A spái káoszra hajazott a WTCR portugáliai tömegbalesete

Lángoló autók, roncsokból kikászálódó pilóták, törmelék mindenhol. Nagyjából ez a látvány fogadja az embert egy rajtbaleset után. Hogy ilyenkor mi történik a futam újraindításáig, azt egy korábbi F1-es sportbíró magyarázta el.

A Francia Nagydíj hétvégéjén rendezték a túraautó-világkupa (WTCR) aktuális fordulóját a portugáliai Vila Realban. A három magyar pilótával a mezőnyben futó sorozat szombati versenyén hatalmas tömegbaleset történt a szűk utcai pályán, totálkárosra tört és lángoló autók torlaszolták el az utat.

Az eset kísértetiesen hasonlított az F1 történetének egyik legnagyobb, az 1998-as Belga Nagydíjon történt tömegkaramboljára. Egy korábbi Forma-1-es sportbíró elbeszéléséből megtudhattuk, milyen óriási szervezettséget igénylő, összehangolt munka kezdődik meg az ehhez hasonló balesetek után.

A WTCR-futamon mindössze egyetlen pilóta, a Hyundai-os Michelisz Norbert jutott át a baleseten a 26 indulóból, de az ő autója sem úszta meg épségben, sőt, a magyar pilóta csuklója is kificamodott az oldalról kapott ütéstől.

A '98-as spái futamon ennél valamivel jobban jártak a versenyzők, ott öten is meg tudtak lógni, mielőtt kezdetét vette a „mészárlás".

A megegyező a két esetben az, hogy mindkétszer azonnal piros zászlóval félbeszakították a futamot, a romok eltakarítása pedig rengeteg időt vett igénybe. Hogy pontosan mi zajlik ilyenkor egy versenyen, arra egy korábbi F1-es sportbíró adott magyarázatot.

Amint megtörtént a becsapódás, a legközelebbi bírói poszt vélhetően azonnal rádiózott a versenyirányításnak, és leadta a vészjelzést – magyarázta a korábbi sportbíró. – Ebből a versenyirányítás és a többi poszton dolgozó sportbíró is egyből tudja, hogy csöndben kell maradni, és hagyni kell a többieket dolgozni. Egy ilyen méretű balesetnél minden elérhető embert a helyszínre szoktak rendelni."

Robert Huff csapódott elsőként a korlátba, onnan pedig már nem volt megállás a WTCR portugáliai versenyén

A versenyirányítás külön felhívja a figyelmet arra is, hogy tűzoltó készülékkel felszerelkezve menjenek a baleset helyszínére az illetékesek, de előbb meggyőződik arról, hogy tiszta a terep, és a sportbírók beléphetnek az aszfaltcsíkra.

„A legfontosabb, hogy először minden tüzet eloltsanak. Ezt a munkát a sportbírók végzik addig, amíg a tűzoltók oda nem érnek. Akik nem tüzet oltanak, végigmennek egyesével a versenyzőkön és az állapotukat ellenőrzik, majd rádión jelentik a versenyirányításnak, hogy kinek van szüksége orvosi ellátásra" – ecseteli a korábbi sportbíró.

Ezen a ponton a darus kocsik és a platós teherautók is bekapcsolódnak és megközelítik a baleset helyszínét, a versenyzőket pedig elkezdik visszaszállítani a bokszba.

Amint az orvosok ellátták az esetleges sérülteket, és már nincs versenyző a baleset helyszínén, megkezdődhet a romok eltakarítása. Ilyen esetben, amikor szinte a teljes mezőny összetöri magát, a platós teherautók több körben szállítják vissza a bokszba a roncsokat.

„Amint az autókat kimentették, a törmeléket is összegyűjtik a sportbírók. Amennyiben be tudják azonosítani, hogy melyik autóhoz tartoznak, mindig megpróbálják visszajuttatni azt a csapatnak – mondja a korábbi sportbíró. – Arra az esetre is fontosak, ha elemezni akarják a balesetet, az újra felhasználható elemeket pedig mindenképpen szeretnék visszakapni."

A roncsok eltakarítása után átvizsgálják a pályát, és ha kell, feltakarítják a kiömlött üzemanyagot és olajat, megjavítják a megrongálódott korlátokat, kerítéseket. Ezután egy erre a célra kialakított autó végighúz maga után egy nagy seprűt, amivel felszedi a kisebb darabokat, üveg- és karbonszilánkokat, köveket. Amint ez is kész, már jöhet is az újabb rajt.