Hamiltonnal zsarolja Ricciardo a Red Bullt

Papíron nagy keringő is lehetne az élcsapatok pilótái között, de a Mercedes könnyen rövidre zárhatja a kérdést. Niki Lauda és Helmut Marko megbeszélte Daniel Ricciardo jövőjét.

Mindhárom F1-es élcsapatnál üresedés lehet a 2019-es szezonra, hiszen a Mercedesnél a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton és Valtteri Bottas szerződése is lejár, a Ferrarinál ismét Kimi Räikkönen jövőjéről kell dönteni, a Red Bullnál pedig Daniel Ricciardo válik szabadon igazolhatóvá a szezon végén.

Ricciardót eddig elsősorban Räikkönen helyével hozta összefüggésbe a sajtó, de az ausztrál pilóta korábban elmondta, attól sem riad meg, ha Hamilton oldalán kellene versenyeznie a Mercedesnél. Ez elsősorban Bottas jövőjétől függ, de Ricciardo a Speed Week szerint megjátszaná a „Hamilton kártyát” is és a Red Bullt a brit pilóta helyzetével tartja sakkban.

Ritkán fordul elő, hogy az F1-ben érdekelt osztrák üzletemberek közös, főleg egymás rendezvényén mutatkoznak, főleg azért, mert a Red Bull igen rossz viszonyt ápol Toto Wolff-fal, a Mercedes csapatfőnökével, Helmut Marko és Niki Lauda kapcsolata azonban sokkal barátibb. A MotoGP-s Marc Marquez spielbergi tesztje apropóján mindketten közös sajtótájékoztatón vettek részt.

Lewis alá fog írni, már csak apróságokat kell egyeztetni. Nem a pénzről van szó, inkább promóciókról és egyebekről, úgyhogy bizton állítható, hogy Lewis velünk marad és minden el lesz rendezve”

– nyilatkozta Lauda. Ez még nem is meglepő, hiszen a Mercedes képviselői és Hamilton is többször megerősítették már, hogy a megállapodás a küszöbön van, Joe Saward F1-es szakblogger szerint várhatóan a Brit Nagydíj környékén jelentik majd be a kiterjesztett együttműködést, ami a korábbi F1-es pilóta, David Coulthard szerint további két évre szólhat.

Marko elismerte, a bejelentést már ő is nagyon várja: „Remélem, hogy hamarosan aláírják, mert Ricciardo azt mondja, amíg Hamilton nincs megerősítve, addig ő nem akar elköteleződni. Ez kissé furcsa, úgyhogy remélem, hogy hamarosan véget ér ez az egész” – mondta az osztrák veterán, aki már korábban is kijelentette, hogy szeretné, ha Ricciardo a csapatnál maradna.

Ricciardo zsarolja önöket Hamiltonnal. Mi nem tettünk ajánlatot neki, úgyhogy inkább önökkel szerződjön le”

– felelte Lauda, mire Marko felvetette, hogy a Mercedesnél lehet, hogy akad valaki (Wolff), aki ezt másként gondolja, de a korábbi háromszoros világbajnok gyorsan rávágta: „Nem! Én vagyok a főnök!” Marko hozzátette, a maguk részéről még a silverstone-i futam előtt zajló Osztrák Nagydíjig szeretnék rendezni a motorszállító ügyét és „talán a versenyző kérdését is.”