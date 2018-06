Vizsgálatot sem ért a Mercedes elleni panasz

Lewis Hamilton feltűnően könnyű monacói előzésénél felmerült, hogy a Force India összejátszott a Mercedesszel, de az FIA még vizsgálatot sem indított a többi csapat reklamációja után. A Force India meg tudja indokolni, Esteban Ocon miért nem tanúsított ellenállást.

A Monacói Nagydíjon Esteban Ocon gyanúsan könnyen átadta a pozícióját Lewis Hamiltonnak a brit kerékcseréje után, és több csapat reklamált az FIA-nál, hogy kivizsgálják, nem játszott-e össze a két istálló. Ez azért nem elképzelhetetlen, mert a Mercedes szállítja a Force Indiának a motorokat.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff egy lapnak sietve odavetette, hogy ők adtak utasítást Hamilton elengedésére – de könnyen lehet, hogy szándékosan szarkasztikusan fogalmazott –, ám a Nemzetközi Automobil Szövetség úgy döntött, nem érdemes foglalkozni az üggyel.

A Force India ügyvezetője, Otmar Szafnauer kifejtette a könnyű előzés körülményeit. "A saját versenyünket futottuk. Akkor épp nem Lewis ellen harcoltunk, és nem akartunk időt veszteni" – mondta. – [Fernando] Alonso bement a boxba és megpróbált elénk vágni, ezért nem akartunk időt veszteni Lewis miatt, nehogy Alonso megelőzhessen."

"Erről szóltunk Estebannak is, mert aki a tükreit nézi, az nem megy annyira gyorsan. Még néhány tizednyi veszteség is sokat számít, ez nem fér bele olyankor, ha valaki elévágással próbálkozik. 5-6-7 körön át feltarthattuk volna Lewist, aki úgyis visszaelőz, de ez esetben a valódi ellenfelünktől is kikaptunk volna."

Ocon végül Alonso előtt maradt a kerékcserék után, és a 6. helyen ért célba a Monacói Nagydíjon. Azt mondta, "meglepte", hogy ennyire felfújták az ügyet Hamilton előzéséről.

A Force India technikai igazgatója, Andy Green kijelentette: máskor is szokták alkalmazni ezt a hozzáállást, hogy ne veszítsenek időt közvetlen ellenfeleikkel szemben.

"Mindig ezt csináljuk. Amikor egy gyorsabb autó éri utol a miénket, felismerjük, hogy nem velük versenyzünk, és nem is tesszük, így csak minimális az időveszteségünk. Alkalmanként 2 másodpercet is el lehet bukni egy körben a védekezéssel" – nyilatkozta.