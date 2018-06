Beleszól-e a pilótapiacba a Red Bull-Honda megállapodás?

A Toro Rossónál versenyző Pierre Gasly egyelőre nem akar foglalkozni azzal, hogy Daniel Ricciardo a Honda-szerződés nyomán esetleg távozhat a Red Bulltól. Fernando Alonsót nem lepte meg, hogy a Red Bull bevállalta a japánok sokat szidott erőforrását.

Már a Francia Nagydíj előtt megerősítették, hogy a Toro Rosso után a következő két szezon során a Red Bull is Honda motorokat használ majd. Ez befolyásolhatja a pilótapiac alakulását is, hiszen az energiaitalos istálló még nem állapodott meg Daniel Ricciardóval a folytatásról, és egyelőre nem tudni, hogy az ausztrál pilóta mit gondol a Renault lecseréléséről.

Ricciardo esetleges távozása kedvező lehet a Toro Rosso francia újoncának, Pierre Gasly-nak, mivel a Red Bull mellett a Hondával is jó kapcsolatba került, amikor a GP2 után a Super Formulában versenyzett. Ráadásul, az idei szezont is jól kezdte az F1-ben, a bahreini 4. helye után a Honda elnöke egy utcai NSX-et is felajánlott neki, amit a napokban meg is kapott.

Gasly ennek ellenére az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, ő nem lobbizott a háttérben azért, hogy a Red Bull is Honda motorokra váltson.

Nem az én nyomásomra jött létre ez a szerződés, mivel nem is én hozom meg a döntéseket ilyen ügyekben.

- mondta a francia fiatal. - Természetesen tőlem is kértek visszajelzést a motorral kapcsolatban, már az év eleje óta, és igyekeztem a legpontosabb leírást adni az erőforrásról. Ennél azonban mélyebb egyeztetések zajlottak a háttérben.”

Gasly új szolgálati autója egy Honda NSX

Gasly később kitért arra is, hogy szerinte még túl korai foglalkozni az átigazolási szezonnal, és azzal, hogy ha Ricciardo esetleg elhagyná a Red Bullt, akkor az milyen következményekkel járnak. Elismerte, hogy a Red Bull pilótájaként minél hamarabb az anyaistállónál szeretne versenyezni, de egyelőre arra összpontosít, hogy a Toro Rossónál megállja a helyét.

A sajtótájékoztatón részt vett a friss Le Mans-győztes Fernando Alonso is, akit a 24 órás verseny megnyerésével kapcsolatos élményei mellett a Red Bull-Honda házasságról is megkérdeztek.

Alonso 2015 és 2017 között három szezont végigszenvedett a japánok megbízhatatlan és gyenge erőforrásával, most mégsem lepte meg, hogy egy élcsapat a Honda motorjait választotta.

“Nehéz kívülről elemezni, hogy a többi csapat mit tesz. Mi nem rendelkezünk azokkal az adatokkal, amik alapján ők döntést hoztak, de örülök a Honda [sikerének] és annak, hogy elkötelezettek az F1-es jövőjük mellett. Engem nem lep meg [a fejlemény]. Pár hónapja már pletykáltak erről az együttműködésről és most hivatalosan is megerősítették” - mondta Alonso.