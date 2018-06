Motorhibától tartott a Mercedes a Francia Nagydíjon

Bármennyit is tesztelik, egy új F1-es motor éles bevetése mindig tartogathat meglepetéseket. A Mercedes is tudta ezt, ezért kicsit sem volt nyugodt, amikor egyik erőforrása beadta a kulcsot.

A Mercedes a tervezettnél egy futammal később, de végül bevetette továbbfejlesztett motorverzióját a Francia Nagydíjon. Sőt, nem is a 2-es, hanem a 2.1-es változatot építették a gyári csapat és a partnerek autójába, mivel a gyártó a halasztást kihasználva még több újítást pakolt az erőforrásba. A francia futamon azonban egy pillanatra a mérnökök és Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is aggódni kezdett, miután Sergio Pérez Force Indiájában felmondta a szolgálatot az új egység.

Pérez a 29. körben hajtott a bokszba, a Force India szerelői pedig tanácstalanul körbeállták az autóját, majd betolták azt a garázsba. Ezt látva Toto Wolff fejében is megfordult a gondolat, nehogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas autójával is hasonló történjen. „ Igen, [aggódtunk], mert egy új motor esetében az ember mindig nagyon fülel és tüzetesen vizsgálja az adatokat – mondta a Mercedes csapatfőnöke. – Amikor a hatból az egyik erőforrásnak gondja támad, akkor mindig figyelünk, hogy mi a helyzet a többivel. Tudomásunk szerint [Pérez problémája] a víznyomással volt összefüggésben."

Wolff azt is kifejtette: nehéz megítélni, hogy a 2.1-es motorváltozat vezetett-e a Mercedes franciaországi fölényéhez. „Ha megnézzük az adatokat láthatjuk, hogy így is Kimi [Räikkönen] volt a leggyorsabb az egyenesben, habár úgy hisszük, hogy kevesebb leszorítóerővel ment."

„A Renault, a Ferrari és a Mercedes motorjai igen közel vannak egymáshoz jelenleg. A trükk abban rejlik, hogy úgy találjunk teljesítménybeli előnyt, hogy közben nem rontunk a megbízhatóságon. Ez a harc a szezon végéig folytatódni fog" – vetítette előre Wolff.

A csapatfőnök kiemelte, hogy nem csak a motorok terén fejlődött a Mercedes Kanadához képest, ahol az autó beállításai sem voltak tökéletesek.

„Természetesen Kanadában nem segített, hogy nem tudtuk bevetni az új motort, és az első változat a hetedik futamát teljesítette, de folyamatosan tanuljuk azt is, hogy miként állítsuk be helyesen az autót, hogy az megfelelő legyen a gumiknak. Természetesen az autóhoz is hoztunk fejlesztéseket, így a különböző területeken elért nyereségek együttesen vezettek oda, hogy előreléptünk a Francia Nagydíjra" – összegezte a csapatfőnök.

A Hondánál sincs minden rendben a fejlesztett motorral

Sőt, a japánoknak zsinórban a második versenyhétvégén kellett problémával szembesülnie a Kanadában bevetett új motorváltozattal. Míg Montrealban Pierre Gasly, Franciaországban Brendon Hartley alatt ment tönkre az erőforrás. A Honda visszaküldte Japánba a Hartley autójában pénteken meghibásodó darabot, egyelőre pedig a vizsgálat eredményére vár.

„Kedden kezdjük elemezni a motort, az ellenintézkedés pedig a hiba jellegétől függ. A kijavításának idejét is ezután tudjuk meghatározni. Két, némileg különböző problémáról van szó, azt azonban nem tudom megmondani, hogy ez jót, vagy rosszat jelent – nyilatkozta Tanabe Tojoharu, a Honda technikai igazgatója.

Pierre Gasly a Francia Nagydíj időmérője után elmondta: az új motor kevésbé érződött erősnek, mint Kanadában, a megbízhatósága körül pedig továbbra is akadnak kérdőjelek.