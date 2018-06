Nem tart dolgozói lázadásától a McLaren

Martin Whitmarsh, a wokingiak korábbi csapatfőnöke nem kímélte a McLarent, annak jelenlegi ügyvezetője szerint azonban csak munkát szeretne.

Kisebb zavar támadt az erőben a McLaren háza táján, miután Martin Whitmarsh, az istálló korábbi csapatfőnöke kritizálta egykori munkaadóját és elmondta: ajtaja mindig nyitva áll az elégedetlen wokingi dolgozók előtt. Zak Brown, a csapat ügyvezetője a Sky Sportsnak nyilatkozva lehűtötte a kedélyeket.

Martin Whitmarsh, a The Mail on Sunday hasábjain úgy nyilatkozott: a McLarennél komoly változások szükségesek, néhány vezetőnek pedig mennie kell. A cikk arról is beszámolt, hogy a csapat néhány munkatársa elégedetlenségében Whitmarsh felkeresésére készül, hogy visszacsábítsa őt az istállóhoz.

A McLaren ezután közleményben reagált Whitmarsh szavaira. Szerintünk meggondolatlanság volt, amit mondott. Rosszul tájékozott, de joga van a véleményéhez – írták a közleményben. – Martin sok évig dolgozott a McLarennél, de egy ideje már nincs a sportban és nem is képezi a csapat jövőjének részét. Magasak az elvárások a csapatban, mindenki elképesztően keményen dolgozik és a jövőre koncentrál, nem a múltra."

A The Mail on Sunday cikke arról írt, hogy a McLaren néhány dolgozója sztrájkot tervez, amiért állítólag csupán csokoládéval jutalmazták az erőfeszítéseiket.

„Láttam a cikket, kicsit kuncogtam is rajta – nyilatkozta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője a Sky Sportsnak. – Elsöprő volt a McLarennél dolgozó emberek reakciója, úgyhogy valójában ez egy jó írás volt, mert mindenkit feltüzelt."

Az ügyvezető nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy valaki(k) a csapatból igyekezhetnek megfúrni a jelenlegi vezetést. „Ez mindössze egy kiadvány volt, úgyhogy akár egyetlen ember is állhatott mögötte egy több mint nyolcszáz fős cégben. Kicsit csalódást keltő, hogy egy ilyen banális cikkel fordultak a sajtóhoz, de nem aggódunk emiatt" – nyilatkozta Brown.

A 2009-től 2014-ig csapatfőnökként számos futamot nyerő Martin Whitmarsh-t azonban nem kímélte az amerikai. Munkanélküli, úgyhogy gondolom munkát szeretne, de azt tőlünk nem fog kapni – mondta Brown. – Az Amerika Kupában dolgozott, majd rövid ideig az FIA-nál volt, de már elvesztettem a fonalat. Olyan, mintha napszámos lenne."

A McLarent nem lepte meg a Honda idei jó teljesítménye

A Francia Nagydíj előtt a Red Bull kétéves szerződést írt alá a 2015-től 2017-ig kizárólag a wokingiakkal együttműködő, a csapattal a tavalyi év végén szakító Hondával. A japánok a Toro Rossóval már az idei szezonra látványosat léptek előre tavalyhoz képest, ami megkérdőjelezi a McLaren döntésének helyességét.

„Tudtuk, hogy felzárkózhatnak, úgyhogy nem lepett meg [a teljesítményük] – mondta Brown. – Amilyen irányba halad a sport, ahogy a csapatok összedolgoznak, szerintem van értelme, hogy [a Toro Rosso és a Red Bull] ugyanazokat a motorokat használják. Megértem [a Honda] döntését, ami izgalmas a Forma-1-nek."