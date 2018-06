Több vevőjelölt is feltűnt a Force India körül, egyelőre mégsem biztosított a silverstone-i istálló jövője. A csapat sorsa felboríthatja a pilótapiacot is.

Hosszú hónapok óta pletykálnak arról, hogy új nevet, sőt új tulajdonost is kaphat a Force India, amelynek gazdái hatalmas adósságokat halmoztak fel Indiában, ezért a helyi igazságszolgáltatás egyre inkább szorítja a hurkot Subrata Roy és a száműzetésben élő Vijay Mallya nyaka körül. Mallya nemrég fiára ruházta át a Force India igazgatói posztját, de csapatfőnök maradt.

A csapat körül egy ideje egy brit energiaital-gyártó, a Rich Energy legyeskedik egy konzorciummal közösen (mivel a cégadatok alapján valószínűleg önállóan nem tudnának F1-es csapatot venni), de a csapat menedzsmentje szerint nem állapodtak meg a tulajdonosváltásról. Kanadában az a hír járta, hogy amerikai érdeklődés is mutatkozik a Force India iránt.

Az F1-es paddockban ismert újságíró, Joe Saward arról írt a GP+ című lapjában, hogy a McLaren detroiti IndyCar-látogatása után korábbi versenyzőjük és partnerük, az Andretti Autosport első embere, Michael Andretti is elutazott a Kanadai Nagydíjra. Elsőre úgy tűnhet, hogy Fernando Alonso jövő évi IndyCar-szereplésével kapcsolatban egyeztettek, de

Andretti magával vitte a cégének elnökét, J-F Thormannt és Pieter Rossit, a korábbi F1-es pilóta és Indy 500-győztes Alexander Rossi édesapját is.

Ifj. Rossi az Andretti pilótája az IndyCarban, Saward szerint a McLaren mellett a Liberty Media és a Force India képviselőivel is találkoztak, „nagyon diszkréten”. Az újságíró úgy véli, Andretti szeretné újjáépíteni az F1-es reputációját, miután pilótaként Ron Dennis 13 verseny után kirúgta őt Ayrton Senna mellől a McLarentől és Mika Häkkinent ültette a helyére. Egy Amerikában is jól ismert versenymárka feltűnése a Liberty Mediának is jót tenne.

A verseny utáni szokásos pletykarovatában Saward arról ír a blogján, hogy egyre valószínűbb Alonso átigazolása az IndyCarba egy McLaren-Andretti csapathoz, amit a Sprint nevű távközlési cég szponzorálhatna, miután kinevezték ügyvezetőnek Michel Combes-t, aki a Vodafone-t igazgatta, amikor az a McLaren főszponzora volt az F1-ben. Ennél azonban érdekesebb, hogy

Saward úgy véli, Thormann és Rossi elutaztatására nem lett volna szükség az Alonsóval kapcsolatos ügy rendezéséhez, ezért azt gyanítja, hogy a Force India átvétele is foglalkoztatja őket.

Több forrásból úgy értesült, hogy nagyon sürgős a csapat eladása, de túl sokat kérnek érte, így az sem kizárt, hogy a Force India csődvédelem alá kerül. Ez a Mercedesnek nagyon rossz hír lehet, mert több, mint 20 millió dollárral tartozik nekik a csapat és bár Saward szerint felmerült, hogy a Liberty Mediával közösen megveszik, majd továbbadják az istállót, ezt Toto Wolff egyelőre tagadta.

A csapattal kapcsolatos huzavona a pilótapiac „másodvonalát” is érintheti. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas és talán Kimi Räikkönen is marad jövőre a helyén (ha nem, akkor lehetséges, hogy Charles Leclerc ülhet át az autójába), így a Mercedes protezsáltjának, Esteban Oconnak helyet kell találni, mielőtt a Force Indiánál gondok lesznek. Saward szerint

Ocon a Renault-hoz kerülhet kölcsönbe, amíg Lewis Hamilton a Mercedesnél marad. Carlos Sainz egyelőre nem váltotta meg a világot és ő egyébként is a Red Bull pilótája,

ahol annyira nem várják vissza, ezért Saward szerint felvették a kapcsolatot a McLarennel, de a wokingi istálló inkább saját tehetségét, Lando Norrist léptetné elő. A GP+ hasábjain Saward arról is írt, hogy „a pletykák szerint” a McLaren próbálta elhelyezni Norrist a Toro Rossónál, de az F+1 blog Monacóban ennek pont az ellenkezőjéről értesült.