Az FIA megvédte a felügyelőket Vettel büntetése után

Az olasz lapok kiborultak Sebastian Vettel franciaországi rajtbalesete miatt. Charlie Whiting rámutatott, a büntetést gyorsan kellett kiszabni.

A világbajnokság egyik lényeges epizódja lehet Sebastian Vettel múlt vasárnap rajtbalesete a Francia Nagydíj elején. Az eseményeket részletesen kielemeztük és a La Gazzetta dello Sport az FIA versenyigazgatóját, Charlie Whitingot is megkérdezte a büntetéssel kapcsolatos véleményéről.

Whiting nem vesz részt a versenyszituációk elbírálásában, az a háromtagú sportfelügyelői testület hatásköre. Ők úgy döntöttek, hogy 5 másodperces időbüntetést szabnak ki Vettelnek, ez azonban végül nem befolyásolta a német pilóta eredményét. A Mercedes-tábor nem is vette jó néven, hogy a Ferrari versenyzője a rajtnál kiütött Valtteri Bottas előtt ért célba.

„A sportfelügyelőknek négy lehetőségük van: az 5 másodperces büntetés, a 10 másodperces, az áthajtásos és a stop & go. Ők a korábbi, hasonló eseteket is figyelembe véve az 5 másodperces büntetést választották. A végeredményt elnézve lehet azt gondolni, hogy a büntetés [mértéke] nem volt helyes, de a sportfelügyelőknek abban a pillanatban kell döntést hozniuk.”

A Mercedesnél diplomatikusan bírálták Vettelt és a kirótt büntetést, az olasz lapok viszont nem voltak ennyire kegyesek.

A La Gazzetta dello Sport szerint a német pilóta „amatőr hibát” vétett és „ezúttal súlyosak a következmények.” Szerzőjük úgy vélte, „a kiváló autó ellenére ez megint egy kihagyott lehetőség volt a Ferrari számára.”

A La Repubblica arról írt, hogy „Vettel nem engedhet meg magának ilyen hibákat, ha újabb világbajnoki címet akar nyerni”, a La Stampa pedig úgy fogalmazott, hogy „nagyszerű volt a felzárkózás, de a túlzott lobbanékonyság miatt 10 pontot elvesztegetett.”

Vettelnek áttételesen Max Verstappen is beszólt a baleset után,

a holland pilóta szerint a Ferrari versenyzőjének is változtatnia kellene a stílusán, ahogy az újságírók tőle is ezt várták a balesetei után, Vettel viszont azt mondta, ő már túl öreg ahhoz, hogy ilyen „nonszensz” dolgokkal foglalkozzon. Rutinos ellenfele, Fernando Alonso viszont úgy vélte, Vettel túl nagy kockázatot vállalt a világbajnoki küzdelemben. „Ez most bejött neki, de a jövőben nem fog” – mondta a McLaren pilótája.