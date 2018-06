Egy korábban elvetett elképzelés valósulhat meg 2021-től, sőt egyesek már 2020-ban is változtatnának. Az F1 is átválthat 18 collos keréktárcsákra.

Újabb területen kerülhet elő egy néhány évvel ezelőtt elvetett elképzelés az F1-ben: az Autosport úgy értesült, hogy az F1 saját technikai munkacsoportja Ross Brawn vezetésével azon dolgozik, hogy hamarosan a jelenleginél sokkal nagyobb, 18 collos keréktárcsák és alacsony oldalfalú gumik jelenjenek meg a világbajnokságban.

Ez az F1 előző gumiszállítói tenderének is az egyik központi kérdése volt. A Michelin akkor fontolgatta a visszatérést, de csak akkor, ha engedték volna nekik a legalább 18 collos abroncsok gyártását, míg a Pirelli csak visszafogottabban vizsgálta ezt a lehetőséget, ráadásul több csapat is kifejezetten a váltás ellen volt. Az egyik érvük, hogy a nagyobb keréktárcsák még nehezebbé tennék az autókat.

Az FIA végül a Michelin és a Pirelli pályázatát is alkalmasnak találta, de a Forma-1 akkori ügyvezetője, Bernie Ecclestone is a Pirelli mellé állt üzleti szempontok miatt. A brit üzletembert azóta lemondatták és Brawnnal az élen létrejött egy műszaki kutatócsoport, ami a 2021-es szabálycsomagok részeként a korábban elvetett, nagyobb átmérőjű felnik bevezetését javasolja. A szaklap úgy tudja,

egy F1-es bennfentes szerint nagyobb a valószínűsége a váltásnak, mint annak, hogy maradnak a 13 collos keréktárcsák.

Erre utalt Charlie Whiting, az FIA F1-es versenyigazgatója is. „Ez is része a csomagnak, amiről tárgyalunk” – jelentette ki. A Pirelli már korábban is kísérletezett nagyobb keréktárcsákkal, 2014-ben egy Lotus (a mai Renault-csapat) révén Silverstone-ban teszteltek is prototípusokat, majd Martin Brundle, a Sky Sports szakértője Monacóban egy GP2-es (mai F2-es) autón is használta őket.

A bevezetés tovább növelné az autók súlyát, és teljes újratervezést igényelne a futóművek kialakítása terén, ennek ellenére néhány csapat már a mostani autókkal, 2020-tól szívesen látná a nagyobb felniket. A Michelin a Formula E-ben és az FIA WEC-ben már átállt a nagyobb átmérőkre, és a Pirelli is jövőbemutatónak tartja az új méretet, ami az utcai közlekedésben már teljesen elterjedt.

A Pirelli ügyvezetője, Marco Tronchetti Provera szerint, ha a csapatok felkészültek a változásra, ők is nyitottak erre, nekik a technológiai kihívás az első.

Munkatársa, Mario Isola, a Pirelli motorsport menedzsere azonban az Autosportnak leszögezte, átfogó tesztprogramra van szükség átépített autókkal ahhoz, hogy az új gumikat kifejlesszék, ezért 2020-at túl korainak tartja. „Nem csak a gumiszabályok, az összes előírás hiányzik [2021-re]. Mi elmondtuk, hogy minden kérést teljesítünk, ha van elég idő és tesztelés. Ez az álláspontunk.”