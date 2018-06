Az Osztrák GP-n már nincs idő a múltba révedni

Vettel, Bottas és Hamilton is túllépne a franciaországi rajtbaleset ügyén, az érintettek azonban a szerződéseikről nem akartak érdemben beszélni. A Red Bull Ringről jelentjük.

A Forma-1-ben sokszor hallani, hogy a pilóták vagy csapatok tovább akarnak lépni az eddigiekhez képest, és az Osztrák Nagydíj csütörtöki napján ez a mezőny több tagjára is igaz volt. Manapság már gyakran előfordul, hogy a versenyek egymás után következnek, most azonban kimondatlanul is benne van a spielbergi levegőben, hogy sürgősen le kell zárni a múlt hétvégi, franciaországi eseményeket, hogy az eheti és a jövő hétvégén következő feladatokra lehessen összpontosítani.

Az Osztrák Nagydíj az F1 történetének első „tripla hétvégéjének” középső tagja. Múlt vasárnap a mezőny még Le Castellet-ben, lépett pályára, a riviéra után pedig máris az alpesi Ausztriában vannak, egyelőre hasonlóan borús, esős időjárási körülmények közepette.

Csütörtökön a kapkodásnak már nem lehetett nyomát látni, minden csapat ismét felépítette utazó palotáit, mindössze a házigazdák húztak váratlant, és a megszokott Energy Station helyett a MotoGP-s KTM-csapat motorhome-ját használják a hétvégén. A bejárat mellett az egyik üvegen John F. Kennedy-től olvasható idézet, ami szerint „a változás az élet törvénye, és aki csak a múltba vagy a jelenbe tekint, biztosan lemarad a jövőről.”

Az élmezőny tagjait mintha megérintette volna ez a tételmondat, mert bár várható volt, hogy a kulcsfigurák egyelőre nem szabadulhatnak a franciaországi rajtbaleset utóéletétől, ők már nem igazán foglalkoznának vele. „Ami történt megtörtént, tovább kell lépni rajta, sok verseny vár még ránk. Haladnunk kell tovább. Az ember biztosan sohasem tudja, de ha ugyanabba a helyzetbe kerülnék, másként próbálnám csinálni” – kezdte sajtóbeszélgetését a teljesen lazának tűnő Sebastian Vettel, akit még a német labdarúgó válogatott kiesése sem tudott kizökkenteni.

Később humorosan megjegyezte, „nagyon aggódik” az idei balesetei miatt, és azt mondta, mulatságosnak tartja, hogy az emberek csodálkoznak, amikor váratlan helyzetek alakulnak ki a pályán, pedig ilyenek néha előfordulnak, szerinte ez a versenyzés velejárója.

A hibák nem részei a tervnek

– zárta mondandóját a témában. – Az ember bármilyen tervet is alkot, sohasem számol előre [a balesetekkel], szerintem senki sem. Hosszú út áll még előttünk, de szerintem normális, hogy történnek dolgok menet közben, hiszen próbáljuk feszegetni a határokat. Bakuban nem gondolkodtam azon, hogy csak maradjak a háttérben és zsebeljem be a pontokat. Nem is így állok a versenyzéshez. Megpróbáltam, láttam a rést, elég nagy is volt, de nem jött össze. Nagyszerű érzés, amikor sikerül, de néha nem. Az ember próbál mindent jól csinálni, de néha nem jól sülnek el a dolgok. Ez természetes és ettől is izgalmas az egész.”

Ahogy a Francia Nagydíj leintése után, úgy Valtteri Bottas Ausztriában sem akart sokat beszélni az esetről. „Csak ő beszélt – utalt Vettelre a sajátos, finn humorral. – Rögtön a verseny után elnézést kért, de nem igazán tudtam mit mondani neki. Szavak nélkül is tudtunk kommunikálni, ez a különleges képességünk. A testbeszédemmel kifejeztem magam” – ironizált, derültséget keltve.

Bottas „kedves gesztusnak” nevezte, hogy Vettel rögtön felkereste és elnézést kért tőle,

és kijelentette, előfordulnak az ilyen események, ezért nem is neheztel az ellenfelére, nagy barátság viszont nem várható közöttük. „Küzdünk egymással, úgyhogy nincs ok arra, hogy nagyon jóban legyünk egymással. A versenyzéshez erre nincs szükség” – mondta.

Mire a tavalyi Osztrák GP-t megnyerő Bottas szót kapott, majdnem kiürült a motorhome, ami előtte nem sokkal, Lewis Hamilton idején még teljesen tele volt. A brit pilóta ezúttal sem erősítette meg, hogy XNDA néven az ő hangja hallható Christina Aguilera lemezén, de azt kijelentette, hogy teljes erőbedobással a Forma-1-re koncentrál.

Úgy vélte, a Vettel-esetről is pont eleget beszélt a Francia Nagydíj után.

