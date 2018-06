Sebastian Vettel a Kanadai Nagydíj után védelmébe vette az F1-et, mondván nem lehet minden futam izgalmas. Valtteri Bottas és Max Verstappen egyetértett a győztessel.

A monacói verseny után a Forma-1-es Kanadai Nagydíj sem a látványos előzésekről és kiélezett csatákról szólt, a rajt utáni helyezkedést és az első körben történt balesetet leszámítva nem sok minden adott okot körömrágásra. Annak ellenére sem, hogy a montreali aszfaltcsík hagyományosan eseménydús futamoknak szokott otthont adni, a múltban nem egyszer a szezon egyik legizgalmasabb versenyét futották rajta a pilóták. Sebastian Vettel szerint azonban semmi különös nincs abban, hogy ezúttal unalmasabb körözésnek lehettek szemtanúi a nézők.

Több versenyző, köztük Lewis Hamilton és Fernando Alonso is szóvá tette a Monacói Nagydíj után, hogy csupán egymás mögött vonatoztak az autók, a spanyol pedig egyenesen odáig ment, hogy az F1 történetének legunalmasabbjának nevezte a Monte-carlói futamot. Vetteltől nem hallhattunk hasonlót a montreali verseny utáni sajtótájékoztatón, a német szerint más sportágakban is van ilyen.

Ilyen az élet, ahogy a versenyzés is. Nem hiszem, hogy jogos lenne kritizálni a futamot – mondta Vettel. – Nem tudom, hogy unalmas volt-e. Az én szemszögemből egyértelműen nem volt az az autóban ülve. Nem tudom, hogy az embereknek manapság miért ilyen rövid a memóriája. Hét futamunk volt az idén, némelyik szenzációs volt, némelyik unalmas, de a jövő héten kezdődik a labdarúgó világbajnokság és megígérhetem, hogy sok mérkőzés nem lesz izgalmas – az emberek mégis meg fogják nézni – néhány meccs pedig elképesztő lesz."

Vettel ezután a médiának is üzent, mondván inkább ne is foglalkozzanak a témával.

„Mindig izgalmas versenyeket várunk, de azok nem lehetnek folyamatosan egyre jobbak és jobbak. Úgyhogy ne is keressék erre a válaszokat, inkább ne írjanak semmit, írjanak valami másról! Mi elvégezzük a munkát az autóban, ha van alkalmunk versenyezni, akkor megtesszük, de közben arra is törekszünk, hogy ezt elkerüljük és eltűnjünk a távolban, az élen maradjunk és ne engedjük, hogy megelőzzenek. Némely futamok izgalmasak, mások nem."

A kanadai versenyt a második helyen záró Valtteri Bottas egyetértett Vettellel. Ahogyan Seb is mondta, mi mindig nyomjuk, ahogy csak tudjuk. Nincs időnk unatkozni az autóban, mindig van mit tenni, közben pedig fenn kell tartanunk a koncentrációnkat – mondta a finn. – Természetesen lesznek jó versenyek, efelől nincs kétségem, mindössze volt pár zsinórban, amelyeken nem történt túl sok minden. De már idén is voltak nagyszerű futamok és biztos vagyok benne, hogy hamarosan lesznek továbbiak is."

Vettel és Bottas versenyén kívülről nézve valóban nem történt semmi, a két pilóta még a kerékcserék során sem veszítette el az első és a második helyet.

A némethez és a finnhez a harmadik helyen végző Max Verstappen is csatlakozott. „Egy kicsit talán unalmas a futam, amikor az ember nem előzget és nem harcol másokkal, de attól még koncentrálni kell az autó irányítására, közel vannak a falak és egy kicsit csúszkálunk is. Néha ilyen, máskor izgalmasabb" – nyilatkozta a holland.