Lewis Hamilton a Forbes kereseti listájára reagálva a nők és a fekete sportolók egyenjogúsága mellett szólalt fel, mondván a társadalomnak ezen a téren van mit fejlődnie. Eközben megkongatta a vészharangokat a Kanadai Nagydíj előtt a Mercedes motorjainak megbízhatóságával kapcsolatban.

A Forbes az idén is közzétette listáját a 100 legjobban kereső sportolóról. Lewis Hamilton tavalyhoz képest két helyet rontva a 12. pozícióban található, rajta kívül pedig Sebastian Vettel és Fernando Alonso került még fel a Forma-1-ből. A további változások közül az egyik különösen szemet szúrt a Mercedes pilótájának, nevezetesen az, hogy nincs női sportoló az első 100-ban.

Tavaly a teniszező Serena Williams volt az egyetlen nő a listán (az 51. helyet foglalta el), de miután terhessége miatt az elmúlt 12 hónapban alig játszott mérkőzést, az idén már nem jutott be a top 100-ba.

Hamilton szerint ez azt mutatja, hogy a világ „még mindig a kőkorszakban él", ami nemi és faji egyenjogúságot illeti.

„Nincs oka, hogy egy nő miért ne kereshetne annyit, mint a férfiak. Ez azt mutatja, hogy továbbra is mennyire el vagyunk maradva. Serena ott van minden idők legjobb három sportolója között, ha nem az összes listán szereplő ember, de sokak előtt. A nők uralják a világot, úgyhogy nem értem ezt az egészet." Ez azt mutatja, hogy még mindig a kőkorszakban vagyunk. Ennek meg kell változnia. Hogy mikor fog, azt nem tudom – nyilatkozta a négyszeres világbajnok. Hamilton nem csak a nők, hanem a fekete sportolók egyenjogúságának kérdését is kiemelte. „Serena már elmondta, hogy milyen nehéz, amikor jobb eredményeket ért el Maria Sharapovánál – és nem csak nála, hanem különösen a fehér játékosoknál – de mégis kevesebb pénzt keresett. Továbbra is ilyen problémákkal küzdünk a társadalomban. Időre lesz szükség megváltoztatni ezt."

A Mercedes motorja is aggasztja

Kisebb meglepetést okozva a Mercedes a Kanadai Nagydíj előtti szerdán bejelentette, hogy mégsem veti be a szezon hetedik futamára tervezett motorváltozatát. A csapat a Renault-hoz, a Hondához és a Ferrarihoz hasonlóan a motorokat nagymértékben igénybe vevő montreali pályára időzítette első fejlesztési csomagját, annak megbízhatóságáról azonban nem tudott teljes mértékben meggyőződni a próbapados teszteken.

A Mercedes két héttel később, a Francia Nagydíjon vetheti be a kettes motorváltozatot, ami nem csak Kanadában érintheti őket érzékenyen.

A 21 futamos idényben három belső égésű motort használhatnak a csapatok, ami azt jelenti, hogy egy egységnek ideális esetben 7 nagydíjat kell teljesítenie.

A Mercedes motorjai eddig hat hétvégén vannak túl, a maradék egy versenyüket pedig a Magyar Nagydíjra időzítette a gyártó, lévén a Hungaroringen más helyszínekhez viszonyítva kevesebbet számít a motorerő. Az új fejlesztés bevetésének elhalasztásával ez a terv is felborult.

Veszítenek a teljesítményből is

Lewis Hamilton még nem szaladt ennyire előre, a négyszeres világbajnok egyelőre a kanadai hétvége miatt aggódik. Ez egy erőpálya, az volt a célunk, hogy bevessük az új motort, ami egyértelműen segített volna – mondta a brit. – A srácok olyan keményen dolgoztak, ahogy csak tudtak, végül azonban azt az ésszerű döntést kellett hoznunk, hogy nem hozzuk el ide [az új fejlesztést], ami sajnálatos. Meg kell próbálnunk nélküle boldogulni."

Hamilton kiemelte: nem segíti őket az sem, hogy a motorok az élettartamuk során folyamatosan veszítenek a teljesítményükből, a hetedik versenyüket teljesítő erőforrások esetében a montrealihoz hasonló erőpályán ez pedig hatványozottan érződik.

Hamilton a nagy rivális Ferraritól is tart, szerinte a vörösök előnyben lehetnek Montrealban.

„Alapvetően nyerni jöttem, de ha a Ferrari fejlesztett a motorján, különösen erős lehet az egyenesekben, egy és két tized között lehet az előnyük – tekintett előre Hamilton. – Érdekes lesz látni, hogy tudjuk-e tartani velük a lépést. Nehéz hétvégénk lehet, mindössze a jó megbízhatóságban reménykedem. Amikor a motor a hetedik versenyét teljesíti egy ilyen pályán, akkor csak végig akarok menni. Egyedül emiatt aggódom."

Valtteri Bottas, a Mercedes másik pilótája kevésbé tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy továbbra is az egyes számú motorverzióval kell versenyezzen.

Természetesen jobb lenne az újat használni, de nem arról van szó, hogy a régebbi változat rossz lenne

– mondta a finn a csütörtöki sajtótájékoztatón. – Épp ellenkezőleg, ráadásul még mindig egészséges, megbízható, úgyhogy nem aggódunk. Később, Budapesten terveztük még használni, de most így az újat fogjuk, ami kisebb hátrányt jelenthet. Jó lett volna ezt elkerülni, de ez van."