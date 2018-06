Híres honfitársa is Räikkönen maradásáért szorít

Monacóban arról pletykáltak, hogy Kimi Räikkönen visszatérhet a rali-világbajnokságba, de honfitársa, a Toyota programját igazgató Tommi Mäkinen azért drukkol, hogy a 2007-es bajnok a Ferrarinál folytassa.

A finn sajtó a Monacói Nagydíj során arról pletykált, hogy Kimi Räikkönen jövőre a Toyota rali-világbajnoki csapatánál folytathatja a pályafutását, de ezt a pilóta és a csapat is gyorsan tagadta. A szóbeszéd egyik alapja az volt, hogy a 2007-es világbajnokot a jachtján felkereste honfitársa, a Toyota csapatát igazgató Tommi Mäkinen. Ő azonban tagadta, hogy tárgyaltak volna.

„Én nem beszéltem erről Kimivel – utalt Mäkinen az Ilta Sanomat című lapnak a ralis együttműködésre. – Úgy hírlik, hogy talán folytathatja a Ferrarival. Idén kiválóan szerepel és a balszerencse nélkül az eredményei sokkal jobbak is lehetnének. Szeretném, ha Kimi ott folytatná, ahol most is van” – mondta a korábbi négyszeres rali-világbajnok.

Räikkönen ülésére a legnagyobb veszélyt valószínűleg Daniel Ricciardo jelenti, aki az idei szezon során Sebastian Vettelhez és Lewis Hamiltonhoz hasonlóan már két győzelemnél tart és kettejük mögött a 3. helyen szerepel a kevésbé versenyképes Red Bull-lal. Monacói sikere után Ricciardo ázsiója alaposan megnőtt, Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azonban marasztalná őt.

A mi szempontunkból semmi sem változott. Meg akarjuk tartani Danielt és ezt ő is tudja

– nyilatkozta Marko. – Miért akarna a Mercedeshez vagy a Ferrarihoz menni? Hogy kettesszámú pilóta legyen? Nálunk Daniel egyenlő feltételeket és felszerelést kaphat, nincsenek csapatutasítások. Szerintem ezzel ő is tisztában van” – vélte, majd hozzátette, „a lehető leggyorsabban” szerződést akarnak hosszabbítani az ausztrál pilótával.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke azonban nem kapkod ennyire: elismerte, hogy Ricciardo legutóbbi győzelmet növelte a versenyző piaci értékét, de szerinte a csapat alkupozícióját is javítja. „Igazából a következő hónapok során akarunk megoldást találni és megállapodni Daniellel. Először a motort kell elrendeznünk, aztán utána léphetünk a versenyző ügyében.”

Ricciardo esetleges átigazolása lavinát indíthat el, mert a Red Bull visszahívhatja a helyére Carlos Sainz-ot a Renault-tól, ezért Cyril Abiteboul már ki is nézte magának Stoffel Vandoorne-t.

„Ne állítsák, hogy Stoffel csatlakozik a Renault-hoz, mert egyáltalán nem ez a helyzet – mondta Abiteboul a McLaren pilótájáról a La Derniere Heure-nek. – Ő viszont egy olyan pilóta, akit figyelünk. Amikor lehetséges jelölteken gondolkodom, Stoffelt is figyelembe veszem” – ismerte el.

Hartley nem lehet nyugodt

A McLarennek pilótafronton észnél kell lennie, mert egyelőre nem biztos, hogy Fernando Alonso jövőre is folytatná az F1-es pályafutását, ráadásul tehetségükre, Lando Norrisra az F+1 blogértesülése szerint Marko is szemet vetett Brendon Hartley esetleges utódjaként.

A Brendon körüli helyzet nem kellemes, de ezt békésen tekintjük majd át és meglátjuk, mit tehetünk a jövőben

– idézte Markót a Red Bull lapja, a Speed Week. Korábban Pascal Wehrleint is összefüggésbe hozták Hartley ülésével, de a pilóta a GPhíreknek azt mondta, őt nem keresték meg ezzel. A francia Auto Hebdo szerint Jake Dennis és Sean Gelael neve is felmerült, de nekik nincs szuperlicencük és megemlítették Robert Kubicát is, aki szerintük csatlakozhat a Williamstől távozó mérnökök táborához.