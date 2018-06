Váratlanul visszatartják a Mercedes új motorját

A Mercedes az utolsó pillanatban úgy döntött, mégsem veti be új fejlesztésű motorját a Kanadai Nagydíjon, miközben a ferraris Sebastian Vettel erőforrása a hírek szerint 12 lóerővel erősebb lehet, mint korábban.

Az F1-es mezőny összes motorgyártója a Kanadai Nagydíjra időzítette új motorváltozatának bevetését. Elsőként a Renault, majd a Honda, végül pedig a Mercedes jelentette be, hogy fejlesztésekkel készül a montreali futamra és a Ferrari is új erőforrást szerel Sebastian Vettel autójába. A Mercedes azonban az utolsó pillanatban változtatott az eredeti terven, és mégsem veti be az izmosabb motort a kanadai versenyhétvégén.

A Mercedes a gyári csapat, valamint a Williams és a Force India autóiba is szerette volna beszerelni az új fejlesztésű motort, erre pedig lett is volna lehetőségük, hiszen ők az egyetlen gyártó, amely még nem cserélt fődarabot egyik erőforrásában sem.

A Kanadai Nagydíj előtti szerdán azonban a megbízhatósággal kapcsolatos aggodalmak miatt a Mercedes elállt az új motorváltozat bevetésétől és a Francia Nagydíjra halasztotta el azt.

Az új változat extra lóerőket jelentett volna a Mercedes motorjait használó csapatoknak, ami az egyenesekkel teletűzdelt montreali pályán különösen fontos lett volna.

„Reméltük, hogy be tudjuk vetni a kettes számú erőforrást, egy megbízhatósági gond miatt azonban ezt egy versennyel el kell halasztanunk – nyilatkozta a Mercedes szóvívője. – Így minden Mercedes erőforrást használó autó az egyes számú változattal versenyez Montrealban, az új fejlesztéseket pedig Franciaországban kapják meg."

Ami a nagy rivális Ferrari új motorváltozatát illeti, a hírek szerint Sebastian Vettel jó néhány plusz lóerőre számíthat Kanadában, az eredetileg tervezett fejlesztések közül azonban nem kap meg minden újítást. A motor könnyebb lesz, valamint az égéstérben is fejlesztettek a vörösök, az új hengerfejet azonban nem vetik be. Vettel motorja tehát erősebb lesz, de nem annyival, amennyivel eredetileg szerették volna.

Az ok egyszerű: a csapat nem szeretné kockára tenni a megbízhatóságot a teljesítmény érdekében. Vettel motorja hiba nélkül teljesítette az első hat versenyt, míg Kimi Räikkönen Ferrarijába már Barcelonában beszerelték a második erőforrást, így ő a későbbi büntetések elkerülése érdekében csak később kaphatja meg az új fejlesztést.

Jelen állás szerint nem biztos, hogy csak a hat Mercedes motort használó autónak kell az eddigi erőforrással beérnie, miután a Renault még mindig nem döntötte el, hogy a Red Bullnak is odaadja-e az új fejlesztéseket.