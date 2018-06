Vettel beérheti Prostot, ha a gumik nem babrálnak ki vele

A friss sikerélmény ellenére a Ferrari nyugtalankodva várhatja a következő versenyt, mert Franciaországban ismét a vékonyabb futófelületű gumikat csomagolja ki a Pirelli, amelyeken legutóbb nagyon küszködött a csapat. A Mercedes pedig a tervek szerint beveti továbbfejlesztett motorját.

A foci árnyékában egy másik világbajnokság az egyik korábbi nagyhatalmának hazájában, de tíz év kihagyás után folytatódik: visszatér a Francia Nagydíj, a Paul Ricard pályán, amelyre a közeli település révén egyesek Le Castellet-ként hivatkoznak. Ide 1971 és 1990 között már többször ellátogatott a Forma-1, de a kiváló időjárás és a sok tucat pályakonfiguráció miatt azóta is sokat teszteltek rajta F1-es autók, így többek között Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel is vezetett már rajta, sőt, más sorozatok megmérettetésein és gyakorlásain a fiatalok nagy része is.

Egy új/visszatérő helyszín mindig növeli az izgalmakat, nem lehet tudni, melyik csapat mennyire teljesíti sikeresen az előzetes felkészülést a szimulációk alapján. A korábbi évek adataira ezúttal nem lehet támaszkodni,

így a szokásosnál több mellélövés várható a pénteki edzésnapon a beállításokkal. A nagydíjhétvégén 30 °C közeli hőmérséklet várható, pénteken viszonylag erősebben fújhat a szél, szombaton pedig eshet egy kis csapadék. Ugyan végeláthatatlan bukóterek övezik a vonalvezetést, de nem érdemes kilátogatni oda, mert a kék festésű rész különleges érdes anyagból készült, nagyon dörzsöli a gumikat.

A Paul Ricard 5,8 kilométer hosszú, a futam 53 körös. A kör elején és közepén hosszabb egyenesek vannak, ezeket két főleg lassú és középgyors, egymásba fonódó kanyarokból álló szakasz köti össze, ahol nagy szerep jut az aerodinamikának. Kopott gumikon ezekben nagyon sok időt fog veszíteni az, akinek nem jól tapad az autója.

Néhol szélesítettek az aszfaltcsíkon az előzések segítése érdekében, erre egyébként a célegyenes végén és a harmadik hosszabb egyenesben, a 8/9-es sikánnál kínálkozik a legjobb esély. Utóbbinál érdekesség, hogy Hamilton szerint a bejáratnál „nehéz észrevenni a kerékvetőt, mert sok van belőlük", ez a sokféle lehetséges nyomvonal káros mellékhatása. Abu-Dzabiban hasonló akadályok nehezítik a versenyzők dolgát, de ebből nem szokott probléma lenni.

A Francia Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Reims (1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1958-1961, 1963, 1966), Rouen (1952, 1957, 1962, 1964, 1968), Clermont-Ferrand (1965, 1969, 1970, 1972), Le Mans (1967), Paul Ricard (1971, 1973, 1975, 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985-1990), Dijon (1974, 1977, 1979, 1981, 1984), Magny-Cours (1991-2008) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Michael Schumacher (8) / Ferrari (17) Legtöbb pole-pozíció (pilóta/csapat) Juan Manuel Fangio (5) / Ferrari (17) Az előző öt futam győztesei 2008: Felipe Massa, 2007: Kimi Räikkönen, 2006: Michael Schumacher, 2005: Fernando Alonso, 2004: Michael Schumacher Futamgyőztesek a mezőnyből Alonso, Räikkönen (1-1)

A lassító korábban nem volt része az F1-es vonalvezetésnek, erre a 10-es számmal jelölt Signes nevű padlógázos jobbos miatt volt szükség – a szervezők és az FIA nem akarta, hogy ott veszélyesen nagy tempóval száguldjon a mezőny. A pálya az ötödik leghosszabb az idei világbajnokságban, s mivel egy fennsíkon található, alig vannak rajta szintkülönbségek.

Visszatérnek a Ferrari kínjai a vékonyabb gumin?

A Ferrari május közepe óta búvárkodhatott az adatokban, mi siklott félre náluk Barcelonában. Ott Vettelnek esélye sem volt a kettős győzelmet arató Mercedesek ellen, és annyira zabálta a gumikat, hogy a futamon kétszer kellett bemennie kerékcserére; úgy hírlik, a problémához a csapat akkor bevetett új hátsó futóműve is hozzájárult.

Pályabejárás Lewis Hamilton köre a Francia GP helyszínén

Hogy miért kanyarodtunk vissza a hárommal ezelőtti versenyhez? Mert a Pirelli idén másodszor küldi akcióba a szokásosnál kb. 10-20%-kal vékonyabb futófelületű gumikat, amit az indokol, hogy a rendkívül sima aszfalton a hájasabb abroncsok vészesen felforrósodnának az amúgy jelentős terheléstől.

A váltástól Barcelonában a jelek szerint a Ferrari szenvedett legjobban, de szerencséjükre utána segítségükre volt két tesztnap, amikor elkezdhettek a probléma mélyére ásni. „A mi hibánk volt, hogy nem tudtuk ugyanannyi ideig használni a gumikat, mint a többiek. Van néhány ötletünk, mostantól rajtunk múlik, hogy megtaláljuk a megoldást – nyilatkozta a teszt után Vettel. Ha nem jártak sikerrel, a vb tabellán könnyen visszaragadhatja tőle az elsőséget Hamilton.

