Alonso forradalmárként tekint magára

Alonso örül, hogy indianapolisi és Le Mansi-i részvételével utat mutathat az egy sorozatra koncentráló modern pilótáknak.

Az autóversenyzés hőskorában mindennaposnak számított, hogy a pilóták akár egy hétvégén belül is több sorozatban álltak rajthoz. Versenyeztek sportautóval, a Forma-2-ben, az IndyCarban, szinte mindegy volt, csak négy kereke legyen. A modern Forma-1-ben ez a gyakorlat viszont szinte teljesen kikopott. Mostanáig, hiszen Fernando Alonso újraéleszteni igyekszik a hagyományt.

Nem a spanyol volt az első a jelenlegi mezőny pilótái közül, aki egy másik rangos sorozatba ruccant át, miközben az F1-ben is aktívan versenyzett. Nico Hülkenberg 2015-ben iktatta be a Le Mans-i 24 órást a programjába, ráadásul a Porschéval meg is nyerte azt.

Alonso tavaly kacsintott ki először a Forma-1-ből, amikor a legendás Indianapolis 500-on mérette meg magát. Ezt követte az idei Le Mans-i 24 órás megnyerése, amellyel karnyújtásnyira került az eddig csak Graham Hillnek összejövő Triple Crown-tól. A motorsport modern érájában nem ez a normális hozzáállás – mondta a spanyol. – Az utóbbi két évtizedben az volt a jellemző, hogy a profi autóversenyzők egy adott sorozatban igyekeztek maradandót alkotni. Amit most teszünk, hogy visszamegyünk pár évtizedet az időben és megváltoztatjuk a motorsportot. Örülök, hogy ennek a változtatásnak én vagyok a vezetője."

Alonso szerint a jelenlegi gyakorlat az, hogy a pilóták egy adott sorozatban, egyféle autóra, ugyanazon szabályok mellett alakítják ki a vezetési stílusukat.

Amit csináltunk az elmúlt pár évben, az vélhetően forradalmi a motorsportban – mondta Alonso, akinek már csak az Indy 500 megnyerése hiányzik a Triple Crown-hoz. – Ez egy nagyon vonzó kihívás. Ezért próbáltam meg tavaly megnyerni [az Indy 500-at], most pedig már csak az hiányzik. Valószínűleg a nyári szünetben fogok erről elgondolkozni."

Egyelőre az sem biztos, hogy a spanyol a Forma-1-ben marad. Amennyiben távozik, a legvalószínűbb, hogy teljes szezont fut az IndyCar-ban, mekönnyítve saját dolgát az Indy 500 megnyeréséhez. Ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy az F1-ben marad, de nem a McLarennél.

A spanyol célja a dobogós helyezésekért küzdeni az F1-ben. Amennyiben a McLaren nem tudja ezt biztosítani neki, elmondása szerint utána kell néznie, hogy ki igen.

„Az egyik célunk az volt, amikor tavaly Renault motorokra váltottunk, hogy versenyképesek legyünk, a dobogóért és talán győzelmekért harcoljunk. Ez nem történt meg – mondta Alonso. – Hetedikek vagyunk a pilóták pontversenyében, ami felér egy győzelemmel, de nincs valódi esélyünk a dobogóért harcolni, túl messze vagyunk az első háromtól."