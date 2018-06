Bár a Mercedes egész pofás előnyre tett szert a legjobb köridők tekintetében az Osztrák Nagydíj pénteki edzésnapján, a hosszú etapokon Vettel válaszolni tudott a tempójukra.

A Mercedes alaposan átszabta az autóját az Osztrák Nagydíjra: az oldaldoboz új formavilágot és lapokat kapott, tovább módosítottak a tükrökön aerodinamikai célból, változtattak a szárnyon. Mindez a múlt hétvégén bevetett motorral együtt meghozta az eredményt a ranglistán, a két pilóta mindkét edzésen az első két helyen zárt.

Hamilton a jelek szerint elkapta a fonalat, összhangba került a autóval, és ilyenkor roppant nehéz megállítani. Vajon ezen a hétvégén is így lesz? Toto Wolff szerint nem eszik olyan forrón a kását. "Az előző néhány hétvége során a péntek kevés jelzést adott az események további alakulására nézve – figyelmeztetett a Mercedes csapatfőnöke. – Az osztrák pálya eddig kegyes volt hozzánk, nagy teljesítményre van szükség a hegyen felfelé, de látható, hogy manapság már az a realitás, hogy három csapat is képes versenyeket nyerni."

Csak századok választanak el minket és ez kétségtelenül így is marad.

A délutáni edzésen Hamilton előnye 176 ezred volt Valtteri Bottas és 236 Sebastian Vettel előtt egy viszonylag rövid pályán a legjobb köridők alapján. A versenyszimulációkon azért szerencsére jobban összetorlódott a Ferrari és a Mercedes.

A hosszú etapokból az alábbi tanulságokat lehet levonni:

Hamilton teljesítményéből nehéz kiindulni, mert az ultralágy gumin csak 4 mért kört tett meg a versenyszimuláció elején, ezeknek is értékelhetetlen volt a fele (1:12). Bottas és Vettel ellenben szinte hajszálra azonos tempót ment, a piros és a szürke vonal néhol majdnem egybeolvad a grafikonon, és az első 8 rendes körre vetítve az alábbi átlagokat produkálták: Vettel 1:08.570, Bottas 1:08.592. Tényleg csak századmásodpercek választották el őket. A Mercedes mérnöke, Andy Shovlin szerint egyébként "a hosszú etapon Lewisnak nem feküdt az ultralágy abroncs."

A legjobb eredmény (1:08.021) a finné volt, a német azonban 7-tel több kört húzott le. A lassulása a 15.-től kezdődött, de a hétvége további részében melegebb idő várható, ez befolyásolni fogja a gumik viselkedését. Bottas például attól tart, hogy a bal hátsó gumik hólyagosodhatnak a terheléstől, mint tavaly.

Az ultralágy gumin problémát jelentett a szemcsésedés, ez csak ezt a keveréket érintette Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója szerint. "Az egyes autókon eltérő helyen jelentkezett – magyarázta egy csoportos beszélgetésen, melyen a GPhírek is részt vett. – Volt, hogy az első, volt, hogy a hátsó abroncsokon, ezt a balansz is befolyásolta. Főleg utóbbi esetben hatványozott a hatása."

A második hosszú etapban már össze lehet vetni Hamilton és Vettel eredményeit, mivel azon mindketten elég sokat köröztek a lágy gumin (Bottas a kerékcsere után szuperlágyat kapott). Értékelhető körökből ekkor 5 volt, az átlag Hamiltonnál 1:07.809, Vettelnél 1:08.101, de a ferraris megint hosszabb etapot ment, és a vége felé egy-két tizeddel jobb időket jegyzett Hamilton átlagánál. Ez alapján tehát nem kell nagyon aggódnia, az egy mért körös tempóján kellene javítani. "Szerintem egész jó volt ma az autó, és péntekről szombatra általában nagyot lépünk előre" – nyilatkozta.

A Red Bull lépéshátrányból próbál felkapaszkodni, egy 1 perc 5 másodperces körön soknak számít a fél másodperces lemaradás. Pedig ma még nem is tekerték fel a motort a csapatok, tehát a különbség megnőhet az időmérőre, ha a Renault menüjében a hétvégétől elérhető speciális motorüzemmód nem ad akkora löketet, mint a Ferrarié és a Mercedesé. Max Verstappen a balanszra panaszkodott, ami részben az autó sérülésére vezethető vissza. "Megsérült a padlólemezem. Valami leszakadt róla, így kellett vezetnem a második edzésen – mondta. – Ez egyértelműen ártott a leszorítóerőmnek."

A versenyszimulációjának 8/5 körös átlaga a gyengébb köröket figyelmen kívül hagyva 1:09.199 lett az ultralágy és 1:09.027 a lágy abroncson, vagyis Vettelnél és a Mercedesnél 0,6, illetve kb. 1 másodperccel volt lassabb. Daniel Ricciardo az ultralágyakon gyakorlatilag ugyanilyen átlagot mutatott fel. A tempóhátrányban közrejátszhat, hogy a Renault motorja nem annyira izmos, mint a Ferrarié és a Mercedesé, és ez megjelenik az emelkedőkön.

Térjünk ki a szuperlágy Pirellikre is, bár azokon Bottas és Räikkönen sem ment 3-nál több kört: a mercedeses 1:07.8-as, a ferraris 1:08.5 körüli időket futott. Ricciardo jóval tovább nyúzta őket, de 1:08.351 alá nem tudott bemenni. Jelenleg úgy látszik, a Red Bullnak sokat kell javulnia, ha a győzelemért akar meccselni.