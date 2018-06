Újabb elképzelések szivárogtak ki az F1 2021-re tervezett reformjával kapcsolatban. Ha minden így marad, nem lesz, aki dolgozzon a sportágban.

Forradalmi változások várhatók a Forma-1-ben a 2021-es szezontól, mivel a 2020-as szezon végén lejárnak a kereskedelmi jogok tulajdonosa (Liberty Media) és a csapatok között megkötött szerződések, így új alapra kerül az F1 gazdasági működése és ennek apropóján átfogó szabálymódosítások is várhatók.

Ezek elsődleges célja, hogy a versenyzés olcsóbb és izgalmasabb legyen, hangosabb motorokkal, több előzési lehetőséggel, miközben azt remélik, hogy anyagilag is fenntarthatóbb lesz, így az érdekeltek is jobban kereshetnek. Hétről hétre megjelennek új ötletek arra vonatkozóan, mitől lesz jobb 2021-től az F1, Steve Nielsen sportigazgató most a versenyek formátumának átalakításáról beszélt.

„Alapvető kérdéseket kell feltennünk magunknak és a szurkolóknak is – idézte a Renault, a Toro Rosso és a Williams korábbi munkatársát a Racefans. – Például azt, hogy milyen versenyhétvége-formátumot kellene bevezetnünk. Hány szabadedzés és hány verseny legyen? Kell-e egynél több Forma-1-es futam a hétvégén? Milyen legyen az időmérő?”

Vannak saját ötleteink, de minél több véleményt be akarunk gyűjteni.”

Nielsen kijelentette, hogy az F1-nek lépnie kell a nézőszámok csökkenése és a 30 évnél fiatalabb közönség megnyerése érdekében. Mindezt úgy, hogy megtartják a sportág alapértékeit, de a fiatalabbaknak is imponálniuk kell, különben „a sportág bajban lesz.” Elmondta, talán nem minden szurkoló hajlandó feláldozni az F1-ért a szombat és vasárnap délutánját.

A Ross Brawn vezetésével dolgozó technikai munkacsoport kihívásai között az is szerepel, hogy Nielsen szavaival élve „olcsóbb legyen a Forma-1 a műsor befolyásolása nélkül.” Szerinte „borzasztóan sok idő és erőfeszítés zajlik az F1-ben, ami sehogy sem tesz hozzá a műsorhoz.” Példaként említette, hogy

péntek éjjel a szerelők 8 órát dolgoznak, de ha csak kettőt engednének nekik, akkor annyi idő alatt is elvégeznék a feladataikat és szerinte a felhasználható első szárnyak számát is korlátozni lehetne.

Az F1-ben a következő évek során várhatóan költségplafont vezetnek be és több istálló is aggódik, hogy ezért kénytelenek lesznek leépíteni a személyzetük egy részét. Érdekes módon Nielsen arról beszélt, hogy szerinte manapság egyre nehezebb az F1-be mérnököket és szerelőket toborozni, mert 16 verseny helyett már 21 van, és így az érintettek nem tudnak normális családi életet élni.

„Ha úgy hagyjuk a versenyhétvégéket, ahogy most vannak, igazán kevesen választanák az F1-et a pályafutásuk során” – vélte.

Több futam kell az USA-ba és Kínába

Az FIA sportkonferenciáján Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója is felszólalt. A női versenyzők támogatása és egyéb témák mellett kijelentette, fontosnak tartja, hogy az USA és Kína méretű országokban egynél több versenyt rendezzenek, de egyelőre csak remélik, hogy összejön a második amerikai futam és arra összpontosítanak, hogy a meglévő nagydíjakból kihozzák a legtöbbet.

„Kínában valószínűleg másmilyen utat kell választanunk a fejlődéshez, mint az USA-ban – mondta Carey. – Kínában helyi partnereket kell találnunk, akik segítenek minket tájékozódni a piacon. Fontos, hogy kitaláljuk, hogyan vonjunk be olyan kínai szurkolókat, akiknek eddig nem volt lehetőségük kapcsolatba kerülni a sportággal.”

Az ázsiai terjeszkedés terén a következő évekre tervezett vietnámi futam is segíthet az F1 menedzsmentjének.

„Vietnám mindenképpen egyike azoknak az országoknak, amelyek egyre növekednek és turizmus, üzlet és egyéb szempontokból egyre izgalmasabbak – vélte. – Mi [turisztikai] célvárosokban, célországokban akarunk jelen lenni, olyan helyeken, amelyek megragadják a világ képzelőerejét és Vietnám ezek egyike.”