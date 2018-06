Először vezethetett szaúdi nő Forma-1-es autót

Fontos, történelmi jelentőségű napra virradt a Francia Nagydíj vasárnapján Szaúd-Arábia. Az országban újra vezethetnek a nők, egyikük rögtön egy F1-es autóval kezdte.

Szombaton éjfélkor, a Francia Nagydíj vasárnapját megelőzően Szaúd-Arábiában feloldották a nőkre vonatkozó autóvezetési tilalmat. Ebből az alkalomból a vasárnapi verseny előtti Renault-s parádén Asszel Al-Hamad, Szaúd-Arábia első női autóversenyzője Kimi Räikkönen futamgyőztes Renault-jával tehetett meg egy kört.

Hamad nem először vezette a Renault E20-at, azzal már június 5-én megismerkedett a Paul Ricard pályán, mivel a franciák előre felkészítették a nagy napra. Ma nem csak azt ünnepeljük, hogy a nők újra vezethetnek Szaúd-Arábiában, hanem azt is, hogy a motorsportban is képviselhetik magukat – mondta a versenyzőnő a Reutersnek. – Már várom, hogy lássam, ahogy fiatal lányok, a következő generáció tagjai is kipróbálják a motorsportot. Nézni akarom, ahogy edzenek és nagyon komolyan veszik a hivatásukat. Ez lesz a legnagyobb eredményem."

A szaúdi nők szombat éjféltől vezethetnek hivatalosan az országban, amivel a világon az utolsó ilyen tiltást oldotta fel Szalman szaúdi király. Mindezt annak a reformcsomagnak a részeként tette, amelyet fia, Szalman herceg igyekszik végigvinni annak érdekében, hogy a világ vezető olajexportőrévé változtassa az országot. A szaúdi nők tömeges utakra tódulásától egyelőre azonban nem tartanak, a legtöbbjüknek ugyanis nem hogy autója, de egyelőre jogosítványa sincs.

Sporttörténeti pillanatot láthattak a Francia Nagydíjra kilátogatók a Renault F1-es csapatának segítségével

Hamad a Szaúd Arábiai Motorsport Szövetség első női tagja, valamint helye van az FIA által felállított Nők a Motorsportban Bizottságban (WMC) is.

A Francia Nagydíj előtti parádén Hamad azt az autót vezethette, amellyel Kimi Räikkönen megnyerte a 2012-es Abu-dzabi Nagydíjat.

„Fiatal korom óta imádom a motorsportot és a versenyzést, az pedig, hogy F1-es autót vezethettem, minden álmomat és képzeletemet felülmúlja – mondta Hamad a parádé után. – Remélem az, hogy ezt ezen a napon tehettem, megmutatja, hogy mit érhetünk el, ha megvan bennünk a kellő szenvedély és bátorság."

Michéle Mouton, korábbi női raliversenyző, a WMC elnöke reméli, hogy Hamad példája még több nő előtt kövezheti ki a motorsportba vezető utat.