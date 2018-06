Megszűnhet a kockás zászló az F1-ben

Átalakíthatják a versenyek leintését az F1-ben és protokolláris jelképpé válhat a lengetett kockás zászló, miután egy manökennek rosszkor szóltak, hogy mikor ér véget a Kanadai Nagydíj.

Kínos, de nem példátlan jelenetek zajlottak az F1-es Kanadai Nagydíj végén, mivel a jogtulajdonos vendége, Winnie Harlow rosszkor kapott utasítást arra, hogy meglengesse a verseny végét jelző kockás zászlót, így akarata ellenére már a 69. körben bemutatta a lobogót, így a szabályok szerint a 68. kör végén véget ért a futam.

Harlow-t rengeteg bírálat érte a közösségi médiában, de az FIA és a Formula One Management is védelmébe vette, mondván, nem ő tehetett arról, hogy rosszkor intették le a versenyt. Ez a kínos baki mellett biztonsági kockázatot is rejtett, mert némely sportbíró is azt hitte, hogy vége van már a futamnak, ezért ünneplésként több zászlót is lengettek egyszerre.

Charlie Whiting, az FIA F1-es versenyigazgatója szerint „talán el kell gondolkodni azon, hogy a verseny végét egy jobb szignállal jelezzük”, mert „bár a kockás zászló hagyományos, ahogy láthattuk is, hibákat hajlamos hibákat előidézni” – utalt arra, hogy a 2014-es Kínai Nagydíjon is történt hasonló eset, 2002-ben pedig Pelé nem ért oda időben a leintésre a Brazil Nagydíjon.

Elég egyszerűen kitehetnénk egy nagy fekete kijelzőt, ami a megfelelő pillanatban megmutatja a kockás zászlót

– vélte Whiting. – Ha viszont ezt automatikusan tesszük, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mikor aktiváljuk. Ez már nem teljesen nyilvánvaló és kissé át kell gondolni. A pilótákat is rá kell vennünk arra, hogy csak a kijelzőt figyeljék. Ha azon nem látnak jelzést, akkor a versenynek még nincs vége. Véleményes az is, hogy ennyire bele kell-e menni egy helyzet kezelésébe, ami 10 évente egyszer fordul elő. Az viszont igaz, hogy foglalkozunk vele.”

Attól, hogy fénypanel veheti át a kockás zászló formális szerepét, lehetséges, hogy protokolláris jelképként megmarad a lobogó. Whiting szerint azt sem kell felülvizsgálni, hogy inkompetens VIP-k lengessék a zászlót, mert most sem Harlow volt a hibás, azt viszont korlátozhatják, hogy a meghívott vendég még kiket és hány főt vihet magára a leintéshez vagy például a rajtceremóniára.

A múlt vasárnapi baki a pilóták körében is némi aggodalmat váltott ki, a futamot megnyerő Sebastian Vettel például attól tartott, hogy a közönség megrohamozza a pályát.

A sportbírók körében is zavart okozott a helyzet, Whiting elismerte, hogy akadtak olyanok, akik már az összes zászlót lengetve gratuláltak a győztesnek, mert azt hitték, hogy a kockás zászlóval már véget ért a verseny. „Azt viszont nem tudták, hogy egy körrel hamarabb történt ez. Ki kell elemeznünk, hogy mi is történt pontosan.”

Az is kiderült, hogy bár a kockás zászló egyezményesen véget vet a versenyeknek, a különböző pályákon eltérők az eljárások. Whiting e téren egységesítést szeretne, mert szerinte mindenhol másak a kommunikációs rendszerek és hálózatok, valamint a leintést végző személy kiléte is. Előfordul az is, hogy a pálya saját versenyigazgatója zárja le a versenyt.

Meg kell próbálnunk mindenhol bevezetni egy visszaszámlálást.”

„Bizonyos pályákon már van is, náluk számon tartják, hogy az élen állónak [mondjuk] még három kört kell megtennie vagy az utolsó előtti körben jár vagy az utolsóban vagy a kör végén [vége a versenynek]. Náluk aztán szólnak a zászlót lengető srácnak, hogy hol van az élen álló, [például], hogy ő lesz a következő autó. Itt ilyen nem volt kitalálva.”