Még van visszaút a Red Bull-Honda házasságból

A Honda sportigazgatója elárulta, hogy részletes szerződést egyelőre nem kötöttek a Red Bull-lal. Christian Hornert látva azonban kizártnak tűnik, hogy ne cseréljék le a Renault-t.

A Francia Nagydíj előtt a Red Bull bejelentette, hogy a következő két szezon során Honda motorokat használnak majd, így a Renault-val 12 szezonra visszatekintő együttműködésük véget ér. Ezt az érintettek kész tényként kezelik, holott az egyeztetés még csak szándéknyilatkozatig jutott el.

Innen papíron még lenne visszaút, hiszen tavaly a Sauber is megállapodott már a Hondával, a nyáron kinevezett csapatfőnök, Frederic Vasseur viszont azzal felrúgta az egyezséget és visszatért a Ferrarihoz.

„Elsőre arról tárgyaltunk és arról döntöttünk, hogy vállaljuk a motorszállítást – nyilatkozta a Honda sportigazgatója, Jamamoto Maszasi. – A szerződés részleteit a következő hónapok során véglegesítjük” – tette hozzá.

A Sauber és a Red Bull helyzete között az az alapvető különbség, hogy most mindkét fél érdekelt az együttműködésben. Vasseur attól tartott, hogy a McLarentől kellene sebességváltót vásárolniuk, akkor is, ha már a wokingiak lecserélik a Hondát. Ez meg is történt.

„Felismertük, hogy [a Sauberrel] akadtak nézetkülönbségek – mondta Jamamoto. – Nem feszültünk egymásnak, nem is vitatkoztunk egymással. Mindkét fél előre akart lépni, ez azonban együtt nem sikerült volna, ezért úgy döntöttünk, hogy nem a közös tervünk nem lenne a legkedvezőbb megoldás.”

A Red Bull eredetileg a hazai versenyük, az Osztrák Nagydíj előtt kívánta bejelenteni a döntést, sajtóhírek szerint azonban a Renault nyomást helyezett rájuk, ekkor gyorsan eldöntötték, hogy inkább a japán gyártóval folytatják a közös munkát. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke általában udvarias volt és méltatta a közösen elért eredményeket,

a brit Channel 4 műsorában azonban úgy is nagyon beszédes volt, hogy nem mondott semmit.

Hornertől azt kérdezték, hogy mi fog hiányozni neki a Renault-tól, majd hosszas hallgatás, gondolkodás és grimaszolás után megjegyezte, hogy az elektromos Renault Twizy városi kisautóját.