Továbbra is Hamilton és Vettel keres a legjobban az F1-ben

A Forbes összesítése szerint még mindig a Ferrari és a Mercedes négyszeres világbajnoka a két legjobban fizetett pilóta a száguldó cirkuszban, keresetük azonban így is eltörpül az élen álló Floyd Mayweatheré mögött.

Szokásához híven a Forbes az idén is közzétette a 100 legjobban kereső sportoló listáját. Az illusztris mezőnyben tavalyhoz hasonlóan az idén is ugyanazt a három F1-es pilótát, Lewis Hamiltont, Sebastian Vettelt és Fernando Alonsót találjuk. Hármójuk egymáshoz képest elfoglalt sorrendje is változatlan, továbbra is a brit keresi a legtöbbet a száguldó cirkuszban, az összesítésben azonban hátracsúszott, az idén a 10. helyett a 12. pozícióban áll.

Hamilton a lap szerint 5 millió dollárral többet vihet haza az idén, az alapbére 38 millióról 42 millióra nőtt, továbbá a plusz juttatásokból is 1 millióval több folyik be a kasszájába tavalyhoz képest, így összesen 51 millió dollárt keres. Sebastian Vettel a 14. helyről a 18.-ra csúszott vissza a listán, az alapbére pedig tavalyhoz hasonlóan továbbra is megegyezik Hamiltonéval, ő is 42 milliót kap a 2017-ben aláírt új szerződése szerint.

Ami a különbséget jelenti a két négyszeres világbajnok között, hogy Vettel csupán 300 ezer dollárt vihet haza plusz juttatásként.

A legnagyobbat Fernando Alonso bukta a három világbajnok közül, a spanyol tavaly még a 20. volt, az idén azonban már csak a 39. helyen tanyázik. A kétszeres világbajnok csapattól kapott fizetése ráadásul csökkent, 34 millió helyett az idén már „csak" 32 millió dollár, plusz juttatásként pedig pont fele annyit kap, mint egy évvel ezelőtt, 2 helyett 1 millió dollárt.

A lista élén változás történt, 2018-ban nem Cristiano Ronaldo a legjobban kereső sportoló, hanem a profi bokszoló Floyd Mayweather, aki több mint kétszer annyit keresett, mint Hamilton, Vettel és Alonso 2018-as keresete együttvéve.

Az amerikainak mindössze 36 percre volt szüksége ahhoz, hogy a Conor McGregor elleni mérkőzéssel 275 millió dollárt tegyen zsebre. Mayweather mögé Lionel Messi jött fel a második helyre, míg Ronaldo már csak a harmadik. Hamilton elé az amerikai bokszolón kívül egyébként még McGregor, a futballista Neymar és az amerikai futballista Matthew Stafford és Matt Ryan férkőzött be tavalyhoz képest, míg kollégájuk, Andrew Luck, valamint a golfozó Rory McIlroy eltűnt az első tízből.

A legjobban fizetett sportolók:

Floyd Mayweather 285 millió (275+10) – profi boksz Lionel Messi 111 millió (84+27) – labdarúgás Cristiano Ronaldo 108 millió (61+47) – labdarúgás Conor McGregor 99 millió (85+14) – vegyes harcművészet Neymar 90 millió (73+17) – labdarúgás LeBron James 85,5 millió (33,5+52) – kosárlabda Roger Federer 77,2 millió (12,2+65) – tenisz Stephen Curry 76,9 millió (34,9+42) – kosárlabda Matt Ryan 67,3 millió (62,3+5) – amerikai futball Matthew Stafford 59,5 millió (57,5+2) – amerikai futball

