Sztárfizetéssel csábítja Ricciardót a McLaren

Német lapértesülés szerint a McLaren ajánlatot tett Daniel Ricciardónak, így a fizetések terén az F1 élmezőnyébe kerülhetne. A pályán azonban nem feltétlenül.

Furcsa helyzetbe kerülhet a Red Bullnál versenyző Daniel Ricciardo, mivel a szezon végén lejár a szerződése a csapatánál, de az ellenfelek úgy tűnik, nem kapkodnak érte, még úgy sem, hogy az ausztrál pilótát a mezőny egyik legjobbjának tartják. Ricciardo idén két futamgyőzelemmel hívta fel magára a figyelmet, mégis úgy tűnik, a Red Bullnál kaphat újabb lehetőséget.

Ez azonban az eddiginél is nagyobb kockázatot rejt magában, mert Ricciardo csapata jövőre Honda motorra vált. A Red Bull menedzsmentje biztos abban, hogy jó döntést hoznak a Renault lecserélésével, a Honda viszont egyelőre annyit ígért, hogy szeretnék megtartani a Red Bull versenyképességének jelenlegi szintjét.

A paddockban arra számítanak, hogy a Mercedes jövőre változatlan felállással, Lewis Hamiltonnal és Valtteri Bottasszal folytatja, a Ferrarinál a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel biztosan marad, az viszont ismét kérdés, hogy mi lesz Kimi Räikkönen sorsa. Ricciardót elsősorban a Ferrarival hozták eddig összefüggésbe, de

elképzelhető, hogy a McLaren is beszáll a szolgálatai iránt érdeklődők közé.

A német Sport Bildre hivatkozva a Fox Sports arról számolt be, hogy a McLaren évi 20 millió dollárt fizetne Ricciardónak, aki ezzel az F1-es kereseti ranglétrán alaposan előre lépne. A FormulaPassion.it szerint Helmut Marko azt mondta, a Monacói Nagydíj óta a McLaren egyre nagyobb összegeket ajánl Ricciardónak, aki valószínűleg Fernando Alonso helyére érkezhetne.

Ricciardo korábban azt mondta, őt elsősorban a győzelem érdekli, ezért nem kíván sehol sem vízhordó lenni. A McLarennél vezéregyéniséggé válhatna, de az idén már többször is kiborult a megbízhatatlan Renault motor miatt és a McLaren egyelőre a karosszériafejlesztés terén is nagy hátrányban van. Ez a menedzsmentben is feszültségeket okoz,

a McLaren korábbi ügyvezetője, Martin Whitmarsh már arról beszélt, hogy személycserékre lenne szükség és ő kész lenne visszatérni a csapathoz, ebből azonban ők nem kérnek.

„Martin hosszú évekig a McLarennél dolgozott, de egy ideje már kiszállt az üzletből és nem része a jövőnknek sem – reagált a McLaren szóvivője Whitmarsh szavaira a Sky Sportsnak. – Az általa elmondottak szerintünk téves információkra alapozott rossz következtetések voltak, de neki is joga van a véleményéhez. A csapatnál nagy elvárások vannak, és ezekből nem engedünk. A McLarennél mindenki borzasztóan keményen dolgozik, és a jövőbe tekint, nem a múltba.”