A három egymást követő hétvégés pörgés második állomása az Osztrák Nagydíj, ahol már csak azért sem szabad hibázni, mert a nagyon rövid kör összerántja a mezőnyt. Ez esélyt kínálhat a Red Bullnak, Valtteri Bottas pedig egy számára kedves helyszínen próbálhatja megszerezni idei első győzelmét, amelyen tavaly remek formában vezetve diadalmaskodott.

Hatalmas logisztikai kihívás elé állították a csapatokat azzal, hogy a történelemben először három egymást követő hétvégén rendeznek F1-es futamot. A háromból talán a mostani jelenti a legnagyobb terhet, mivel Franciaországból egyből rohanni kellett Ausztriába, innen meg majd a jövő heti Brit Nagydíjra. Az istállóknak alaposan meg kellett terveznie, hogyan zsúfolják bele ilyen szűk keretbe az alkatrészek szállítását, ellenőrzését és a váratlan helyzetek kezelését.

A nyüzsivel szöges ellentétben áll a táj a hétvégi házigazdánál: a Stájerország hegyvidéki legelőivel, erdőivel és bájos kistelepüléseivel körbeölelt (a korábban Österreichring és A1 Ring néven futó) Red Bull Ring az egész szezon legnyugisabb helyszíne, legalábbis ami a környezetet illeti. „A pálya a régi és az új stílus jó ötvözete – jelentette ki Fernando Alonso. – A dombok, a szintemelkedés, a paddock emlékeztet rá, hogy ez valaha az F1 régi klasszikusa volt. A modern létesítmények is fantasztikusak."

A versenypálya különlegessége a rövid, távban 4,3 kilométeres, időben alig 1 perc 10 másodperc alatti rövid kör (az első szektorban csupán egyetlen kanyar található), ez általában besűríti a mezőnyt. A Red Bull például örülhet ennek a hazai versenyén, mivel szombaton relatíve kisebb hátrányban bízhatnak a Ferrarival és a Mercedesszel szemben a különleges időmérős motorbeállítás hiánya miatt. Kedvezhet nekik, hogy a szokásosnál ritkább levegőben kicsit többet számít a leszorítóerő, kérdés viszont, hogy Renault lóerőhátránya hogyan érinti őket a sok emelkedőn – a pályán 60 méter a szintkülönbség, ezt már az első két „valódi" kanyarban megmásszák az autók.

A Pirelli az ultralágy-szuperlágy-lágy gumitriót jelölte ki a hétvégére, az élmezőnyben az ultralágyból a Ferrari, a szuperlágyból a Mercedes tárazott be leginkább, de jelentős különbségek nincsenek, az eltérés csapatszinten legfeljebb két garnitúra. Az oldalterhelés és a leszorítóerő közepes méretű, a fékezésekkor fellépő terhelés az átlagosnál kicsit magasabb, a 3-as és a 4-es kanyar előtt 300 km/h feletti tempóról kell 100 alá lassítani.

Az Osztrák Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Zeltweg (1964), Red Bull Ring (1970-1987, 1997-2003, 2014-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Alain Prost (3) / McLaren (6) Legtöbb pole-pozíció (pilóta/csapat) Nelson Piquet, Niki Lauda, René Arnoux (3-3) / Ferrari (7) Az előző öt futam győztesei 2017: Valtteri Bottas, 2016: Lewis Hamilton, 2015: Nico Rosberg, 2014: Nico Rosberg, 2003: Michael Schumacher Futamgyőztesek a mezőnyből Bottas, Hamilton (1-1)

Külön cselt jelentenek a hol emelkedőn, hol lejtőn lévő féktávok, az utolsó jobbosnál pedig a pálya kifelé dőlése. Az aszfalt ugyanakkor nagyon sima és kevésbé tapad. Az előzéseket mindhárom hagyományos előzési szakaszon, a három leghosszabb egyenesben megtámogatják DRS zónával.

Visszaül a nyeregbe a Ferrari?

Sebastian Vettel bizonyos időközönként, de viszonylag gyakran keveredik rajtbalesetbe, a Franciaországban elkövetett hibája és büntetése után Max Verstappen be is szólt neki, hogy változtatnia kellene a hozzáállásán, ha már őt ennyit zaklatták a sok ütközésért. Erről biztos faggatni fogják az újságírók.

A németnek nagyobb baj, hogy 14 pontos hátrányba került a tabellán Lewis Hamiltonhoz képest. A vonalvezetés és a gumikiosztás alapján nehéz eldönteni, a három élcsapat közül melyik szerezhet fórt az Osztrák Nagydíjon, és könnyen elképzelhető, hogy egyik napról a másikra változik az erősorrend, mivel pénteken 20 °C körüli csúcshőmérséklet és zápor, szombaton viszont több fokkal melegebb és száraz idő várható.

