Alonsónak nem volt elég a pihenés Le Mans után

A kétszeres világbajnok elismerte, nem csúcsformában érkezett meg a Francia Nagydíj helyszínére, miután győzött a Le Mans-i 24 órás versenyen.

Egy hét alatt a második franciaországi versenyére készül Fernando Alonso, miután a múlt hétvégén győzött a Le Mans-i 24 órás versenyen a Toyota színeiben. Ezúttal a McLaren volánja mögött kell helytállnia a Francia Nagydíjon, valamint a további két versenyen a következő három hét során. Csütörtökön elismerte, csak 90%-os állapotban van, és még próbálja kipihenni a fáradalmakat.

„Mindenképpen megterhelő, fizikálisan – ismerte el Alonso. – Amikor az ember autóba ül [Le Mans-ban], minden alkalommal két és fél Forma-1-es nagydíjat teljesít és ott nincs két hét pihenni, csak négy óra, aztán újra autóba kell ülni. Úgyhogy, nagy volt a terhelés, de közben élvezetes is” – nyilatkozta a győzelméről.

Le Mans egyik kulcsa, hogy a csapatok tagjai, köztük a pilóták is okosan gazdálkodjanak az erejükkel, hiszen nem csak a 24 órás verseny, az előtte lévő edzésnapok is nagyon fárasztók. Alonso elismerte, ő nem is tudott rendesen aludni szombatról vasárnapra virradóan. „Az adrenalin lényegében egész éjszaka ébren tartja az embert. Többé-kevésbé négy órát aludtam, félálomban, mert figyeltem az időket éjszaka is.”

Azért is indultam januárban a Daytonai 24 órás versenyen, hogy megtapasztaljam, milyen fizikai és mentális terhelés ér. Mindent ellenőrzés alatt tartottunk.

Alonso a 8-as rajtszámú Toyotát Nakadzsima Kazuki és Sébastien Buemi oldalán vezette. A sikerük egyik kulcsa azonban az volt, hogy Alonso éjszaka szenzációs tempót diktált és ledolgozta az addigra összeszedett hátrányuk nagy részét. Elárulta, hogy annyira a forgalomra figyelt, hogy nem volt ideje a különbséggel foglalkozni, csak próbált jó köröket és hibamentes etapokat összerakni.

Nagyszerű érzés volt, amikor a negyedik etapom után megtudtam, hogy másfél perccel csökkentettük a hátrányunkat, de közben nem voltam tisztában a tempóval meg ilyenekkel.”

A Le Mans-ban aratott győzelem után valószínű, hogy Alonso előbb-utóbb visszatér az Indianapolis 500-ra, de csütörtökön azt mondta, erről egyelőre nem sokat gondolkodott. „Tavaly is elmondtam, hogy amikor beneveztem az Indy 500-ra, nagyon vonzó cél volt a tripla korona megnyerése és az, hogy felkészültebb pilóta lehetek azáltal, hogy nem csak Forma-1-es autókat vezetek. Le Mans nyilván közelebb hozta a célt, de majd átgondolom, mihez kezdek jövőre.”