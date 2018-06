Minden eddiginél nagyobb biztonságban érezhetik magukat az F1-es pilóták 2019-től, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) manilai sportkonferenciáján ugyanis felfedte, jövőre milyen sisakokat kell viselnie a teljes mezőnynek.

A sisak az autóversenyző első számú védelmi vonala, hiszen azon túl, hogy az autóban ülve a pilótákat az emberek többsége ez alapján azonosítja be, a sisak elsődleges funkciója a viselője életének védelme. Az évtizedek során óriási fejlődésen mentek keresztül a fejvédők, amelyeknek szigorú előírásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy a versenyzők a nagydíjhétvégéken viselhessék őket.

Az FIA a manilai sportkonferenciáján egy új szabványt mutatott be, amitől az F1-es sisakok minden eddiginél biztonságosabbak lesznek.

Az új fejvédőket a következő szezontól teszik kötelezővé az F1-ben, azután pedig más sorozatokban is megjelenik. Az FIA-nak a száguldó cirkusz versenyzői szénára jelenleg sisakokat gyártó négy cég, a Bell, a Schuberth, az Arai és a Stilo segített kifejleszteni az új típust.

A rostélynyílás felső része 10 mm-rel lejjebb került azért, hogy „eddig soha nem látott mértékű" védelmet nyújtson a pilóta fejére veszélyt jelentő törmelék ellen.

„A jelenleg használt bukósisakok már így is a világ legbiztonságosabb sisakjai, de az új változat új szintre emeli őket – nyilatkozta Laurent Mekies, az FIA biztonsági igazgatója, aki nemsokára a Ferrarinál folytatja a pályafutását. – Fontos számunkra, hogy folyamatosan a fejlődésre törekedjünk, ezért követeljük meg a gyártóktól a szigorúbb biztonsági norma betartását a bajnokságainkban."

Az új sisakok a repülő törmelékek elleni védelem mellett az energiaelnyelés terén is jobban teljesítenek elődeiknél, a héjszerkezet pedig az eddiginél fejlettebb kompozitanyagokból készül majd.Az FIA különös figyelmet szentelt a sisakok oldalának fejlesztésére, hogy azok megfelelően illeszkedjenek az együléses versenyautók fejtámaszaihoz, valamint a zárt karosszériás versenyautók üléssel egybekötött fejvédőihez is.

A korábbi modellekhez hasonlóan az új változatnak is komoly fizikai teszteket kell kiállnia, 9,5 m/s sebességű becsapódásnál a pilóta fejére ható lassulás például nem haladhatja meg a 275 G-t, ahogyan abban az esetben sem, ha egy 250 km/h-val haladó, 225 grammos lövedék találja el a sisakot.

Nem csak lőnek az FIA kódja alapján a 8860-2018-as norma szerint készülő modellekre, hanem egy 10 kilós súlyt is rájuk ejtenek 5,1 méterről, a súly által átvitt erő pedig nem haladhatja meg a 10 kN-t. Külön a sisak állrészét is tesztelik, például kalapáccsal ütik, majd az egészet 790 Celsius fokon égetik, amitől a sisaknak nem szabad meggyulladnia. Külön a sisakrostélynak is komoly erőpróbát kell kiállnia, légpuskával lőnek rá 1,2 grammos golyót, amelynek nem szabad behatolnia a sisak belsejébe.