A korábbi tapasztalatokból (például a Kínai Nagydíjból) kiindulva a hűvösebb körülmények elsősorban a Mercedesnek árthatnak, amelynél alapból bizakodó a hangulat. Ez egy egész jó pálya volt számunkra korábban, nem látok okot rá, miért ne lenne idén másképp. Szerintem jó lesz az autónk rajta – közölte Hamilton, a Ferrarit helyett a Red Bullt kiemelve komoly riválisként.

Fordul-e Bottas szerencséje?

Akinek különösen kijárna egy erős Mercedes a hétvégén, az Valtteri Bottas. Franciaországban ő volt Vettel rajt utáni rossz féktávjának áldozata, Kínában és Bakuban a győzelmet vesztette el egy baleset miatt beküldött Safety Carral illetve egy defekttel, Bahrein is csak egy hajszál választotta el tőle, így továbbra sincs 1. helye 2018-ban.

Főnöke szerint a kegyébe fogadhatná Fortuna. „Az elmúlt versenyekhez képest kedvezhetne neki jobban a szerencse, mert nem szerzett olyan eredményeket, mint amiket megérdemelt volna" – véli Toto Wolff.

Nos, ehhez kiváló terep lehet a Red Bull Ring, mivel Bottas tavaly nagyszerűen vezetett ezen a pályán, a pole pozíciót és a győzelmet is megszerezte, egyértelműen világbajnok csapattársa fölé kerekedve.

Meggyógyítják a Honda újítását, jó lesz a Renault-é?

A Honda Kanadában bevetett motorjával ott és Franciaországban is voltak gondok, az elsődleges vizsgálatok szerint különböző okokból. „Nem tudom megmondani, ez jó vagy rossz nekünk – nyilatkozta Tanabe Tojoharu, a sportprogram vezetője. – Az intézkedések attól függnek, milyen típusú a hiba, az anyagminőségből vagy magával a konstrukcióból eredt-e." Kár lenne, ha visszakúsznának a gyártó megbízhatósági problémái az ígéretesen induló kapcsolatban a Toro Rossóval.

A fejleményeket a japánokhoz jövőre csatlakozó Red Bull is árgus szemekkel figyeli, ahogy azt is, hogy debütál a Renault új kinetikus motorgenerátora másfél éve csúszás után.

A márka eddig a Magnetti Marelli által készített egységgel szolgálta ki ügyfeleit, de a hétvégén beveti a saját maga által készített, több kilóval könnyebb változatot. Igaz, lehet, hogy kísérleti nyúlként csak a gyári istálló szereli be az autóiba.

„Mindenki számára elérhető, aki használni akarja – mondta Cyril Abiteboul. – Régóta vártunk már rá, most pedig kisebb gondot jelent, hogy nem fogja minden csapatunk használni, ami azt jelenti, hogy a korábbi verzió mellett maradnak, amiben nagyobb a megbízhatósági kockázat." Nem mintha az MGU-K előző specifikációja sebezhetetlen lett volna: ez döglött be Daniel Ricciardónál Monacóban és Carlos Sainznál is a Francia Nagydíj utolsó köreiben.

Megint varázsol Leclerc?

A Kimi Räikkönen legvalószínűbb utódjaként emlegetett Charles Leclerc az előző versenyen bejutott az időmérő utolsó felvonásába és újabb pontokat szerzett. Előbbi bravúr utoljára három éve jött össze a Saubernek, történetesen pont Ausztriában, úgyhogy ez alapján nem kizárt, hogy megismétli.

Szerintem mindenféle típusú pályán szereztünk már pontot. Nem hiszem, hogy bármelyik fajtán gyengék lennénk

– nyilatkozta csapattársa, Marcus Ericsson. – Beférkőztünk a középmezőnybe, és úgy érzem, ott is ragadunk, ha így folytatjuk."

A rövid kör segítheti a Saubert, illetve még a sereghajtónak lecsúszó Williamst is a mezőny összerántásával. Tavaly csak Brazíliában választotta el kisebb különbség a Q1 leggyorsabb és leglassabb résztvevőjét, mint Ausztriában (2 másodperc alatti differencia). Idén Monacóban még kisebb, 1,4 másodperc volt ez az érték, és ott hat különböző csapat pilótái végeztek az utolsó hat helyen, a technikai erőviszonyok tehát elmosódtak.

Az Osztrák Nagydíj programja