„Nem hiszem, hogy Sebastiant bírálni kellene. Négyszeres világbajnok és a legtöbb bajnoknál többet nyert már – mondta. – Az ötmásodperces büntetés nem tűnik elég súlyosnak, de ez a szabály és ez mégiscsak büntetés. Túlléptünk ezen. Elég nagy büntetés az, amikor az ember ütközik az 1-es kanyarban, ki kell állnia a boxba, aztán fel kell zárkóznia. A sportfelügyelőknek is nehéz dolguk van.”

Mario Kart lesz az F1-ből?

A múlt után természetesen a jelen, az adott hétvége is szóba került a sajtóbeszélgetéseken. Vegyes fogadtatásban részesül, hogy Paul Ricard után a Red Bull Ringen is kijelöltek egy harmadik DRS-zónát, amitől Vettel szerint az F1 elkezd a Mario Kart nevű, gyerekeknek szóló videójátékra emlékeztetni, mert az előzések helyett a pilóták egyszerűen kikerülhetik egymást.

„Sokat játszottam vele, amikor gyerek voltam, de szerintem nem kellene mesterkéltté tenni a versenyzést – mondta a Ferrari versenyzője. – Amikor nincs sok előzés, rögtön azt mondják, hogy az F1 tragikus helyzetben van, amikor meg van, akkor azt hallani, hogy a Forma-1 még sohasem volt ilyen jó. [A plusz DRS-zóna] talán segíti az előzést, de az sem izgalmas, ha egyszerűen kikerüljük az ellenfeleinket. Számomra izgalmasabb a futam, ha feszültség van és az autók szorosan üldözik egymást. Ha viszont mindenki ezt kéri, akkor nem lehet utána károgni ezért.”

Csapattársa, Kimi Räikkönen sem rajongott az ötletért

az FIA sajtótájékoztatóján: „Már a fél pálya DRS-zóna, úgyhogy elég könnyű lesz [előzni]. Nem tudom, hogy túl könnyű-e vagy sem. Nyilvánvaló, hogy előzéseket szeretnénk, de van egy pont, amikor már erőltetett lesz az egész. Majd meglátjuk.”

Hamilton sem hagyta ki az alkalmat, hogy az FIA döntésével látszólag egyetértve bírálja az F1 jelenlegi helyzetét: „Végül is, azért csinálják ezt, hogy izgalmasabbak legyenek a versenyek, mert mostanában egyáltalán nem voltak azok – mondta. – Az alapokat túl nagy feladat lenne egy szezonon belül megváltoztatni. Próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni abból, amink van. Lehet, hogy az egyik DRS-zónában helycsere lesz, aztán a következőben a másik srác visszaelőz a DRS-sel.”

Lehetséges azonban, hogy ebből pénteken még nem érzékelünk majd semmit, hiszen az első két szabadedzésre esőt várnak, ami Bottas szerint a szombati harmadik szabadedzést értékelheti fel, és nem sok jót ígért a szurkolóknak péntekre.

„A hegyek és a pálya elhelyezkedése miatt nagyon nehéz 100%-osan megjósolni az esőt, de ha [pénteken] esni fog, szombaton és vasárnap pedig száraz lesz, akkor a harmadik szabadedzés lesz a hétvége kulcsa az autó beállítása terén. Sajnos, ebben az esetben pénteken nem lesz sok akció a pályán, de ha megmarad a szombati eső veszélye is, akkor akadnak majd, akik esőben is gyakorolni fognak. Amikor változékony az idő, az embernek késznek kell lennie a reagálásra, minden egyes edzésen, minden körben, minden alkalommal, amikor változtatunk a beállításokon.”

De mit hoz a jövő?

Ez az, amiről igazán senki sem akart beszélni. Hamilton azt mondta, „elég menőnek” tartja, hogy a szerződésének ügye ennyire foglalkoztatja a sajtót, de nem kívánt többet elmondani arról, hogy mikor köti meg a megállapodást, amit az F+1 blogértesülései szerint már Franciaországban aláírtak. Bottas sem tett elhamarkodott megerősítést, sőt, azt állította, hogy még nem is tárgyalt a Mercedesszel, ezért „garantálhatom, hogy Silverstone-ban nem lesz bejelentés.”

Mivel a közvélemény arra számít, hogy Daniel Ricciardo marad a Red Bullnál, a figyelem középpontjába Kimi Räikkönen került. Erre csak ráerősített, hogy Räikkönenről elterjedt a pletyka, hogy a McLaren menedéket adna neki, ha a Ferrari lecserélné őt, a finn pilóta viszont lehűtötte a kedélyeket, és

azt mondta, „zéró érdeke” fűződik ahhoz, hogy erről a „nonszenszről” beszéljen.

„Nem igazán tudom. Még 2007-ben azt mondtam, hogy a Ferrarival szeretném befejezni a pályafutásomat, de volt, amikor úgy tűnt, hogy ez nem így lesz. Most megint úgy néz ki [hogy igen]. Ki tudja, mi jön majd ez vagy az után. Meglátjuk. Ahogy mindig is, sok a szóbeszéd, amit én nem igazán szeretek kommentálni.”