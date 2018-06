Vettel a szurkolók rohamától félt Kanadában

Sebastian Vettel azon aggódott, hogy a Kanadai Nagydíj idő előtti leintése miatt akár szurkolók is veszélybe kerülhetnek. A futamot megnyerő németet összezavarta a kockás zászló, de mérnöke szólt neki, hogy ne lassítson le.

Furcsa közjáték zajlott le a Forma-1-es Kanadai Nagydíj utolsó előtti körében, miután Winnie Harlow, a futam leintésére a célvonalhoz érkező szupermodell a 70. helyett már a 69. körben meglengette a kockás zászlót. A versenyzők legtöbbje – köztük az élen haladó Sebastian Vettel – látván, hogy még nem teljesítették a teljes távot, nem vett tudomást a leintésről, később azonban az ilyenkor alkalmazott szabályok szerint az egy körrel korábbi állást tekintették a verseny végeredményének. Az elsőre mulatságosnak tűnő bakinak sokkal komolyabb következményei is lehettek volna.

Harlow a futam után a közösségi oldalain jelezte: egy sportbíró szólt neki, hogy intse le a versenyt. Ezt később a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is megerősítette.

Az utolsó körben szóltam a csapatnak, hogy aggódom, nehogy az emberek bejöjjenek a pályára zászlókat lengetve ünnepelni, mert továbbra is teljes gázzal megyünk – világított rá a győztes Vettel, hogy sokkal nagyobb baj is lehetet volna a korai leintésből. – A pálya melletti kivetítőket is figyeltem, amin a kockás zászló után kiírták, hogy utolsó kör, úgyhogy egy kicsit összezavarodtam. Mondtam a csapatnak, hogy szerintem még nincs vége a versenynek, ők meg közölték, nyomjam tovább. Néhány sportbíró már ünnepelt, kicsit korán örültek."

Vettel nem véletlenül tartott a szurkolók beözönlésétől, hiszen korábban is láttunk példát hasonlóra, nem utolsó sorban Kanadában, Jean Alesi 1995-ös győzelmekor.

„Szerencsére volt rádiónk, az autóban volt körszámláló, valamint a táblán is a pontos információt kaptam – mondta a német. – De ha elromlik a rádió és valamiért a táblát sem mutatják be, akkor az ember elveszi a gázt és reménykedik, hogy a többiek is ezt fogják tenni."

A verseny utolsó két körének törlése szerencsére nem változtatta meg érdemben a végeredményt, miután csak egy helycsere történt a verseny végén.

Sergio Pérez előzte meg Kevin Magnussent a 13. helyért, a dán így visszakapta az elvesztett pozíciót. Pont nem jár ugyan érte, de a statisztikákban számon tartják, így minden bizonnyal Daniel Ricciardót érzékenyen érintette, hogy a futam utolsó körében elért leggyorsabb köre is törlődött, így ezt a címet Max Verstappen zsebelte be.

Hogy a pályára berohanó sportbírókon túl milyen veszélyeket rejtett még magában a korai kockás zászló, az Carlos Sainz nyilatkozatából derül ki. „Négy vagy öt másodpercet veszítettem, mert Kimi [Räikkönen] a zászlót látva előttem lassított le – mondta a 8. helyen végző spanyol. – Utána észrevette, hogy még nincs vége, és ismét felvette a tempót. Megérkeztem a kettes kanyarba, és az összes sportbíró zászlókat lengetett. Tudtam, hogy tévednek, nem is lassítottam, Kimi előttem viszont igen."

Pierre Gasly, a Toro Rosso 11. helyen záró pilótája ugyancsak nem vett tudomást a kockás zászlótól, miután a mérnöke a fülére szólt a rádión. Mindössze öt másodperccel korábban jelezte, hogy ne figyeljek a zászlóra, úgyhogy elég közel volt. Ezután mondta, hogy a következő az utolsó kör, én meg láttam a zászlót és arra gondoltam, mi a fene? – nyilatkozta a francia. – Elég kockázatos ez, ha elveszed a gázt, utána pedig mindenki megelőz. Egy kicsit meglepődtem."

Akár LED-ek is jelezhetnék a verseny végét

Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója a verseny után elmondta: a jövőben akár változtathatnak is a versenyek leintésének menetén, de nem biztos benne, hogy mindez megérné az erőfeszítést.

Félreértés történt a versenyirányítás és a fickó között, akit itt starternek hívnak. Azt hitte, hogy az már az utolsó kör, megerősítést kért, amit meg is kapott – fejtette ki Whiting. – Az irányítás azt hitte, hogy kijelentést tesz, miközben ő kérdezett. Ezért mondta a zászlólengetőnek, hogy lengethet, ilyen egyszerű. A dolognak semmi köze ahhoz, hogy egy híresség állt ott, nem ő volt a hibás."

„Ahol emberek dolgoznak, ott előfordulnak hibák. Minden helyszínen más a kommunikációs rendszer és más nyelvet beszélnek. Megfontolhatnánk, hogy más jelzést használunk a versenyek végén, például a LED-panelekre automatikusan kitehetnénk a jelet. De ehhez először ki kéne fejlesztenünk egy rendszert és meg kellene határoznunk, hogy mikor és hogyan hozzuk működésbe. Ez igen nagy ráfordítás lenne egy olyan problémára, ami tíz évente fordul elő" – mondta a versenyigazgató.