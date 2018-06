Alonsót az Indy 500 emléke kísértette Le Mans-ban

Fernando Alonso Le Mans-ban bebizonyította, hogy számára szokatlan körülmények között, éjszaka is a legjobbak között van, a befutó előtt azonban inkább MotoGP-t nézett.

Fernando Alonso a Le Mans-i 24 órás verseny megnyerésével egy lépéssel közelebb került céljához, hiszen már csak az Indianapolis 500-on aratott siker hiányzik neki a Triple Crown-hoz. Az említett két versenyből, valamint az F1-es Monacói Nagydíjból álló mesterhármast eddig csak Graham Hill tudta teljesíteni. Alonso tavaly kiesett az Indy 500-ról, a Le Mans-i győzelem azonban első nekifutásra összejött neki.

A Toyota Gazoo Racing színeiben versenyző spanyol az élről kezdte meg a Le Mans-i viadalt és noha a teljes futamon csak a Toyota másik autójával kellett megküzdenie, így sem volt könnyű dolga, miután a 8-as autó kétszer is stop and go büntetést kapott, hátránya pedig több mint két percre is rúgott.

Alonso az éjszaka során óriási hajrával több mint egy percet faragott a lemaradásból, mielőtt váltótársa, Nakadzsima Kazuki hajnalban az élre állította a 8-as gépet.

Rob Leupen, Toyota Gazoo Racing csapatfőnöke már a spái hatórás után is dicsérte Alonsót, a spanyol Le Mans-ban nyújtott teljesítménye pedig további elismerő szavakra késztette. Figyelembe véve a tényt, hogy újonc, kivételesen versenyzett, különösen éjszaka – nyilatkozta Leupen az Autosportnak. – Ettől olyan gyönyörű a sport, hogy van egy óriási tehetséggel megáldott versenyző, aki csatlakozik a csapathoz, majd ilyen dolgokra képes. [Csapatfőnökként] erről álmodik az ember."

Alonso és Buemi köszöntik a célba érkező Nakadzsimát

Alonso nem csak csapatfőnökét, de Tom Kristensent, az Eurosport szakértőjeként dolgozó Le Mans-i rekordbajnokot is meggyőzte. Jött és meghódította Le Mans-t a csapattársaival. Egy rossz mozdulata sem volt a verseny alatt – dicsérte a spanyolt a kilencszeres Le Mans-i győztes. – Szerintem folytatni fogja a jövő évi Le Mans-i versenyig, mivel esélyt lát arra, hogy megnyerje a sportautó világbajnokságot is. Azután mindenképpen visszatér az Indy 500-ra, talán teljes szezont teljesít majd."

Alonso Renault-nál versenyző honfitársa, Carlos Sainz is gratulált a Le Mans-i sikerhez

A verseny után a spanyol is megemlítette az indianapolisi futamot, utalva arra, hogy hamarosan újra megpróbálja megnyerni azt, de nem csak ekkor jutott eszébe a legendás oválpályás viadal, hanem már a 24 órás befutója előtti órákban is gondolt rá.

Vezettük a versenyt, közel álltunk a győzelemhez, de elszalasztottuk a lehetőséget. Most itt [Le Mans-ban] is vezettünk, én pedig aggódtam, hogy ismét kicsúszhat a kezeim közül a győzelem, de végül sikerült" – nyilatkozta a spanyol.

Amikor az autóban volt, Alonso az utolsó tizedeket is igyekezett kifacsarni a Toyotából, az éjszaka során például közel másfél percet faragott le az akkor vezető 7-es Toyota előnyéből. A verseny azon részeit – különösen a befutó előtt – találta stresszesebbnek, amelyeket nem vezetéssel töltött.

Nem vagyok hozzászokva, hogy a TV-n nézem, ahogy az autóm versenyez. Normális esetben benne ülök – mondta humorosa a spanyol. – Nem tudtam, hogy inkább a MotoGP-t nézzem-e, vagy aludjak. Talán előbbi volt a jó döntés."

A spanyol a Triple Crown-ról is beszélt és vonzó kihívásnak nevezte, hogy a hosszú távú versenyek specialistáival is megküzdhetett, ahogy tavaly az oválpályák menői ellen tette ugyanezt. „Akár nyerhetek, akár nem, mindig megpróbálom. Amit soha nem teszek, hogy feladom. Január óta készülök erre a versenyre, rengeteg napot töltöttem a szimulátorban, dolgoztam a csapattal, teszteltem. Úgy tűnhet, hogy könnyű győzelem volt, de nem volt az. Nem véletlen, hogy a mi csapatunk volt a legjobb."