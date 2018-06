Nem volt ideje futballmérkőzést nézni Lewis Hamiltonnak a Francia Nagydíj előtt. Utólag lehet, hogy nem is tette rosszul, hiszen elsöprő fölénnyel végzett az élen.

Lewis Hamilton győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben a Francia Nagydíjon. A címvédő a pole pozícióból rajtolt, és mindössze a kerékcseréje után, egyetlen kör erejéig adta ki a kezéből a vezető helyet. Hibátlan teljesítménye az összetett pontverseny első helyét is újra elhozta neki.

Mielőtt azonban az angol drukkerek végignézték, ahogyan Hamilton elhódítja a Francia Nagydíj első helyéért járó serleget, egy másik sporteseményen is szurkolhattak övéiknek. A futam eredetileg tervezett kezdési időpontját ugyanis el kellett tolniuk a verseny szervezőinek, hogy ne ütközzön az angol labdarúgó-válogatott Panama elleni világbajnoki mérkőzésével.

Hamilton korábban úgy nyilatkozott: nehezebb lesz koncentrálnia a versenyre, mert a csapattal együtt nézni fogja az angolok vb-meccsét.

„A mérnökeim egyszerre két dologra próbálnak majd figyelni, ahogyan én is – mondta a brit. – Minden alkalommal, amikor vébét rendeznek, az ember várja, hogy történjen valami Angliával. Az én életemben nem sok jó esett meg velünk ezen a téren, de most jó csapatunk van. Anglia megérdemelné a világbajnoki címet."

Az angolok végül 6–1-re legyőzték Panamát, a verseny leintése után pedig természetesen megkérdezték Hamiltont is, hogy mit szól az elsöprő sikerhez, valamint egyáltalán követte-e az eseményeket. Őszintén szólva nem volt rá időm, csak mielőtt felvettem a sisakomat láttam, hogy hat-null – mondta a címvédő a Sky Sportsnak. – Jézusom, ez hatalmas különbség, és micsoda remek eredmény Angliának."

Természetesen a futamról is faggatták a Mercedes pilótáját, akinek leginkább a rajtnál kellett a tükröt figyelnie, ami jól jellemzi, hogy milyen eseménytelenül telt a versenye. „Utána szerencsére komfortosnak éreztem az autó egyensúlyát. Max [Verstappennek] igazán jó volt a tempója, de amikor kellett, el tudtam szakadni tőle, máskor pedig tartottam a különbséget" – értékelt Hamilton.

Toto Wollf, a Mercedes csapatfőnöke is örült a sikernek, annak ellenére, hogy Vettel Bottas ellen elkövetett rajt utáni manővere nélkül a kettős győzelem is könnyen összejöhetett volna. „Nagyon jó érzés. Azok után, hogy egy ideig küszködtünk, hibátlan hétvégét futott az autó és Lewis is – nyilatkozta Wolff.

A csapatfőnök külön Hamiltonra is kitért. A brit Kanadában meglehetősen gyengén teljesített, majd Franciaországban erőtől duzzadva tért vissza, ami a múltban is jellemző volt rá. „Mint minden embernek, neki is vannak rosszabb és jobb napjai. A versenyzők esetében az a gond, hogy az emberek ezt látják is. Úgy gondoljuk, hogy ez csak erősebbé teszi őt hosszú távon."