Alonso nem tudja, hogy jövőre is az F1-ben lesz-e

Fernando Alonso az utóbbi időben gyakran hangoztatta, hogy unalmasak a Forma-1-es versenyek, az eredmények pedig kizárólag az autón múlnak. Ennek ellenére nem unt bele az F1-be, a sportautó vb jelenleg azonban prioritást élvez az életében.

Fernando Alonso 300. Forma-1-es versenyhétvégéjét teljesíti a Kanadai Nagydíjon. A kétszeres világbajnok 97 nagydíjra nevezett azóta, hogy utoljára nyerni tudott a száguldó cirkuszban, legutóbbi világbajnoki címét pedig több mint 200 futammal ezelőtt ünnepelhette. Negyedik éve folytat látszólag kilátástalan harcot a McLarenben, ezalatt még dobogós helyezés sem jött össze neki. A spanyol tavaly az Indianapolis 500-on vett részt a Monacói Nagydíj helyett, az idén pedig teljes szezont fut a sportautó világbajnokságban (WEC), elmondása szerint azonban nem ábrándult ki a Forma-1-ből.

Alonso korábban többször hangoztatta, hogy túlságosan kiszámítható az F1, a monacói versenyt pedig minden idők legunalmasabb futamának nevezte. Többen már a McLaren pilótájának távozásáról beszéltek és azt pletykálták, hogy elege lett a Forma-1-ből, Alonso ezt azonban Montrealban tagadta.

Nem unom [a Forma-1-et]. Egyértelműen ez a motorsport csúcsa, amiről mindannyian álmodunk gokartos korunkban – mondta Alonso. – Az viszont igaz, hogy az elmúlt években – különösen a hibridkorszakban – túlságosan kiszámíthatóvá vált. Ez a hetedik verseny, összesen van huszonegy, és mindannyian tudjuk, hogy mi fog történni a maradék tizennégyen. Ez nagyon szomorú a sportra nézve."

A spanyol a nemsokára kezdődő labdarúgó világbajnoksággal állította párhuzamba a Forma-1-et. Ott is vannak esélyesebb csapatok, de nem lehet előre borítékolni a győztest, míg a Forma-1-ben szerinte biztos, hogy a Mercedes vagy a Ferrari nyer.

Az F1 vezetőinek célja, hogy a 2021-es szabályváltoztatásokkal többek között a versenyek kiszámíthatatlanságát is növeljék, Alonso szerint erre azonban kevés az esély. „Valószínűleg ez soha nem fog változni, a Forma-1 már sok éve ilyen. Emlékszem, hogy 2009-ben a Renault-val nem voltunk túl versenyképesek, de ha időmérő-szimulációt futottunk egy edzésen, meg tudtuk szerezni az első helyet. Most bármit is csinálnánk, képtelenek lennénk erre, mert túl nagyok a különbségek. Régen voltak napok, amikor az ember kockáztatva oda tudott érni az élre, most azonban csak vonatozunk minden második héten."

A száguldó cirkusznak címzett kritikák és az évek óta tartó eredménytelenség ellenére Alonso állítja, nincs elege a motorsportok csúcskategóriájából.

Nem a Forma-1 ellen vagyok, nem fáradtam bele. Tavaly több éves szerződést írtam alá – nyilatkozta a spanyol, ugyanakkor elismerte, nem tudja, hogy 2019-ben is folytatja-e. – Amikor Rubens [Barrichello] teljesítette a háromszázadik versenyét, azt hittem, ez a rekord az örökkévalóságig állni fog. Nem gondoltam, hogy valaha is a közelébe kerülhetek. Hogy itt leszek-e jövőre is? Ki tudja."

Ha nem az F1, akkor a WEC?

A spanyol a Kanadai Nagydíj utáni héten vesz részt élete első Le Mans-i 24 órás versenyén, kézenfekvő lenne tehát, hogy amennyiben otthagyja a Forma-1-et, a WEC-ben folytatja pályafutását. Hogy nem csak mellékállásként tekint a sportautó vb-re, az is mutatja, hogy elismerte: jelenleg az élvez prioritást az életében, mivel az F1-ben nem a világbajnoki címért küzdhet.

Néhány évvel ezelőtt még annyira az F1-re koncentráltam, hogy nem vettem tudomást a többi sorozatról – mondta a spanyol. – Most, hogy már igen, egy kicsit visszaváltoztak a dolgok olyanná, amilyennek lenniük kellene. Amikor [a WEC-ben]az embernek jó napja van, akkor első, amikor rossz, akkor negyedik. A Forma-1-ben mindegy, hogy jó vagy rossz a napod, akkor is hetedik leszel" – véleményezte a két sorozat közti különbséget.

Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a WEC LMP1-es kategóriájában jelenleg nem igazán akad kihívója a Toyotának, így Alonsónak is többnyire a csapat mási autójával kell csak megküzdenie. A japán istálló mindenesetre a spái 6 órás versenyen aratott győzelme után el volt ragadtatva a spanyol teljesítményétől. „Remekül beilleszkedett a csapatba, ami megkönnyíti a dolgokat. Tiszta, valódi motivációval érkezett, eddig figyelemreméltóan könnyen ment minden" – nyilatkozta Pascal Vasselon, a Toyota technikai igazgatója az Autosportnak.

Rob Leupe csapatfőnök elismerte, hogy kockázatot vállaltak Alonso szerződtetésével, mivel a hosszú távú versenyek világában ő is újonc, azonban Spában remekül helytállt. Úgy gondolom, hogy rengeteget adhat a csapatnak, részben a tapasztalata, de különösen a személyisége miatt. Száz százalékig profi, nyitott, és könnyű vele kijönni" – nyilatkozta Leupe.

Azt, hogy jövőre akár az Indy 500-ra is visszatérhet, Alonso nem tartja valószínűnek, de azt azért hozzátette, tudja, hogy a McLarennek fontos az észak-amerikai piac, ezért először meg kell várni az események alakulását.

Amennyiben mégis elhagyná az év végén a Forma-1-et, akár Lando Norris, a csapat harmadik számú pilótája is ülhetne a helyére. A jelenleg a Forma-2-ben versenyző fiatal britet a Toro Rossóval is összeboronálták, a pletykák szerint a Red Bull fiókcsapata már ajánlatot is tett a McLarennek a megszerzésére, amit a wokingiak elutasítottak.