Sportbírók és szerelők sérültek meg a DTM hungaroringi futamán

Eső, több súlyos baleset és piros zászló állította a feje tetejére a német túraautó-bajnokság (DTM) vasárnapi futamát a Hungaroringen. A versenyt a BMW-s Marco Wittmann nyerte Timo Glock előtt, ami azonban a legfontosabb, hogy a bokszutcában elütött sportbíró nem sérült meg életveszélyesen.

Nem sokáig örülhetett a vasárnapi futamra megszerzett pole pozíciónak Lucas Auer, a Mercedes pilótája. Az osztrák versenyző a rajtnál még visszaverte a 2. helyről induló F1-es tartalékpilóta, Pascal Wehrlein támadását, de néhány körrel később a német versenyző simán kifékezte őt a célegyenes végén. Ekkor már esni kezdett az eső, ami pillanatok múlva súlyos baleseteket okozott.

A hirtelen lezúduló esőben több pilóta, köztük a Mercedes színeiben versenyző Auer is a bokszutcába hajtott, hogy esőgumikra váltson. Auer és a BMW-s Bruno Spengler is megcsúszott a bokszutcában, a Mercedes pilótája vétlen sportbírókat, BMW-s ellenfele a szerelőit ütötte el a síkos aszfalton.

Auer megcsúszott, elütve a bokszutca falánál alló pályabírókat

Nem sokkal később a szintén mercedeses Edoardo Mortara is hibázott, ő a garázs előtti berendezésekkel karambolozott. A versenyirányítás először a biztonsági autót küldte be a pályára, majd piros zászlóval megszakították a versenyt is. Az első hírek szerint közvetlen életveszélyben senki sincs, de több sérültet is ápolnak a pálya kórházában.

A verseny felfüggesztése után Auer és Spengler is szomorúan nyilatkozott a balesetek miatt.

„Nagyon furcsa volt. Már [a baleset] előtt is gondjaim voltak, ezért lassan hajtottam be a bokszutcába, aztán nem tudom, mi történt. Egyszerűen [az autó] ment tovább egyenesen. Most én is információra várok a sérültek állapotáról” – mondta Auer a piros zászló alatt, majd hozzátette, ez a legrosszabb, amit egy pilóta átélhet.

„A kiállás előtt a mérnököm újra emlékeztetett a csúszós bokszutcáról, ez jól jött – nyilatkozta Spengler szintén a piros zászlós fázis alatt. – Nagyon lelassítottam, de ahogyan az ember a betonra ér a slick gumikkal, teljesen eltűnik a tapadás és lehetetlen megállni. Az én esetemben is ez történt, ahogy befordultam, mintha jégen lettem volna.”

Nem tehettem semmit, láttam, hogy el fogom ütni a szerelőimet.

„Nagyon aggódtam, versenyzőként az ember ilyenkor igazán vacakul érzi magát és reménykedik, hogy mindenki jól van. Az első reflex az, hogy az ember nem akar továbbmenni, mert nem tudja, hogy jól vannak-e a szerelői. Ráadásul nagyon látványos volt a baleset, az egyikük magasra repült a levegőben.”

„A csapatom gyorsan megnyugtatott, hogy mindenki jól van, a rajtrácson oda is jöttek hozzám. Szerencsés voltam, versenyzőként azonban nagyon rossz érzés ez. Sajnálom őket. Nagyjából 15-20 km/h-s sebességgel haladhattam, amikor blokkoltak a kerekek. Nehéz ezt elmagyarázni. Ilyenkor az autó nem hogy lassulna, de még fel is gyorsul a vizes betonon.”

Ulrich Fritz, a Mercedes DTM-es csapatfőnöke kiemelte, hogy az ő szerelőik szerencsésen megúszták a veszélyt,

egy sportbíró viszont súlyos sérüléseket szenvedett, de nincs életveszélyben. Ezt a DTM szervezői által kiadott közlemény is megerősíti: "Egy sportbíró súlyos lábsérüléseket, két további személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Egyik sérült sincs kritikus állapotban, mindannyiukat kórházba szállítják."

Wehrlein az élről a mezőny végén találta magát

Az újraindítás után úgy tűnt, a Mercedes F1-es tartalékpilótája, Pascal Wehrlein megszerezheti idei első DTM-es győzelmét, de márkatársa, Daniel Juncadella a felszáradó pályán jobb tempóra volt képes. Megelőzte Wehrleint, majd bő 2 másodperces előnyt épített ki az élen. Közben a BMW-s Timo Glock meglökte a bajnoki címre is esélyes Gary Paffettet, aki visszaesett a mezőny végére.

A szintén korábbi F1-es Glock harcias kedvében volt sárga BMW-jével, miután az első rajt után, a 2-es kanyarban az audis Nico Müller kiforgatta. Korai kerékcseréje, majd az eső miatt úgy tűnt, Glock számára elúszott a verseny, a piros zászló azonban kapóra jött neki, Philipp Eng megelőzésével kevesebb, mint negyedórával a leintés előtt már a 6. helyen haladt.

Az utolsó 10 percben Glock helyzete még tovább javult, mert az élcsoport kénytelen volt kiállni a kötelező kerékcserére, amit a BMW pilótája már a piros zászló előtt letudott. Az addig élen álló Juncadella autójáról ráadásul nem akart leválni a jobb hátsó kerék, de Wehrlein így sem tudta őt megelőzni a saját boxkiállása során, ráadásul Paffett előtt találták magukat az utolsó három helyen.

Három perccel a leintés előtt az audis Jamie Green is kiállt új gumikért, Glock ekkor már Müller és Wittmann mögött a 3. helyen haladt. Müller is új gumikra váltott, így a korábbi kétszeres bajnok, korábbi hungaroringi DTM-futamgyőztes Marco Wittmann örökölte meg a vezetést. Ezt a fennmaradó 3 körben már nem engedte ki a kezéből.

A szombati kudarc után a BMW mindhárom dobogós helyet kisajátította az idei második hungaroringi DTM futamon, hiszen Wittmann mögött Glock és Philipp Eng ért célba. A további pontszerző helyeken Mike Rockenfeller, Paul di Resta, Joel Eriksson, Bruno Spengler, Augusto Farfus, Lucas Auer és Edoardo Mortara zárt, de a két Mercedes-pilótát vizsgálták a sportfelügyelők a bokszbalesetek miatt. Paffett nullázása és Glock 2. helye után a BMW versenyzője állt a pontverseny élére.

Wittmann szerint nem a versenyzők tehettek a bokszutcai balesetekről

A BMW futamgyőztes pilótája a leintés után az F+1 blognak nyilatkozva a bokszutcában történt incidensekről is elmondta a véleményét, kiemelve, hogy Auer, Spengler és Mortara sem tehet a szerelők elütéséről.

A versenyzők nem hibáztathatóak a balesetekért, egyszerűen olyan volt, mintha jégen vezettünk volna – mondta Wittmann. – Esőben mindig csúszósabb a pálya, a gond pedig azzal volt, hogy a bokszutca egyik felén található beton nagyon-nagyon csúszós, én is majdnem elütöttem a szerelőimet, szerencsém volt, hogy el tudtam kerülni őket. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit tehetünk a jövőben az ilyen balesetek elkerüléséért."

