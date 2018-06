Hamiltonnak jól jött a szívátültetés, a Ferrari még altatásban van

Egyelőre nagyon él a Mercedes a Francia Nagydíj régi-új helyszínén, de a megbízhatóság és a Ferrari várható gyorsulása miatt sem tiszta a kép a pénteki edzések alapján.

A köridőket látva, első ránézésre nincs sok kérdés a Francia Nagydíj pénteki szabadedzései után. Lewis Hamilton mindkét tréninget az élen zárta, a másodikon igen meggyőző fölénnyel, a Mercedes új, 2.1-es verziójú erőforrásával, a körátlagok terén azonban már bonyolultabb a helyzet és nehéz következtetést levonni.

Valtteri Bottas a hűtővíz szivárgása miatt kénytelen Hamilton etapjára támaszkodni, mivel ő a kilométerek gyűjtése helyett a garázsban figyelte, ahogy a szerelői az autóján dolgoznak. Bottas ráadásul pénteken délután elárulta, hogy nem rángatták meg az új Mercedes motor bajuszát, akad még teljesítmény, amit kisajtolhatnak belőle.

Ugyanez igaz lehet a Ferrarira is, amelynek pilótái pénteken még a megszokottnál is visszafogottabb tempóban közlekedtek, legalábbis az egykörös tempó terén. A Pirelli itt is a Barcelonában már a Ferrari számára gondokat okozó gumikat bocsátotta a csapatok rendelkezésére és Sebastian Vettel sem volt formában.

Nem lenne meglepő azonban, ha a Ferrari szombatra összekapná magát, ahogy ezt az idén már rengeteg alkalommal megtették.

„Lewis remek kört futott a második szabadedzésen – mondta Bottas. – Szerintem versenyképesek leszünk, de pénteken már többször láthattuk, hogy a Ferrari altatott. Úgy gondolom, most is ezt teszik, de majd meglátjuk szombaton és vasárnap” – vélte. Vettel nem tagadta, hogy az egykörös tempó terén még nem állt össze az autója, de szerinte hosszabb etapokon jobb a helyzet.

„Nem sikerült jó köröket összerakni, ezért nem stresszelek az egykörös tempó miatt. Az időmérőre általában fel tudunk gyorsulni – mondta. – Egymás utáni körök során jobban összejöttek a dolgok, úgyhogy majd meglátjuk.”

A többkörös etapok terén Hamilton, Vettel, Kimi Räikkönen és Max Verstappen nagyon közel jár egymáshoz,

ha kiszűrjük az „eldobott” köreiket hűtés, forgalom vagy hibák miatt. Hamilton körátlaga 1:38.043-ra, Vettelé 1:38.064-re, Verstappené 1:38.077-re, Räikkönené 1:38.246-ra jön ki, Ricciardo 1:38.683-nál tart.

Részletesen, a különböző gumikra lebontva ezúttal sajnos nem lehet összehasonlítani az eredményeket, mert eltérő programokat futottak a csapatok a második tréning során, amit az igen magasra szökő hőmérsékletek és a kiszámíthatatlan széllökések miatt lassuló pályán tartottak meg. Ezt az is mutatja, hogy Hamilton az első edzésen jobb köridőt futott a második tréningnél.

Ezen a hétvégén ismét kulcsfontosságúnak bizonyulhat az időmérő,

mert több pilóta is attól tart, hogy nehéz lesz előzni a pályán és a Pirelli szerint mindhárom gumit figyelembe lehet majd venni a versenystratégiák kialakítása során, így szélsőséges boxtaktikákra sincs nagy esély. Pénteken az ultralágy és a szuperlágy gumival is Hamilton volt a leggyorsabb, a két abroncs között 1 másodperc különbség alakult ki.

A megtett körök terén egyelőre a szuperlágy „vezet”, Vettel autóján 27 kört bírtak, ultralággyal Brendon Hartley ment eddig a legtöbbet egyszerre, 21 kört, a lágy pedig Szergej Szirotkin autóján volt legtovább, de a Williams pilótája által megtett 23 körnél biztosan többet is kibírnak. A csapatok ezt nem nagyon erőltették, erről is árulkodik, hogy csak 852 kilométert tettek meg velük, míg ultralággyal 3131-et.

