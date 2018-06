Button újra F1-es autóba ül, de nem négy keréken

A 2009-es világbajnok bemutatóköröket tesz meg korábbi csapata, a Williams híres, hatkerekű F1-es autójával.

Ismét F1-es autó volánja mögé ül a 2009-es világbajnok Jenson Button. A brit pilóta a 2016-os szezon végén mondott búcsút a Forma-1-nek (bár a tavalyi Monacói Nagydíjra beugrott Fernando Alonso helyére), azóta a japán Super GT-ben versenyez és rajthoz áll a hétvégén zajló Le Mans-i 24 órás versenyen is az orosz SMP Racing színeiben.

Button a McLarentől vonult vissza, de a Williams révén került be az F1-be 2000-ben, a Brit Nagydíjon is a grove-i istálló egyik autóját, a híres, hatkerekű FW08B-t vezeti majd, amit az 1983-as szezonra fejlesztettek ki, de a használatát gyorsan be is tiltották. A korábbi F1-es pilóta mellett a motorversenyzőből lett tévés műsorvezető, Guy Martin is autóba ül Silverstone-ban.

Martin tavaly szerelőnek állt a csapatnál a Channel 4 tévétársaság műsorában, idén pedig egy újabb dokumentumfilm révén ismét együttműködnek az istálló veteránautóit gondozó Williams Heritage-dzsel és újjáépítik az első F1-es autót, amit Ayrton Senna valaha is vezetett. Az FW08C-t Martin viszi majd pályára a silverstone-i hétvége első napján, Button oldalán.

Ez volt az első F1-es autó, amit a nagyszerű Ayrton Senna vezetett és ez nyerte meg az 1983-as Monacói Nagydíjat is

– mondta Martin, aki úgy véli, jó társaságba kerül az FW08C volánja mögött. – Igazi megtiszteltetés a Williamsszel dolgozni azon, hogy újra életet leheljünk az autósport történetének egyik emlékezetes darabjába. Lehet, hogy Jenson világbajnok, de egy ilyen csodálatos járművel bármi lehetséges” – utalt arra, hogy képletesen versenyezni fognak Silverstone-ban.

Az F1-es hétvégéken egyre gyakoribb, hogy klasszikus F1-es autók vagy egyéb különleges bemutatókkal színesítik a programot. Az Osztrák Nagydíjon a Red Bull mindig szervez veteránautós felvonulást, de az F1 jogtulajdonosa is rákapott erre.

A Williams tavaly is kipakolt a Brit Nagydíjra, a Mick Schumacher kölcsönkapta édesapja 1994-es Benettonját, Nico és Keke Rosberg a Monacói Nagydíjon parádézott világbajnoki autóikkal, Jacques Villeneuve pedig szintén édesapja, Gilles Villeneuve 1978-as Ferrarijával tartott bemutatót Kanadában.