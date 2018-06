Most nem a leggyengébb láncszem romlott el a Red Bullban

Újabb motorhiba miatt idegeskedhettek a Red Bullnál, miközben Max Verstappen mindkét tréninget az élen zárta. Daniel Ricciardo elárulta, melyik ellenfelüktől tart inkább.

Magabiztos teljesítménnyel kezdte a Kanadai Nagydíj szabadedzéseit Max Verstappen, aki csütörtökön kilátásba helyezte, hogy lefejel valakit, ha még egyszer az idei baleseteiről kérdezik. A holland pilóta az első tréning elején defektet kapott, majd a bal első futóművéről levált egy burkolat, ettől függetlenül mindkét szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult.

„Jó napunk volt, az autó remekül működik, de a csúcssebesség terén még mindig lemaradásban vagyunk – kommentálta az új fejlesztésű Renault motor teljesítményét a Sky Sportsnak. – A hosszú etapok alapján a Mercedes nagyon gyorsnak tűnik, de szerintem nem állunk sokkal rosszabbul. Alapvetően pozitívan alakult a nap” – összegzett.

Daniel Ricciardo ugyanezt már nem mondhatta el, mivel bár a délelőtti és a délutáni tréninget is a 3. helyen zárta, sok időt vesztett a pályán és azon kívül is, mert az autójába szerelt erőforrás nem járt szépen. A Red Bullnál idegeskedhettek, mert Ricciardo autójába a gyakran elromló MGU-K egység egy javított példányát építettek be, de az ausztrál pilóta szerint most nem ez adta meg magát.

Nincs köze az MGU-K-hoz, valami elektromos probléma van. Ez már a délelőtt során is hátráltatott minket, aztán délután is

– nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Nem ez volt a legjobb napom, de oké, Max megmutatta, hogy jó a tempónk. A Merci gyors lesz holnap, most azt mondanám, hogy őket kell legyőzni, de holnap remélhetőleg mi is gyorsulni tudunk” – tette hozzá Ricciardo, aki az idén Sebastian Vettelhez és Lewis Hamiltonhoz hasonlóan két győzelmet szerzett.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke még a szabadedzés során elárulta, hogy több alkatrészt is kicseréltek az erőforrásban, de a meghibásodás a belső égésű motort nem érintette. „Folyamatosan próbáljuk kizárni [a hibalehetőségeket], elektromos eszközöket próbálgatunk, izoláljuk a problémát, aztán kijavítjuk. Nem az MGU-K-ra gyanakszunk, hanem más elemekre.”

Horner védelmébe vette a balesetek és a fenyegetőzés miatt is bírált Verstappent, szerinte Kanadában megtörik a holland rossz sorozata.

„A legjobb, ha a pályán elért eredmények magukért beszélnek. [Verstappen] jó helyzetben van, és az számít, amit az autóban tesz. Hatalmas tehetség és ez teszi őt érdekessé” – mondta Horner, aki úgy vélte, Ricciardo közben „élete formájában” versenyez. „Szerintem ez az F1 legjobb versenyzőpárosa. Daniel tudja, hogy meg akarjuk tartani őt és a csapat erejével is tisztában van.”

A csapatfőnök szerint Ricciardo meggyőzéséhez motorszállítói szerződés is kell, úgy vélte, ha ez megvan, a pilótával is gyorsan megállapodnak majd. Kulcsfontosságúnak nevezte a szezon jelenlegi szakaszát és elismerte, hogy nagyon odafigyelnek a továbbfejlesztett Honda motor adataira is, mert azok „alapvetők” lesznek a motorszállítóval kapcsolatos döntésük kapcsán.

„Ideális esetben két mintát szeretnénk, [Kanadában] és Franciaországban, de az osztrák versenyig meg fogjuk hozni a döntésünket – ígérte. – A legjobb motort akarjuk, ami a leginkább versenyképes helyzetbe hoz minket. Hogy ez a Honda vagy a Renault lesz, azt majd a következő hetekben kell eldöntenünk.”