56 év után először decemberig tarthat az F1-es szezon

Ugyan a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) még nem jelentette be a 2019-es versenynaptárat, lapértesülés szerint a következő szezon decemberben érhet véget, amire 1963 óta nem volt példa. Az F1 vezetői eközben lehetséges új helyszínekkel folytatnak megbeszéléseket.

Régóta téma, hogy hány futamot és milyen eloszlásban kellene rendezni egy F1-es idényben. Nem is olyan régen még a 16-17 futamos versenynaptár számított általánosnak, azelőtt pedig még ennél is kevesebb futamot bonyolítottak le egy szezonon belül. A 20 versenyes határt először 2012-ben érte el a sorozat, azóta pedig – az idei szezont is beleértve – négyszer rendeztek legalább ennyi, vagy eggyel több futamot. Az idén 21 helyszínre látogatnak el a csapatok.

A 2018-as szezon 245 napon át tart, a március 25-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődött és november 25-én, az Abu-dzabi Nagydíjjal ér véget. Jövőre azonban változik a helyzet, a Racefans értesülései szerint két héttel hosszabb lesz az idény és decemberben, szintén Abu-dzabiban zárul.

A későbbi idényzáró az októberre tervezett Miami Nagydíjnak biztosíthat helyet.

Az ausztrál verseny egy héttel korábbra, március 17-re kerül, így a második, bahreini és a harmadik, kínai verseny között az idei egy helyett két hét szünet lesz. Sanghajban rendezik egyébként a Forma-1 történetének 1000. versenyét.

Azzal, hogy az utolsó futam decemberre kerül, több mint 50 éve nem látott helyzetet teremt az FIA, utoljára ugyanis 1963-ban rendeztek versenyt az év utolsó hónapjában. A dél-afrikai East London városában három nappal az újév előtt köröztek a pilóták, a több mint két órán át tartó futamot az év világbajnoka, Jim Clark nyerte.

Ami a versenyeket illeti, a 2019-es szezon első fele változatlan maradhat, a Német Nagydíj jövője azonban továbbra is kérdéses, miután az év végén lejár az a szerződés, amelynek értelmében csak páros években, a Hockenheimring és a Nürburgring felváltva rendezi a versenyt.

Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója a Racefansnek elmondta: a 21 futam a határ, a lehetséges új helyszínek a jelenlegiek kárára kerülhetnek be a versenynaptárba. A következő évek során évi 2-3 versenynek jár le a szerződése, közülük kerülhetnek ki azok, amelyek nem maradnak bent a naptárban. Limitált számú változás lehet évente, de azok lehetőséget teremthetnek új helyszínek behozatalára, amelyek szerintünk izgalmasak lehetnek a szurkolóknak és a sportnak is – nyilatkozta Carey. – Ideális esetben a hosszú távú együttműködésre törekszünk, ugyanakkor a változások az élet velejárói."

Az F1 elnöke a mennyiségbeli változások helyett a minőségre törekszik, ezért jövőre valószínűleg csak a Miami Nagydíj lehet új helyszín, a későbbi szezonokra azonban nem vetette el továbbiak megjelenését sem.

Érdeklődnek Afrikából, Dél-Amerikából, és az Egyesült Államokból is a rendezés lehetősége iránt."

„Az idén meglehetősen széles a palettánk európai versenyekből, de még itt is vannak, akik saját futamot szeretnének. Vannak olyan helyszínek, amelyek nem hiszem, hogy működnének, ugyanakkor olyanok is, amelyek érdekesek, megbeszéléseket folytatunk velük, és majd meglátjuk, ezek hova vezetnek."