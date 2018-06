Hamilton gyerekként Räikkönen bőrébe bújva versenyzett

Lewis Hamilton kedves történetet osztott meg, miután megnyerte a Francia Nagydíjat, és átadta a múltnak Michael Schumacher rekordját.

Lewis Hamilton a Francia Nagydíj megnyerésével idei harmadik győzelmét aratta. Ez volt a brit pályafutásának 65. sikere, amellyel eggyel ismét közelebb került Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordjához, egy másik mutatóban pedig már a Paul Ricard pályán befogta a hétszeres világbajnokot.

Hamilton eddig két Francia Nagydíjon vett részt karrierje során, 2007-ben a harmadik, 2008-ban pedig a 10. helyen végzett. Mivel az országban azóta az idén rendeztek először versenyt, a győzelemre eddig esélye sem lehetett, most azonban kihasználta az első adandó lehetőséget.

Ezzel Hamilton már 23 országban nyert Forma-1-es futamot, ami új rekord Schumacher 22-jével szemben.

„Nem tudtam róla, ez új nekem – mondta a brit a futam utáni sajtótájékoztatón. – Minden alkalommal, amikor felhívják a figyelmemet ezekre, egyre jobban és jobban elképedek Michaelen. Nyilvánvalóan hosszú pályafutása volt és hihetetlenek a statisztikái. Eszembe jut, ahogyan néztem őt gyerekként."

És, hogy kit követett még a Mercedes négyszeres világbajnoka kis korában? Kimi Räikkönent, aki történetesen mellette ült a Francia Nagydíj utáni sajtótájékoztatón.

Nem tudom, hogy Kimi tudja-e, de gyerekként egyfolytában a Playstation-ön játszottam és mindig vele voltam, ami őrület – mondta Hamilton. – Tizenhárom éves korom óta a McLarennél vagyok, de soha nem Montoyát választottam, hanem mindig Kimivel voltam, az ő autójával mentem. Mindig is akartam ellene versenyezni. Őrületes, hogy mit hoz az élet, és miként lesz az embernek lehetősége együtt dolgozni néhánnyal ezek közül a legendák közül. Nem tudom, hogy észreveszik-e a tiszteletet, amit a fiatalabb generáció mutat az irányukba."

Hamilton a mezőny másik négyszeres világbajnokának újabb hibájáról is szót ejtett. Sebastian Vettel a rajt után kiütötte Valtteri Bottast, amiért öt másodperces büntetést kapott.

Nem igazán akarok belemenni ebbe. Versenybaleset volt, az ilyen dolgok megtörténnek – mondta a brit. – Mindannyian nagy sebességgel érkeztünk meg az egyes kanyarba. Én is mélyen mentem bele, mert láttam, hogy nagyon közel vannak hozzám, és azt hittem, hogy el fognak találni hátulról."

Vettel korábban is vétett hibákat, Bakuban a verseny végén rosszul mérte fel a célegyenes végi féktávot, majd több helyet is veszített.Tavaly Szingapúrban rajtbalesetbe keveredett, előtte Bakuban pedig Hamiltonnak ment neki szándékosan a biztonsági autó mögött. „Mindannyian a határon táncolunk, a vb-címért küzdünk, nem csak poroszkálunk, hanem az életünket tesszük kockára. Ez nem olyan, mint egy vasúti pálya, ahol csak a sínen kell maradni, néha kicsúszunk. Mi is emberek vagyunk" – védte meg Vettelt a brit.