Red Bull: Szombatonként kell javulni a győzelmekhez

Christian Horner szerint a futamokon már most is gyorsak, Daniel Ricciardo viszont úgy véli, a nyári szünetig még legalább egyszer nyernie kell ahhoz, hogy bajnoki esélyes legyen.

A győzelmek terén a Red Bull felzárkózott a Ferrarihoz és a Mercedeshez a Monacói Nagydíj után, hiszen Daniel Ricciardo ugyanúgy két elsőséget szerzett az első hat futam során, mint Sebastian Vettel és Lewis Hamilton. A kiesések és a gyengébb eredmények miatt Ricciardo egyelőre a 3. helyezett a pontversenyben.

Főnöke, Christian Horner úgy véli, elsősorban a szombati időmérőkön kell javulniuk, szerinte az autójuk már az első versenytől kezdve gyorsnak bizonyult és emlékeztetett, hogy hat futamból négy alkalommal az ő pilótái érték el a leggyorsabb versenykört. Monacóra utalva megjegyezte: „Megszereztük a pole pozíciót és még a problémával együtt is megnyertük a versenyt.”

„Úgy gondolom, ha a szombati szerepléseinken javítani tudunk és a Q3-ban nagyobb csúcsteljesítményt érhetünk el, akkor nem látom okát, hogy miért ne tudnánk megszorítani a Mercedest és a Ferrarit” – jelentette ki. Horner ezért nem is tagadta, várja már a Renault új MGU-K egységét és a további fejlesztéseket, de egyelőre nem biztos, hogy már Montrealban megkapják.

Megbízható MGU-K-t remélünk és egy kisebb fejlesztés is jön Montrealra. Most minden apróságra szükségünk van, ez irtó fontos a számunkra.”

Ricciardo egyelőre 38 pontos hátrányban van Hamiltonhoz képest, ráadásul a brit pilóta 110 pontjához képest csak 72-t gyűjtött eddig. Monaco után mégis természetesnek vette, hogy arról kérdezték, ő is beszállhat-e a világbajnoki címért zajló csatába. Szerinte, még nem egészen tartanak ott.

„Lewisnak még mindig elég nagy előnye van velem szemben, úgyhogy mi még mindig kívülállók vagyunk e téren. Nem lehetetlen [a helyzet], de nem is ez jár most a fejemben. Még ha úgy is lenne, akkor sem változtatnék a vezetési stílusomon, hogy támadóbb legyek. A nyári szünet előtt még egy verseny megnyerésével bizonyítanunk kell, akkor talán mi lehetünk a surranópályás esélyesek.”

A Red Bull közben a Mercedeshez hasonlóan árgus szemekkel figyeli a Ferrari fejlesztéseit.

Az Auto Motor und Sport szerint Milton Keynes-ben górcső alá vették a Ferrari DRS-ét, mert azt gyanítják, hogy nagy sebességnél az olaszok autóján a hátsó szárny lapja az engedélyezett 6,5 centiméternél nagyobbra nyílik, ezáltal jelentősebb mértékben csökkenti a légellenállást támadás esetén.