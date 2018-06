Räikkönen: nem mindig igazságosak a büntetések

Sebastian Vettel rajtbalesete után Kimi Räikkönenre hárult a feladat, hogy a dobogóra kormányozza a Ferrarit. A finn jól szórakozott, csapattársa hibájának pedig nem tulajdonít nagy jelentőséget.

Kimi Räikkönen idei negyedik dobogós helyezését szerezte a Francia Nagydíjon. A finn versenye nem indult jól, több pozíciót is vesztett, a Ferrari tempójának és a jó taktikának köszönhetően azonban végül harmadik lett, némileg kozmetikázva a csapat balul sikerült versenyét.

Räikkönennek egyrészről szerencséje volt, hogy autója épségben megúszta a rajt utáni első kanyarban Vettel és Bottas ütközése nyomán kialakult káoszt, másrészt viszont peches is volt, mert több helyet is bukott miatta. A finn beszorult a baleset miatt fékező Daniel Ricciardo Red Bullja mögé, amitől Carlos Sainz és Charles Leclerc is megelőzte. Sőt, még a pályát levágó Kevin Magnussen is elment mellette. A dán Sainzot és Ricciardót visszaengedte maga elé, Leclerc-t – mivel a monacói mögötte volt az első kanyar féktávján – azonban már nem.

A Haas pilótája Räikkönent is a levágásnak köszönhetően előzte meg, a finn pechje viszont az volt, hogy a Sauber elengedése nélkül már nem tudta volna visszaadni neki a pozíciót Magnussen, így inkább előtte maradt.

„A külső íven voltam amikor történt a baleset. Próbáltam kimaradni belőle, de a rossz oldalt választottam. Utána fel tudtam zárkózni, jól éreztem magam az autóban, különösen a kerékcsere után. Az egész versenyen jó volt a tempónk" – összegzett a finn.

Vettelt később megbüntették az esetért, Räikkönen erről azonban mit sem tudott. „Csak azt láttam, ahogy összeérnek. Az ilyen dolgok megtörténnek – mondta a finn. – Ezért vannak a felügyelők. Egyeseket büntetnek, másokat olykor nem, de ezzel együtt kell élnünk. Néha nem igazságos? Talán nem, de hosszú távon ez kiegyenlítődik mindannyiunk között."

„Valtteri szempontjából sajnálatos [ami történt], mert semmi rosszat nem tett, de a mi szempontunkból is az, mert jobb eredményt érhettünk volna el – mondta Vettel. – Szerencsére folytatni tudtuk a versenyt, az autó jó volt, de a végeredmény nem olyan, mint szerettük volna. Az én hibám volt de lépjünk tovább és koncentráljunk a következő versenyre."

Räikkönen később visszaszerezte az elvesztett pozíciókat és a 4. helyig kapaszkodott fel. Remekül életben tartotta az ultralágy gumikat, az élmezőnyből ő jött ki a legkésőbb kerékcserére, annak ellenére, hogy a többiek a szuperlágyakon köröztek.

Ezzel pozíciót ugyan nem nyert – sőt, még a mezőny végéről felkapaszkodó Vettel is megelőzte – az utolsó etapra azonban gumielőnybe került a Red Bullokkal szemben. Vettelen könnyedén átjutott, majd a 47. körben elkapta Ricciardót is, hogy a bakui Azerbajdzsáni Nagydíj óta először álljon fel a dobogóra.

„Úgy döntöttünk, hogy nagyon hosszú első etapot megyünk, a gumik pedig nagyon jól bírták, mindössze a vége felé váltak kicsit trükkössé. Az új gumikkal nagyon jó volt az autó, meg tudtam előzni más pilótákat, sokkal szórakoztatóbb volt, mint az utóbbi két futam" – mondta Räikkönen.