Vettel egy újabb győzelemmel 51-nél tartana a karrierjében és beérné Alain Prostot az örökranglista harmadik helyén.

Marad az egykiállásos monotónia?

A kanyarodás közbeni sok kigyorsítás miatt a bal hátsó gumi kapja a legnagyobb terhelést, de a nyújtott ívekben az elsőknek szintén jut belőle. A Pirelli összességében 4-esre értékeli az abroncsok terhelését az ötfokozatú skálán, az aszfalt tapadását ugyanilyenre. A hétvégén az ultra-, a szuper- és a sima lágy típust lehet használni, a legpuhábból érdekes módon kirívóan keveset, 7-7 szettet rendelt a pilótáinak a Red Bull (mindenki másnak legalább 8 garnitúra áll rendelkezésre, a ferrarisoknak és a mercedeseseknek 9-9).

A nagy hármas tagjai bizonyára ismét megpróbálnak a legpuhább gumikat mellőzve továbbjutni a Q2-ből, bár nem kizárt, hogy Daniel Ricciardo és Max Verstappen mégis az ultralágyakat választja (mint Montrealban), bízva az eltérő stratégia előnyeiben a versenyre. Lehet bizakodni, hogy egy új pályán az előzetes ismeretek hiánya erősebb gumikopást és több kerékcserét eredményez, de a sima aszfaltburkolat és az idei általános tapasztalatok mást vetítenek előre.

Igaz, az időjárás még megkavarhatja a paklit. „Magas pályahőmérséklet várható, ami növelheti a gumik hőfáradását" – jelentette ki a pirellis Mario Isola. Barcelonában a karcsúsított futófelület a szuperlágy keverék érdekes jelenséget produkált, mintha kicsit ficánkolt volna. „A versenyzők ezt nem szeretik, stabilabb érzetet akarnak – mondta Isola akkor. – Kicsi a mozgás, nem nagy, de Forma-1-es pilótákról beszélünk, akik mindent éreznek." Érdemes figyelni, előjön-e ismét ez a probléma akár a szuperlágy, akár az ultralágy gumin.

Visszavág a Mercedes az új motorral?

A négy motorgyártó közül csak a Mercedes nem vetett be új V6-ost Kanadában. Tervezték, csakhogy az utolsó pillanatban aggasztó jeleket láttak a próbapados szimulációkon, a futam előtti szerdán 0,2 milliméteres rést fedeztek fel a forgattyúházban.

A feltuningolt egységet Franciaországban tervezik szolgálatba állítani, ahol leginkább a sikánnal kettévágott Mistral egyenes első felében (a 7-es és 8-as számú kanyar között) jöhet jól a plusz 10 lóerő, itt a becslések szerint a végsebesség 340 km/ó fölött lesz. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff meglátása szerint hétvégéről hétvégére variálódhat az élcsapatok erősorrendje, és reméli, hogy feledtetni tudják a kanadai gyenge szereplést.

„Csapatunk megmutatta, hogy képes átlendülni a nehézségeken, keményen dolgozunk, hogy ezen is sikerüljön" – fogalmazott. Az új motor feltehetően hasznos eszköz lesz ebben, és nem válik hátrányukra, hogy ezúttal kimaradtak a készletből a hiperlágy gumik.

A DRS zónáknak a célegyenesben és a Mistral egyenes első felében jut hely, az egy másodperces távolságot érzékelő mérési pontok a 7-es kanyar előtt és a 14-es kanyarban lesznek.

Hogy bírja Alonso a sorozatterhelést?

A Le Mans-i 24 órás viadal győzteseként Alonso feldobott hangulatban készülhet a Francia Nagydíjra. Most viszont korábban nem látott feszített menetrend veszi kezdetét az F1-ben: egy hét múlva Ausztriában, utána egy héttel Angliában csap össze a mezőny. Vajon meglátszik majd Alonso teljesítményén, hogy múlt szombatról vasárnapra nem aludt, és zsinórban a harmadik hétvégén kell maximális teljesítményt nyújtania 300 km/ó-s tempó felett? A kérdés a Brit Nagydíjig bezárólag aktuális marad.

„Kezdenek leülepedni bennem a történtek és alig várom, hogy újra a saját autómba üljek és versenyezhessek vele – mondta Alonso. Néhány csalódást jelentő hétvége után remélhetőlegkedvezőbb eredménnyel zárunk Franciaországban.

Két kiesésével Nico Hülkenberg utolérte a tabellán és a Renault is leszakította a McLarent, amelyhez a Force India lopózhat közelebb. Esteban Ocon szerint Paul Ricard kifejezetten segíthet ebben. „Papíron kedvező a pálya nekünk a hosszú egyenes és a lassú kanyarok miatt, ahol jól kihasználhatjuk az autónk mechanikai tapadását" – nyilatkozta. Mi a Toro Rossótól számítunk villantásra; Bahreinben szenzációs 4. helyet szerzett Pierre Gasly, és a körülmények hasonlók lesznek a hétvégén: sima burkolat, forróság, kevés igazán gyors kanyar.

A Francia Nagydíj programja