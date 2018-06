Gyári támogatás nélkül a McLaren nem tud nyerni

Egy brit újságíró keményen nekiesett Eric Boullier-nak az FIA pénteki sajtótájékoztatóján. Szokatlanul durva szóváltás alakult ki a versenyigazgató és a riporter között.

Kisebb botrányt robbantott ki a brit Daily Mail című bulvárlap és tudósítója, Jonathan McEvoy, aki több cikket is közölt már arról, hogy állítólag a McLaren dolgozói elégedetlenek az „érinthetetleneknek” is nevezett menedzsment tagjaival, sztrájkot kezdeményeznének és informálisan állítólag már Martin Whitmarsh ex-csapatfőnököt is megkeresték.

Zak Brown, a McLaren Racing ügyvezetője pénteken kategorikusan kizárta, hogy Whitmarsh-nak lenne jövője az istállónál, a történet viszont tovább gyűrűzött azzal, hogy a McLaren részlegvezetőit állítólag arra kötelezték, hogy olcsó csokival „hálálják meg” a beosztottjaik túlórázását és erőfeszítéseit. McEvoy az FIA pénteki sajtótájékoztatóján Eric Boullier versenyigazgatót sem kímélte.

Az újságírói kérdések között arról érdeklődött, hogy Boullier vállalja-e a felelősséget az idei autó gyengeségei miatt és lemond-e. A francia szakember azzal kezdte, hogy „ez jó kérdés”, majd hozzátette, szerinte a csapatnál mindannyian felelősek azért, mert az MCL33-as teljesítménye elmarad a várakozásoktól.

Hogy válaszoljak a kérdésére, nem, nem fogok lemondani. Ez már a 20. évem a versenyzésben és minden általam menedzselt csapattal nyertem futamokat és bajnokságokat, a Forma-1-et is beleértve. Ezt nem vehetik el tőlem.”

Boullier egy „kalandnak” nevezte a csapat működését, elismerte, hogy nem elégedettek a jelenlegi helyzetükkel, de szerinte jó szakemberek dolgoznak a csapatnál és a Renault-val kiegészülve megtalálhatják az autójuk gondjait. „Amikor az ember épít egy autót, hisz annak koncepciójában, azt tovább kell fejleszteni és a következő [modellnél] ki kell javítani a hibáit.”

A Reuters tudósítója, Alan Baldwin arról érdeklődött, hogy tényleg „mérges” hangulat uralkodik-e a csapatnál, Boullier ekkor tért ki a „csokibotrányra”, de szerinte tonnaszámra kapják a dolgozóiktól a felháborodott emaileket, amik azt kifogásolják, hogy milyen nevetséges dolgokról ír a sajtó. „Talán vannak mogorva emberek, de egy ilyen szervezetben mindig vannak egyetértők és ellenzők,

talán félreértés történt. Nem tudom, mi az érintettek problémája, de felkértük őket, hogy keressenek meg minket, így megbeszélhetjük a gondjaikat és nem kell a másik háta mögött üzengetni.”

McEvoy ekkor tovább erőltette a csokival kapcsolatos felháborodást, majd Boullier azt mondta, szívesen küldenek neki egy dobozzal. A tudósító felemlegette, hogy az értesülése szerint Boulliert kérdőre vonták a dolgozói és a menedzsment is, de a francia szakember ezt hazugságnak nevezte, amit az újságíró visszautasított. Itt az FIA és a McLaren sajtófőnöke is közbelépett és leállította a vitát.

A dolgozók motiválását az viszont várhatóan nem segíti majd, hogy Boullier kijelentette, szerinte ügyfélmotorral manapság nem lehet nyerni az F1-ben. Good question. „Nos, szerintem Christian [Horner és a Red Bull] megmutatja, hogy ügyfélként is lehet versenyeket nyerni. Úgy gondolom, a bajnokság megnyerése egy másik szint, ahhoz már gyári támogatás kell.”

A Boullier vezetésével működő McLaren az előző szezon végén vált meg a gyári Honda motoroktól, amiket Renault ügyfélmotorokra cseréltek. A Red Bull jövőre ennek pont az ellenkezőjét teszi.

Fernando Alonso mindettől függetlenül nem hiszi, hogy a „csokibotrány” destabilizálnál a McLarent. Spanyol újságíróknak azt mondta, ő teljesen a feladatára összpontosít, szerinte a csapat nagyon összetartó, csupán a sajtó áskálódik sztorik után kutatva. „Jó évünk van, bár a McLaren számára nem lehet cél, hogy a 4. helyért küzdjünk. Az előző 5-6 év során viszont a mostani a legjobb helyzet. Mi egy kicsit pozitívabban látjuk a dolgokat, mint ahogy kívülről próbálják sugallni nekünk.”