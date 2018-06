Alonso: Minden idők egyik legjobbja vagyok

A kétszeres világbajnok szerint vannak területek, ahol nem kiemelkedő versenyző, de mindent összevetve az F1 történetének egyik legjobbjának tartja magát.

Mérföldkőhöz ér a hétvégén Fernando Alonso, hiszen pályafutása 300. nagydíjhétvégéjén vesz részt, igaz, ebből három alkalommal végül nem rajtolt el a futamon. A McLaren pilótáját az ellenfelei nagyra tartják, a csapatfőnökök kevésbé, ennek is köszönhető, hogy 2014 óta csak pontszerzésre sem mindig alkalmas autókban senyved.

A spanyol versenyző 2001-ben mutatkozott be az F1-ben, 2005-ben és 2006-ban világbajnok is lett, utána többször 2. helyezést ért el, de 2014 óta a dobogóra sem állhatott fel. Eltökéltsége azonban töretlen, továbbra is nagy elánnal veti be magát a versenyzésbe, bár ebbe némi keserűség is vegyül. Főleg, mert úgy véli, nincs oka szégyenkezni.

„Úgy gondolom, az egyik legjobb versenyző vagyok azok között, akik valaha részt vettek az F1-ben, de talán nem a legjobb – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Vannak pilóták, akik jobbak nálam a hétvége különböző részein. Talán nem én vagyok a leggyorsabb az időmérőn, a futamon vagy esőben, de általában 9,5-öt hozok minden téren és ebből próbálok profitálni.”

Alonso az elmúlt években elkezdett kiábrándulni az F1-ből, részben azért, mert szerinte túl kiszámíthatók a versenyek és esélye sincs győzelemre képes autóba ülni. A Mercedesnél nem várható, hogy 2007 után újra Lewis Hamilton csapattársa lesz, a Ferrarihoz aligha veszik vissza, a Red Bull pedig várhatóan Max Verstappennel és Daniel Ricciardóval folytatja az F1-ben.

Alonso ezért új célt tűzött ki és a Monacói Nagydíj után az Indy 500-on, valamint a Le Mans-i 24 óráson is nyerne, így Graham Hill után a második pilóta lehetne, aki elhódítja az ún. tripla koronát.

„Ez vonzó cél, mert nagyon nehéz elérni – mondta. – Ez a világ három legnagyobb versenye. Nagy kihívás, hiszen mindegyik különböző stílust és vezetéstechnikát igényel. Az embernek komplett versenyzőnek kell lennie, hogy minden téren kihívás elé állíthassa magát. Én nem csak jó pilóta, hanem komplett versenyző akarok lenni, remélhetőleg a világ legjobbja.”

Az elmúlt évekhez hasonlóan Alonso ismét zavaros nyilatkozatokat tesz azzal kapcsolatban, hogy jövőre is a mezőny tagja lesz-e. Kanadában azt mondta, több éves szerződése van a McLarennel, de mégsem erősítette meg, hogy jövőre is marad az F1-ben, valószínűleg a megállapodásában lévő kilépési záradékok miatt.

Alonso a jövő héten megpróbálja megnyerni a Toyotával a Le Mans-i 24 órás verseny, ha ez sikerül, már csak az Indy 500-at kell bevennie,

a Kanadai Nagydíj előtt mégis azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem gondolkodik a jövő évi induláson, pedig a McLaren még talán csapatot is indítana az IndyCarban. „Tudom, hogy a csapat számos különböző lehetőséget latolgat, hiszen az észak-amerikai piac fontos a McLarennek. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.”