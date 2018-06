Megegyeztek a csapatok, jöhet a több előzés az F1-ben

Sokak szerint elkapkodták a megalkotását, az elfogadása után pedig maradtak benne kiskapuk, két hónapos késéssel azonban úgy tűnik, véglegesítik a 2019-től érvénybe lépő, előzést segítő új szabályokat.

A 2019-re tervezett, előzést segítő aerodinamikai szabálymódosításokról szóló szabálycsomagot április végén megszavazták az F1-es csapatok, ám később kiderült, hogy a meglehetősen nagy sietséggel elfogadott regulákon akad még megbeszélnivaló a nyitva hagyott kiskapuk miatt. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója szerint mostanra dűlőre jutottak a csapatok, július 4-én pedig pont kerülhet az ügy végére.

Az egyszerűsített első szárnyat és oldalsó légterelőket, valamint szélesebb és alacsonyabb hátsó szárnyat hozó módosítások egyes részleteit kellett mindössze megvitatni, hogy eltüntessék a szabály szövegében hagyott szürke területeket. Az utólagos megbeszélések azonban akár a teljes szabályváltoztatást veszélybe sodorhatták volna, az április 30-i határidőn túli elfogadásukhoz ugyanis az összes csapat beleegyezése kell.

Az FIA korábban azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben ez nem történik meg, erőszakkal fogja végigvinni az előzést segítő módosításokat.

Erre a jelek szerint nem kell sort keríteni, a Technikai Munkacsoport megbeszélésén Brawn szerint ugyanis megtörtént az egyezség. A csapatok tudni akarták, hogy mi is történik, és szerintem mindannyian együttműködőek voltak – mondta a sportigazgató. – Szükség volt némi pontosításra, ez meg is történt. Szerintem mindannyian felismerték, hogy nem akarunk bizonytalanságot."

Akadtak csapatok, amelyek nyíltan ellenezték a változtatást, mondván azok el lettek kapkodva, míg mások mellette szavaztak. „Amennyire én tudom, mindent megbeszéltek, úgyhogy jelenleg jól állunk" – mondta Brawn.

A 2021-es idényre átfogó változtatások jönnek, az FIA és az F1 azonban nem akart addig várni az előzések könnyebbé tételével, ezért siettették a 2019-es módosításokat, amelyek Brawn szerint a két évvel későbbi átállást is megkönnyíthetik. A sportigazgató azt is kiemelte, hogy a mostani tárgyalásokon jól le tudták tesztelni, hogy mennyire képesek együttműködni a csapatok az FIA-val, valamint az F1 által alkalmazott mérnökökkel.

„Hasznos bepillantás volt ez annak a megerősítésére, hogy a jó irányba haladunk, és visszajelzést adott a jövőbeli terveinkre, amelyekkel az autókat igyekszünk jóindulatúvá tenni" – mondta Brawn.

„Az FIA írja a szabályokat és neki is kell keresztülvinni azokat. Mi azért vagyunk, hogy hozzájáruljunk ehhez azokkal a tervekkel, amik később a változtatásokhoz vezetnek" – nyilatkozta az F1 sportigazgatója.

Pont a Stratégiai Munkacsoport július 4-i ülésén kerülhet a 2019-es szabályokra

A megbeszélésen a csapatok hivatalosan is áldásukat adhatják a változtatásokra, mielőtt a 2021-es szabálymódosításokról tárgyalnak. „Rengeteg munkát tett bele mindenki abba, hogy mostanra megoldjunk minden részletet" – mondta Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója, aki a jövő évi módosítások egyik legnagyobb támogatója.