Nem voltak kellemesek a körülmények

Mario Isola, a Pirelli autósport-igazgatója szerint szombaton hűvösebb időjárás köszönt be Paul Ricardon, így a gumikra vonatkozó adatok elemzése várhatóan a harmadik szabadedzésen is folytatódik. Úgy vélte, az új pálya, a változó szélirány, a piros zászlók és az időjárás szeszélyei miatt pénteken este még sok kérdőjel megválaszolása várt a csapatokra.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jun 22, 2018 at 1:16pm PDT

Kiemelte, hogy az első gumik a szokásosnál nagyobb terhelésnek vannak kitéve, de egyelőre nem tapasztaltak hólyagosodást és szemcsésedést. A pilótáknak ettől még nem lesz könnyű dolga, részben azért, mert bár mindenhol aszfaltozottak a bukóterek, a pályát övező kerékvetők durvák és többféle is van belőlük, valamint az aszfaltcsík felülete sem egyenletes, több helyen feltöredezett.

Eleinte úgy tűnt, ugyanolyan az aszfalt, mint Barcelonában, de úgy tűnik, kissé kezd feltöredezni és durvább lett, úgyhogy most nem hasonlít Barcelonára”

– nyilatkozta Bottas. Carlos Sainz, a Renault pilótája egy szokatlan jelenségre is felhívta a figyelmet: A pályán több újraaszfaltozott „folt” is akad, miután a Blancpain GT-bajnokság mezőnye több ponton is felmarta a felületet a kanyarokban, a javított részek viszont jobban tapadnak, mint az egyébként csúszós aszfalt.

„Próbáljuk ehhez igazítani a vezetési stílusunkat és készülni erre a fékezés során, mert elég durva a változás a tapadás terén. A foltok a kanyarok közepén vannak, úgy fékezünk, hogy nem tudjuk, mi fog történni egészen addig, amíg rájuk nem hajtunk – magyarázta, de hozzátette, nem számít arra, hogy ettől könnyebb lesz előzni a pályán.

Nem. Forma-1-es pilóták vagyunk és a versenyre már tudni fogjuk, melyik a leggyorsabb ív.”

Nincsenek illúziói Bottasnak sem, már a hétvége előtt azt mondta, nehéz előzésekre számítanak Paul Ricardon. „Szerintem, ha a hátsó egyenes közepén nem lenne ott a sikán, lennének lehetőségek a szélárnyék kihasználásával. Ahogy viszont a pálya most áll, nehéz dolgunk lesz, ezért az időmérő igen fontosnak ígérkezik.”

Ezzel több pilóta is egyetértett, Sergio Pérez vezetésével lobbizni is kezdtek Charlie Whitingnál, hogy távolítsák el a sikánt a pályáról, de ez a hétvégén nem valósulhat meg, mert a pályát az idei versenyre a sikánnal együtt hagyták jóvá. Többen bírálták a boxutca be- és kijáratát, valamint a 60 km/h-s tempóra mérsékelt sebességhatárt is.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy jót tesz-e a Forma-1-nek és a Francia Nagydíj ügyének, hogy pont Paul Ricardon rendezik meg újra a történelmi jelentőségű versenyt.

Vettel nem tagadta, hogy szerinte nem ez a legizgalmasabb pálya az országban, és bár örül annak, hogy a Francia GP visszatért a naptárba, remélte, hogy ha bent is marad, akkor átköltöznek egy másik helyszínre. A kerekét elvesztő Pérez érdekesnek találta a pályát, ő abban bízott, hogy új futam lévén kijöhetnek a pilóták közti különbségek.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jun 22, 2018 at 10:27am PDT

Bottas is úgy vélte, hogy bár sokan unalmasnak tartják Paul Ricardot, a kanyarok jellege miatt több technikás rész is van, ezért okosan kell vezetni rajta, de ha eltalálják a beállításokat, nagyon jó tempót lehet elérni. Sainz hozzátette, ő nem örül annak, hogy mindenhol aszfaltozott bukóterek vannak, mert szereti, ha a pilóták megbűnhődnek a hibákért.

