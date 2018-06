Megtilthatják az F1 tavaly bevezetett logójának használatát

Még csak hét hónapja leplezték le, most azonban az eltűnés veszélye fenyegeti az F1 igencsak megosztó logóját, amelyet valószínűleg csak egy gyógyászati segédeszközöket gyártó cég engedélyével használhatna a sorozat.

Még januárban látott napvilágot a hír, miszerint az F1 tavaly, az Abu-dzabi Nagydíjon bemutatott új logója körül nincs minden rendben, mivel az erősen hasonlít a ragasztókkal, műanyag-, papír- és egyéb könnyűipari termékekkel foglalkozó amerikai 3M vállalat egyik üzletágának, a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó Futuro Compressionnek az emblémájára. Azóta kiderült, az ügy igencsak komolyan érintheti a sorozatot.

A brit The Daily Telegraph értesülései januárban arról szóltak, hogy a 3M jogi lépéseket tehet, miután 2017. február 20-án benyújtotta védjegykérelmét a Futuro logojára az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalánál, júniusban pedig meg is kapta az engedélyt a logó használatára. Az F1 tulajdonosa ezzel szemben csak novemberben adta be bejegyzési kérelmét saját logójára az EU hatóságainál.

Jelen állás szerint az F1-nek akár meg is tilthatják a logó használatát, miután a 3M feljelentést tett az illetékes hatóságoknál.

Az amerikai cég az F1 új logóval ellátott ruhakollekciójának piacra dobása után, május 22-én indította meg az eljárást az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO). Az EUIPO szabályzata kimondja, hogy egy bejegyzett védjegy tulajdonosának jogában áll megakadályozni, hogy bárki a beleegyezése nélkül ugyanolyan, vagy hasonló emblémát használjon ugyanolyan, vagy hasonló termékeken.

Az F1 a 45 lehetséges kategóriából 26-ra, köztük ruházati termékekre kérte a logójának bejegyzését. A gyógyászati segédeszközök kategóriája nem szerepel a kérvényezettek között. Ez elméletben akár védelmet is jelenthetne az F1-nek, a 3M azonban nyeregben érezheti magát, mert a termékek, amelyeken az F1 használja a logót, így is nagyon hasonlóak az övékhez.

A Liberty Media, az F1 kereskedelmi jogainak birtokosa pedig nem csak a ruhakollekció miatt aggódhat, ugyanis a 3M az F1 összes termékén kifogásolja a logó használatát, ezért ha az EUIPO a 3M-nek ad igazat, az F1 a bejegyzett kategóriák egyikében sem használhatja majd a logót, tehát lénygében sehol nem tüntetheti fel azt.

Reménysugarat jelenthet, hogy lehetőség van a felek peren kívüli megegyezésére, így amennyiben az F1 által ajánlott összeget elfogadja a 3M, a sorozat tovább használhatná jelenlegi logóját.