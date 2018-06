A Red Bull új fegyverrel eredhet a Ferrari és a Mercedes nyomába

Helmut Marko elárulta, hogy az előző versenyen még csak a Renault gyári csapata használhatta a motorgyártó különleges időmérős beállítását, de az Osztrák Nagydíjon már a Red Bull is élhet a lehetőséggel. Ha beválik, még nyíltabb lehet a küzdelem az élen.

A Red Bull kottából fújja az időmérők után, hogy szombatonként azért nem tudja felvenni a versenyt a Ferrarival és a Mercedesszel, mert velük ellentétben nem áll rendelkezésükre egzotikus motorüzemmód, amivel a Q3-ban szintet léphetnének. Ezt alátámasztja, hogy 2014 óta mindkét pole pozíciójukat Monacóban szerezték, ahol a motorok teljesítménye közötti különbség kevésbé mutatkozik meg a köridőben.

A futamokon ellenben már szinte azonos szintre értek két riválisukkal. Úgy néz ki, gyenge időmérős szereplés esetén a hétvégi Osztrák Nagydíjtól már nem hivatkozhatnak kifogásként a lóerőhátrányra: Helmut Marko kifejtette, hogy a Renault gyári csapata után végre ők is tüzelhetnek a különleges motorbeállítással, miután Franciaországban ez még nem volt lehetséges.

"Ott nem kaptuk meg a frissítést, logisztikai vagy technikai okból, ahogy lenni szokott. Megígérték, hogy erre a hétvégére megkapjuk, és így is lett – mondta a Motorsport-Magazin.com-nak. Azt nem tudjuk, az időmérős üzemmód olyan hatékony lesz-e, mint a Ferrarié vagy a Mercedesé."

"A versenytempónk mindig jó volt. Ha sikerülne végre fentebb kapaszkodnunk a rajtrácson, optimisták lennénk, hogy a három élcsapat versenyzői bármilyen sorrendben állhatnak a dobogón."

Idén Monacót leszámítva csak Max Verstappennek sikerült egyszer az első három rajthely valamelyikére kormányoznia a Red Bullt, ezért a csapat rendszeresen lépéshátrányból indul. Jövőre már a Honda partnereként folytatják a küzdelmet.

Rémi Taffin, a Renault motorfőnöke hozzátette: "Előnyök és hátrányok is vannak az időmérőn kinyerhető többletteljesítménynek: ezért a megbízhatóságból áldozunk be. Ezt figyelembe kell venni" – figyelmeztetett. A gyártó a hétvégén bedobja régóta fejlesztett saját kinetikus motorgenerátorát is, de egyelőre nem ismert, hogy csak a gyári istálló vagy az ügyfelek autóiban is.

A Renault nem csábítja Newey-t

Pletykák szerint a Renault kivetette hálóját a Red Bull sztártervezőjére, Adrian Newey-ra. Az építkezést gőzerővel folytató istálló nemrég a Mercedestől igazolt le egy sikeres mérnököt, Matthew Harmant, aki az erőforrások integrációja területén mutatta meg kiváló képességeit.