Itt elsősorban a kerékvetők rettentik majd el a versenyzőket a határok feszegetésétől, mert azok könnyen kárt tesznek az autóban.

„Háromféle rázókő van a pályán. Akad, amin tökéletesen át lehet menni, akad olyan, ami durvábban megdobja az autót és olyan is, amihez hozzá sem lehet érni” – mondta a spanyol pilóta.

Furcsa balesetek nyomában

Noha Paul Ricardon kifutópálya méretű bukóterek vannak és a kék, illetve piros csíkozás az autók lassítását is segíti eltérően érdes felületekkel, mégis sikerült egy autót alaposan összetörni és elhagyni egy bal hátsó kereket. A nagyobb balesetet Marcus Ericsson szenvedte el, aki úgy nekiment a falnak, hogy letört a visszapillantó tükre, ezért nem látta azt sem, hogy kigyulladt az autója.

Ugyanúgy fordultam be, ahogy az összes többi körben. Nem voltam gyorsabb és semmit sem csináltam másként. Egyszerűen elvesztettem az uralmamat az autó hátulja fölött”

– mondta Ericsson. – Olyan furcsa baleset volt, hogy nem is nagyon találunk rá jó magyarázatot. Alaposan kielemeztük, de nem találtunk semmit az adatokban azon kívül, hogy a szél eléggé más volt, mint az előző körökben. Sokkal kevésbé volt ellenszél, ezért gyengébb volt a leszorítóerő. Nem hiszem, hogy ettől teljesen elszáll egy autó, de csak ennyire jöttünk rá. Nagyon furcsa ez.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jun 22, 2018 at 8:21am PDT

Az FIA is kutakodik, de egyelőre ők sem tudják pontosan, hogy mi okozta a nap legijesztőbb balesetét, Pérez kerékelhagyását. A Force India pilótája a második szabadedzés derekán került bajba, amikor egy mért köre, tehát a boxból való kihajtása utáni második fordulóban egyszerűen levált az autójáról a bal hátsó kerék.

A szövetség technikai delegáltja, Jo Bauer azt gyanítja, hogy valamilyen törmelék vagy egyéb szennyeződés szorult a kerékanya és a tengely közé, a szerelő ezért hihette azt, hogy a kerék rendesen rögzült a helyén.

Andy Green technikai igazgató utasítására a csapat alaposan megvizsgálta Esteban Ocon autóját is, addig nem engedték őt a pályára, amíg meg nem bizonyosodtak arról, hogy a hiba nem fog megismétlődni. Az FIA egyelőre nem büntette meg a Force Indiát, ez azonban a későbbiek során nem kizárt és az is lehet, hogy a szövetség az összes csapatot összehívja az ügy kezelése érdekében.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jun 22, 2018 at 9:30am PDT

Egy másik, szerencsére jóval ártalmatlanabb eset részese is volt a Force India. Szintén a második szabadedzésen a williamses Szergej Szirotkin az ő garázsuk előtt állt meg, miközben a silverstone-i istálló szerelői éppen Ocont várták. Az orosz versenyző elismerte, hogy „elég hülye” helyzet volt, de csak az utolsó pillanatban kapcsolt.

A Nap már kezdett lemenni és ilyenkor pont belesüt a szemünkbe. A színeket nem lehet látni. Amikor beálltam, azt gondoltam, ’megváltoztattuk az első emelő formáját?’ Aztán azt, hogy nem stimmel a szín. Basszus, ez nem is a miénk!”

Ez abból a szempontból mindenképpen fontos tapasztalat, hogy a labdarúgó-világbajnokság miatt a futam az európai helyszínekhez képest későn, 16:10-kor rajtol majd, így ismét lehet a Nap alacsony állására számítani. Újabb apró adalék, ami miatt az egyelőre nem kifejezetten izgalmasnak ígérkező Francia Nagydíj akár kiszámíthatatlan eredményt is hozhat.