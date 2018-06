Napra pontosan 30 évvel ezelőtt halt meg a magyar autósport történetének egyik kiemelkedő alakja, Kesjár Csaba. Június 24-én emlékművet avatnak a tiszteletére.

Az 1980-as évek vége nemcsak a Hungaroring megépítése, hanem egy jóképű fiatalember, Kesjár Csaba szárnyalása okán is emlékezetes időszak a magyar autósport történetében. A szakmabeliek a mai napig meggyőződéssel állítják, hogy a huszonéves budapesti versenyző a Forma-1-ben is szerepelhetett volna, ha nem szenved halálos balesetet 1988. június 24-én Nürnbergben.

Kesjár családja igazi motorsport-dinasztia, nagyapja motorkerékpáros, motorcsónak-versenyző, édesapja pedig autós hegyiversenyző volt, majd Csaba halála után unokaöccse, János is pályaversenyzőnek állt a magyar autós gyorsasági bajnokságban. Arra számítottak, hogy Csaba lesz a legsikeresebb közülük.

Erre minden okuk meg is volt, hiszen a fiatal versenyző sorra nyerte a bajnoki címeket a különböző szériákban, ahol rajthoz állt. 1977-től 1981-ig gokartozott, 1982-ben autóversenyzői igazolványt, közben gépészmérnöki oklevelet szerzett. Gokartban a nemzetközi licencű kategóriában 1980-ban és 1981-ben magyar bajnok lett.

Autóversenyzői pályafutása 1985-ben indult be igazán, pont akkor, amikor elkezdték építeni a Hungaroringet is.

Papp István, a pálya főtervezője ismerte őt. Kesjár 1985-ben abszolút magyar bajnok, majd 1986-ban hegyi bajnok lett, miután Forma Easter kategóriában 1982-1985 között folyamatosan bajnoki címeket ért el. Forma Fordban 1986-ban osztrák bajnokként ünnepelték, majd feljebb lépett, és 1987-től az NSZK igen színvonalas F3-as bajnokságában edződött.

A komoly kategóriában elsőre a 14. helyezett lett a Schübel Racing színeiben, ami a bajnokot és a későbbi DTM-legendát, Bernd Schneidert is versenyeztette. Sokan úgy vélték, hogy az akkor még létező keleti blokkból származó Kesjár nem kapott egyenlő feltételeket a német csapattól, de ez nem nyert bizonyítást.

Pályafutása legkimagaslóbb eseménye az volt, hogy az 1987-es Magyar Nagydíj után első magyarként F1-es autót vezetett. A Hungaroringen a Zakspeed csapat főnöke, Erich Zakowski meghívására ülhetett be a Zakspeed 871-be, és három kört tett meg vele.

Ez akkoriban nem teszt volt, csupán három bemutatókör, de a jelentőségéről sokat elárul, hogy hasonló alkalom legközelebb 2002-ben jött el magyar pilóta számára, akkor Baumgartner Zsolt mehetett néhány kört a Jordan csapat színeiben a Hungaroringen, mielőtt 2003-ban és 2004-ben versenyzőként is szerepelt a világbajnokság mezőnyében.

Kesjár Csabának ez sajnos nem adatott meg, mert a norisringi F3-as hétvége utolsó szabadedzésének végén hivatalosan fékhiba miatt lényegében lassulás nélkül a védősávnak ütközött, és azt átszakítva állt meg. A pontos ok máig feltáratlan, az autó változatlan egyenesfutása miatt egyesek Csaba rosszullétére, sőt öngyilkosságára is gyanakodtak, de ezeket a környezete kategorikusan kizárta, és

a mértékadó Forix archívuma szerint Kesjár autójában kettétört a fékpedál is.

A magyar pilóta halála sokkolta a mezőnyt, az ellenfelei a tisztelet jeléül a szponzorok nyomása ellenére is megtagadták a versenyzést. Temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze, bizonyítékul szolgálva arra, hogy Kesjár Csaba nem csupán az autósportot kedvelők, hanem magyar fiatalok ezrei számára is fontos személyiség volt.

Nem csak a versenypályákon ismerték

A 20-as éveiben járó sportoló nemcsak azzal tűnt ki a korszak és a halála utáni években is aktív versenyzők közül, amit a pályákon elért, hanem azzal is, ahogy a ’80-as évek Magyarországán akkoriban létező üzleti- és médiakörnyezetben érvényesült. Profi reklámszerződéseket kötött az autója reklámfelületeit értékesítő Hungexpóval, és egyebek mellett

Dévényi Tibor mára legendássá vált, „Három kívánság” című műsorában ő fuvarozta Budapesten C. C. Catch-et, a korszak egyik, nemzetközi szinten is a legismertebbek közé tartozó énekesnőjét.

Ezt a műsorvezető tavaly elevenítette fel az Origónak. Kesjárt tinilányok sokasága bálványozta, gyerekkori barátai közé tartozott Delhusa Gjon énekes, zeneszerző is, aki a fiatalon elhunyt sportoló emlékére dalt is írt „Gyertyák a síron” címmel.

Zuglóban kap emlékművet

Noha Kesjár Csabáról eddig nem neveztek el közterületet, 1992 óta a korábbi 4. számú Gyakorló Általános Iskola felvette a nevét, és Kesjár Csaba Általános Iskolaként működik Budaörsön. Minden év júniusában ünnepéllyel és sportrendezvénnyel emlékeznek a névadóra, aki „példaképe lehet azoknak a fiataloknak, akik

szorgalommal és kitartással érik el azokat a kimagasló eredményeket, melyeket mások tehetségüknél fogva eredendően megkaptak.

Kesjár 2012-ben lett volna 50 esztendős, ekkor Földi Csaba amatőr sportoló 50 perces emlékfutást szervezett a tiszteletére, idén pedig Kesjár Csaba halálának 30. évfordulóján, 2018. június 24-én, 10 órakor Zugló Önkormányzata és sportbarátok közösen emlékművet állítanak a XIV. kerületi Róna utca és a Thököly út kereszteződésénél.