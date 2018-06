Pénzmosásra használhatták az F1-es Force India csapatot

Újabb bűncselekménnyel vádolták meg hazájában Vijay Mallyát, a Force India társtulajdonosát. Még mindig a csődbe vitt légitársasága kísérti.

Nem eresztik az indiai hatóságok az óriási tartozásokat felhalmozó, ezért Angliába menekült Vijay Mallyát. Az üzletember az F1-es Force India istálló társtulajdonosa és csapatfőnöke is úgy, hogy nem hagyja el a szigetországot, de már ott is kezdik utolérni őt a korábban megindított eljárások. Felmerült a csapat eladása is, erről azonban egyelőre nem született döntés.

Mallya tartozása akkora, hogy azt önmagában a csapat értékesítése nem fedezi, ráadásul az eladást az is megnehezítheti, hogy a Times of India szerint azzal vádolják az üzletembert, hogy 9,990 crore rúpiát, vagyis körülbelül 145 millió dollárt átmosott a Force Indián és a Royal Challengers Bangalore (RCB) krikettcsapaton, amit egy pénzintézeti konzorciumtól vett fel, élén az indiai állami bankkal.

A vád szerint az akkor a Mallya által vezetett Kingfisher Airlines légitársaság az üzletember személyes garanciájával felvette az összeget a 17 bankot számláló konzorciumtól a vállalat működési kiadásainak fedezésére, de azt végül más célokra használta, köztük egy magánrepülőgép megvásárlására. A vádirat szerint

Mallya fedőcégeket és strómanokat is alkalmazhatott a pénzmosáshoz, valamint túlszámlázta egy repülőgép lízingelését, amit egy mauritiusi cégtől szerzett be a Kingfishernek.

A mauritiusi Veling Narian Ltd ügyvezetője Hitesh Patel a Kingfisher korábbi alkalmazottja volt, az irányítása alatt az is előfordulhatott, hogy a Kingfisher jóval magasabb bérleti díjakat fizetett repülőkért a Velingnek, mint amennyiért hasonló gépekhez hozzá lehetett volna jutni a piacon.

A vád szerint egy viszonylag kisebb összeget, 255 crore rúpiát Mallya a Force India számlájára utalt, azt reklámként és promóciós kiadásként álcázva. Azt nem tudni, hogy ez mikor történt meg (Kingfisher reklámok továbbra is vannak az autón, bár azok egy sörmárkát jelölnek), az viszont szerepel a vádiratban, hogy 2008-ban Mallya pénzt utalt az RCB-nek.

Lemondatták?

Mallya nemrég lemondott a Force India igazgatói posztjáról, a helyét formálisan a fia vette át. Bár a csapat azt állítja, hogy továbbra is minden a megszokottak szerint történik, az Auto Motor und Sport úgy tudja, a Liberty Media kölcsönadott a csapat működtetéséhez, azt viszont feltételként kikötötték, hogy Mallya mondjon le. A csapat iránt állítólag öt vevőjelölt érdeklődik.