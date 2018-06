Lehet, hogy a Red Bull nem kér a Renault új fejlesztéséből?

A tavalyi év eleje óta halogatta, az Osztrák Nagydíjon azonban végre élesben is beveti új kinetikus motor-generátorát a Renault. A Red Bull és a McLaren közül legalább az egyik csapat autóiban azonban nem lesz ott az újítás.

Az Osztrák Nagydíjon veti be az eredetileg a 2017-es szezon elejére tervezett kinetikus motor-generátorát (MGU-K) a Renault. Az új erőforrás-elemet azonban csak a gyári istálló autóiba szerelik be biztosan, a Red Bullnak és a McLarennek nem kötelezik a franciák a használatát. Legalább az egyikük a régi változatnál is marad.

A Renault a tavalyi szezon eleje óta halogatja az új MGU-K bevetését, mivel az a próbapados tesztek során nem bizonyult eléggé megbízhatónak, noha a gyári csapat autójában már tavaly tesztelték, tehát működőképes volt.

A franciák a Kanadai Nagydíjra időzített új fejlesztésű motorral együtt azonban nem vetették be, mivel Cyril Abiteboul, a Renault F1-es programjának irányítója szerint nem bírta volna ki a hátralevő 13 versenyt.

Egyes források szerint a késlekedést főként az okozta, hogy az új MGU-K jóval könnyebb a réginél, a súlycsökkentéssel járó megbízhatósági problémákat azonban sokáig nem sikerült orvosolni.

Mindenki számára elérhető, aki használni akarja – mondta Abiteboul az Autosportnak. – Régóta vártunk már rá, most pedig kisebb gondot jelent, hogy nem fogja minden csapatunk használni, ami azt jelenti, hogy a korábbi verzió mellett maradnak, amiben nagyobb a megbízhatósági kockázat. Ugyanakkor a mi filozófiánk az, hogy elfogadjuk a partnercsapataink döntését."

A jelenlegi szabályok két MGU-K használatát teszik lehetővé egy szezonon belül, a McLaren vagy a Red Bull tehát azért maradhatott egyelőre a régi mellett, hogy az új verziót először a Renault gyári csapata tesztelje versenykörülmények között, bizonyítva annak megbízhatóságát.

Hogy a régi egység is el tud romlani, azt éppen Carlos Sainz, a Renault gyári csapatának pilótája bizonyította a Francia Nagydíj végén. A spanyol csupán a Lance Stroll defektje miatt megjelenő virtuális biztonsági autónak köszönhette, hogy egyáltalán pontszerző helyen ért célba. „Tisztában voltunk vele, hogy törékeny az egység, mivel szándékosan meghosszabbítottuk az élettartamát, mert tudtuk, hogy jön az új változat jobb teljesítménnyel, elhelyezéssel és megbízhatósággal" – mondta Abiteboul.

A Renault F1-es programjának vezetője a Red Bull Honda motorokra váltása után kijelentette: mindent meg fognak tenni, hogy a bikások megbánják a döntésüket. „Úgy értem, hogy egyszerűen a legjobbunkat fogjuk nyújtani a saját csapatunkkal, a saját színeink alatt – fejtette ki Abiteboul. – Nagyon izgatott vagyok a teljesítménybeli fejlesztéseink, különösen a C változatú motor bevetése miatt, amely a szezon későbbi szakaszában érkezik. Jelenleg nincs okunk azt gondolni, hogy a Red Bull nem kapja majd meg, habár még meg kell erősítenünk a motorok kiosztásának tervezetét."