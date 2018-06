Nem lesz a Honda gyári csapata a Red Bull

Sokan arra számítottak, hogy a japánok érkezésével előrébb léphet a partnercsapati státuszból a bikás alakulat, a Honda szerint ennek azonban nincs jelentősége.

A Honda 2015-ben bizakodva, a múlt sikereinek megismétlése céljából tért vissza a Forma-1-be, a rideg valóság azonban gyorsan arcul csapta. A McLarennel három évig csak szenvedett a japán gyártó, amely tavaly szakított a wokingiakkal, az idén pedig kikecmeregni látszik a gödörből a Toro Rossóval. Az újabb lépést megítélésének helyreállítása felé a Red Bullal teheti meg, miután szerződést kötött az energiaitalosok anyacsapatával a 2019-es és a 2020-as szezonra.

Noha korábban arról lehetett hallani, hogy a bikások azért is hajlanak a Honda felé, mert a Renault-val ellentétben a japánokkal gyári csapattá válhatnak – miként tette azt a McLaren is korábban – Jamamoto Maszasi, a Honda motorsportért felelős igazgatója szerint „nincs értelme" efféle címkéket aggatni egyik csapatukra sem.

A jelenlegi szabályok lehetővé teszik, hogy minden csapatunknak egyforma erőforrásokat szállítsunk, az új szerződés tehát mind a három felet egyenlő helyzetbe hozza" – mondta Jamamoto. – Akárcsak korábban a Toro Rosso, a Red Bull részéről is őszinte tiszteletet éreztünk a megbeszélések alatt. Értékeljük, hogy ilyen hozzáállást mutattak felénk annak ellenére, hogy az elmúlt három évben nehéz időszakon mentünk keresztül."

A bikások anyacsapata jövőre is Aston Martin Red Bull Racing néven versenyez, miután szerződésben áll a brit sportautógyárral.

Jamamoto azt is világossá tette, hogy a Hondának nem változnak az idei célkitűzései, továbbra is ugyanolyan marad a kapcsolata a Toro Rossóval. „Nagyszerű volt negyedikként végezni Bahreinben, de voltak hullámvölgyek is. Most további fejlesztéseken dolgozunk, hogy a szezon hátralevő részében az eddigieknél is jobb helyezésekért küzdhessünk."

Jellemző volt a Honda és a McLaren kapcsolatának megromlására, hogy a wokingi istálló egyre gyakrabban hangoztatta: a kasztnijuk a legjobbak közé tartozik, csupán a motor miatt nem tudják kiaknázni a benne rejlő potenciált. A Honda korábbi partnere esetében meglehetősen nehéz volt igazságot tenni, a Red Bullnál viszont könnyebb lehet.

A Red Bull egyike a topcsapatoknak, nyilvánvaló, hogy nagyon jó kasztnijuk van, ami nagy motiváció a Hondának, ugyanakkor nyomással és felelősséggel is jár – nyilatkozta Jamamoto. – Kezdetnek nem szeretnénk, ha a Red Bull teljesítménye a jelenlegi szintje alá esne, a célunk pedig az, hogy tovább javuljon. Fel kell nőnünk a magas elvárásaikhoz."

Pozitív előjel az új együttműködésre nézve, hogy a Hondának ezúttal több ideje lesz felkészülni, mint volt tavaly, a Toro Rosso esetében. „Annak ellenére, hogy több időnk van, ez még így is kevesebb, mint a többi csapatnak. A legtöbben szerintem már elkezdtek dolgozni a 2019-es fejlesztéseken, úgyhogy nekünk is neki kell állni a kasztni és az erőforrás összehangolásának" – mondta Jamamoto.

A japánokat korábban az a vád is érte, hogy a kommunikációs és kulturális különbségek miatt nem tudtak dűlőre jutni a McLarennel. Hogy ezt elkerüljék, arra a Red Bull központjától nem messze található Milton Keynes-i gyáruk is segítségükre lehet, amelyet külön azzal a céllal építettek, hogy egynél több csapatot is ki tudjanak szolgálni erőforrásokkal.