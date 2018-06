Hamilton példája is vonzó lehet Ricciardo számára

Továbbra is kérdéses, hogy hol versenyez Daniel Ricciardo 2019-ben. Amennyiben elhagyja a Red Bullt, akár a McLarennél vagy a Renault-nál is kiköthet.

Daniel Ricciardo jelenleg a Forma-1-es pilótapiac egyik kulcsfigurája. Az ausztrálnak 2018 végén lejár a szerződése a Red Bullal, és bár sokan úgy tartják, ha elhagyja az energiaitalosokat, a Ferrarinál vagy a Mercedesnél köthet ki, ő a McLarenben és a Renault-ban is lát lehetőséget.

A Red Bull természetesen szeretné megtartani Ricciardót, az ausztrál a Francia Nagydíj előtt – noha leszögezte, hogy fő célja versenyképes autóban ülni – azonban azt sem zárta ki, hogy nem a három élcsapat valamelyikénél folytatja jövőre. A Renault már tavaly megpróbálta szerződtetni, a héten pedig azt sem tagadta, hogy a McLaren 20 millió dollárt ajánlott neki 2019-re.

Nem fogom azt mondani, hogy egyáltalán nem érdekel. Talán azért, amit Lewis csinált a Mercedesnél

– utalt Hamilton sikereire az azelőtt szenvedő Mercedesszel az ausztrál. – Tudom, hogy [a Renault és a McLaren] jelenleg nincs igazán jó helyzetben, de egy vagy akár három éven belül javulhatnak. Lewis igazán jól váltott. Hogy szerencséje volt-e, azt nem tudom. Ő azt mondja, tudta, hogy ez fog történni."

„Őszinte leszek. Mindenki a Ferrariról és a Mercedesről beszél, mint lehetséges helyekről, ahova mehetek, de fel vagyok készülve, hogy más csapatok is érdeklődni fognak, köztük a McLaren is

– mondta Ricciardo. – Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy Fernando [Alonso] megy vagy marad. Ha megy, akkor gondolom, szeretnének egy tapasztalt pilótát a helyére."

Mostanáig a Red Bull jövő évi motorjai körül kialakult kérdőjel is bizonytalanságot jelenthetett Ricciardónak, és bár már tudja, hogy jelenlegi csapata Hondával megy 2019-ben, továbbra is sok a kérdőjel a fejében.

„Már korábban is próbáltam rá felkészülni, most pedig, hogy megtörtént [a váltás], megpróbálok minél többet megérteni róla és összerakni a darabkákat arról, hogy jó döntés volt-e. Bizonyosan sok érv szól mellette, igyekszem összegyűjteni őket fejben."

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke korábban úgy nyilatkozott: először a motorszállító kérdését szeretnék rendezni, utána foglalkoznak pilótájuk szerződésével. Most, hogy bejelentették a Hondával kötött megállapodást, minden bizonnyal Ricciardón lesz a sor.

Mindkét fél szeretne előrelépni

– mondta Horner a Francia Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján, miközben tőle balra Cyril Abiteboul, a Renault Sport ügyvezetője, valamint Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója ült. – Ne felejtsük el, hogy olyan autóban ül, amelyik az elmúlt pár versenyen lekörözte a tőlem balra ülőket."

Elég merész döntés lenne, ha [Ricciardo] otthagyna egy olyan autót, amelyikkel két futamot nyert az idén és esélye van a világbajnoki címre – mondta Horner. – Meg lennék lepődve ha elmenne, mivel összeillik a Red Bullal."

Boullier ugyanakkor nem zárta ki, hogy megpróbálják szerződtetni az ausztrált. „Imádjuk Danielt, sok-sok éve ismerem, remek munkát végez. Amíg egy hozzá hasonló kaliberű pilóta elérhető, az ember megpróbál tárgyalni vele. Az évnek ezen szakaszában azonban még mindig korai erről beszélni, csak udvarias megbeszélések folynak."

A McLarennél – ahogyan azt Ricciardo is említette – Alonso döntésétől függ minden. „Szeretnénk megtartani Fernandót és az F1-es autónkban tudni jövőre, ha pedig visszamennénk az Indy 500-ra, elképesztő IndyCar-pilóta lenne belőle" – mondta Zak Brown.

Abiteboul eközben arról beszélt, hogy Ricciardót megingathatta a döntésben a Red Bull Hondára váltása, és amenyiben a Renault tovább fejlődik, a csapat vonzóvá válhat az ausztrál pilótának. Ettől függetlenül úgy véli, Nico Hülkenberg és Carlos Sainz révén nagyon erős versenyzőpárosuk van.

Egyelőre korai a jövőről beszélni. Carlosszal nyilván sajátos a helyzetünk, mert őt Christian és a Red Bull adta kölcsön nekünk

– magyarázta Abiteboul. – Mondhatnánk, hogy ez független a motorszállítástól, de nem az. Igazából Carlost azért kaptuk kölcsön, mert tavaly székfoglalót játszottunk és ez is a megállapodás része volt. Számítok arra, hogy most is lesznek járulékos következmények, ezt a Red Bullal tisztáznunk kell a következő hetek során."