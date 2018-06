Hamilton szerint az F1 a fasorban sincs az NFL-hez képest

Lewis Hamilton a profi amerikaifutball-ligához (NFL) hasonlítva kőkorszakinak nevezte a Forma-1 fejlettségét az internet és a közösségi média terén, szerinte időbe telhet, mire sportága felzárkózik.

Lewis Hamilton legutóbb a női és színes bőrű sportolók egyenjogúsága kapcsán nevezte kőkorszakinak a mai társadalmat, most pedig a Forma-1-et illette ezzel a jelzővel. A négyszeres világbajnok korábban a jövőre esedékes Miami Nagydíj kapcsán kifogásolta, hogy a Liberty Media nem vonja be a pilótákat az új pályák vonalvezetésének kijelölésébe, most pedig a sportág egyéb területeiről mondta el véleményét.

Hamilton nem számít rá, hogy a jövőben meg fogják kérdezni a pilótákat az új helyszínekről, az internet és a közösségi média kérdésében azonban bízik Chase Carey-ben, az F1 elnök-vezérigazgatójában. Hiszem, hogy Chase és a csapata változást szeretne elérni, mert az F1 a kőkorszakban van az NFL-hez, a labdarúgáshoz és más, nagy sportágakhoz képest – bírált a brit. – Próbálunk felzárkózni, de ez hosszú folyamat, nagy munka Chase-nek, miután nemrég érkezett, azelőtt pedig nem volt engedélyezett a közösségi média használata. Bernie [Ecclestone] nem tartotta fontosnak. Manapság a közösségi média hatalmas és igazán erőteljes felület, használni is lehet [az F1-ben]."

A Mercedes pilótája örülne az új versenyhelyszínek érkezésének is, mert szerinte lényegesen növelni kell az F1 ismertségét világszerte.

„Igazán lassú folyamat, hogy a Forma-1-et világszerte közvetítsék. Őrület belegondolni, hogy még manapság is mennyire ismeretlen a sportág egyes helyeken, miközben az egész világon látható a TV-ben. Van még mit tenni, de szerintem [a Liberty] a helyes lépéseket teszi. Jó, ha több verseny lesz az Egyesült Államokban, már várom, de a jelenlegi futamoknak is szuperizgalmasnak kell lenniük."

Hamilton lehet, hogy nem véletlenül hozta fel példának az NFL-t, hiszen a Kanadai Nagydíjon a brit és a Mercedes csapat vendége volt Russell Wilson, a Seattle Seahawks Super Bowl-győztes irányítója. „Sokat lógtunk együtt Lewis-zal a hétvégén, ő a világ legjobbja, ezért különleges volt egy kis időt eltölteni vele – mondta az NFL-sztár, akit Hamilton meg is autóztatott a montreali pályán egy Mercedes SLS-ben. – Hihetetlen volt, nagyon gyorsan mentünk a kanyarokban, áthajtottunk a rázóköveken és csináltunk néhány elég beteg pörgést is."

Az irányító – bár korábban már látott párat a TV-ben – most látogatott el először F1-es futamra, a kanadai verseny pedig az NFL döntőjére, a Super Bowlra emlékeztette. „Óriási a felhajtás körülötte, mindenki be van zsongva, olyan, mintha minden versenyhétvége egy playoff-mérkőzés lenne más-más országban."