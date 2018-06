Hamilton: A Ferrari is botlani fog

Lewis Hamiltonnak nem sok oka volt az örömre a Kanadai Nagydíj után, hiszen egyik kedvenc pályáján csak az 5. helyen végzett, ráadásul még az első helyet is elveszítette az összetettben. A brit ennek ellenére úgy véli, a Ferrari sem lesz hibátlan a szezon hátralevő részében.

Sebastian Vettel a Kanadai Nagydíjon aratott győzelmével visszaszerezte a három versennyel korábban, Bakuban elveszített vezetést az összetett pontversenyben, miután Lewis Hamilton csak az 5. helyen végzett. A német egyetlen ponttal állt az élre, brit riválisa azonban úgy gondolja, amennyiben a Mercedes nyomás alá helyezi a Ferrarit, annak meglesz az eredménye.

A hibrid korszak kezdete óta négyből három versenyt a Mercedes nyert Montrealban, egyedül Daniel Ricciardo tudta őket megállítani 2014-ben. Különösen Hamiltonnak fekszik a kanadai helyszín, pályafutása során 6-szor nyert már itt versenyt. A vasárnapi futamon a brit ennek ellenére csak 5. lett, majd felszólította csapatát, hogy továbbra is keményen dolgozzon, mert úgy hibára késztetheti a Ferrarit.

Nincs okunk elveszíteni a fejünket, csinálnunk kell tovább, amit eddig, leszegett fejjel mennünk kell előre, mert meg fognak botlani – nyilatkozta Hamilton a Sky Sportsnak a verseny után. – Nyomást kell helyeznünk rájuk. Ezen a hétvégén ezt nem tettük meg, de biztosra veszem, hogy a következő versenyen erősebben térek vissza."

„A Ferrarinak végtére valamivel erősebb a csomagja, mint a mienk, összességében véve jobb munkát végeztek, úgyhogy fejlődnünk kell" – mondta a brit négyszeres világbajnok.

A Mercedesnek az sem segített, hogy megbízhatósági aggályok miatt az utolsó pillanatban el kellett halasztania a kanadai hétvégére tervezett, továbbfejlesztett motorjának bevetését.

A Hamilton autójában levő erőforrás a hetedik versenyét teljesítette, ráadásul a futam elejétől hűtési gondok is hátráltatták a britet.

„Örülök, hogy egyáltalán be tudtam fejezni a versenyt. A rajttól kezdve kevesebb erő volt a motorban, ráadásul folyamatosan túlmelegedést jelzett és nem tudtam lejjebb vinni a hőmérsékletét" – összegezte a verseny alatti gondjait Hamilton.

Azt hittem, hogy tönkre fog menni a motor. Minden egyes körben azon voltam, hogy most most fog elfogyni az erő, majd teljesen el is tűnik. Folyamatosan csökkent, utána visszajött, majd újra csökkent. Ez volt a hetedik versenye, az élettartama végén járt, úgyhogy sokkal több pontot is bukhattam volna."

Több motorral jobb lenne

Az idei szezonban a csapatok versenyzőnként 3 belső égésű motort használhatnak, a 21 futamra levetítve egy motornak tehát ideális esetben 7 versenyt kell kibírnia. Hamilton szerint ez túl sok.

„Egyértelműen kicsit jobban szórakoztunk, amikor több motort lehetett használni – mondta a brit. – Remélem, jövőre nem csökkentik le kettőre a felhasználható motorok számát, mert az már nevetséges lenne."